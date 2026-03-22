KOL MTK: Viktoria am Boden - alle Aufstiegsanwärter patzen

Bei Viktoria Kelsterbach (hier Turgay Akbulut) war die Enttäuschung nach dem 2:5 zuhause gegen den FSC Eschborn groß. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Neun Spieltage vor Schluss liegt Viktoria Kelsterbach am Boden und verliert das Sechs-Punkte-Heimspiel gegen den FSC Eschborn deutlich mit 2:5. Auf den anderen Plätzen keimte beim BSC Schwalbach durch den knappen, aber verdienten Heimerfolg gegen den FC Marxheim die Hoffnung wieder auf, während die Spvgg. 07 Hochheim vor allem mit dem Schiedsrichter haderte. Im Aufstiegsrennen patzten alle drei Top-Teams, die SG Bremthal und der SV Kriftel siegten derweil souverän und bilden das Verfolgerduo.

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"Gegen die starken Gegner enttäuschen wir nie, während wir gegen die vermeintlich schwächeren oft nicht gut aussahen", war BSC-Coach Dennis Hombach diesmal zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die beim Stande von 1:0 Glück hatte, dass Amer Music vom Punkt die Chance auf den Zeilsheimer Ausgleich vergab. "In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient, im zweiten Durchgang waren wir dann zu passiv", ging der Sieg, bei dem Nils Ostertag und Antonio Bianco je doppelt trafen, für Hombach dennoch in Ordnung. Tore: 1:0 Antonio Bianco (15./Foulelfmeter), 2:0 Nils Ostertag (25.), 3:0 Bianco (35.), 4:0 Ostertag (80.)

"Ich glaube, es wird sehr sehr schwer mit dem Ligaverbleib", rang Viktorias Sportlicher Leiter Daniel Niedermann nach Worten. "Erst haben wir Riesenchance auf das 2:2, dann fallen wir in der zweiten Hälfte auseinander", verglich er das Spiel wieder einmal mit einem "Spiegelbild" der gesamten Saison. Murat Sen, Vorsitzender des FSC Eschborn, sah ein unterm Strich verdienten Sieg - ungeachtet der eigenen Art und Weise: "Das war ein katastrophales Spiel von uns, wir sind auf dem Rasen überhaupt nicht klargekommen. Nach der Ansprache zur Pause haben wir es uns dann im zweiten Durchgang verdient." Tore: 0:1 Emin Basdar (6.), 1:1 David Kaltenmark (13.), 1:2 Nihat Kurt (19.), 1:3 Nihat Kurt (73.), 1:4 Kristijan Kljajic (73.), 1:5 Kristijan Kljajic (81.), 2:5 Boris Djakovic (90.+4)

Nach drei bitteren Niederlagen zuvor sah Schwalbachs Michael Gremme eine "überragende Mannschaftsleistung. Und das auch über 90 Minuten. Ein 1:0 hört sich zwar knapp an, aber wenn es 2:0 oder 3:0 ausgeht, darf sich niemand beschweren." Den goldenen Treffer erzielte Can Altun (45.), der im Winter von Ligakonkurrent Türk FC Hattersheim gekommen ist. Durch den Dreier gibt der BSC die Rote Laterne vorerst wieder an die Spvgg. 07 Hochheim ab. Tore: 1:0 Can Altun (45.)

"Wir haben über 90 Minuten ein souveräne Leistung gebracht", freute sich Bremthal-Trainer Felix Hanke vor allem über die dominante erste Hälfte, in der sein Team gleich fünffach traf. Und nach dem schnellen 6:1 kurz nach der Pause durch Manuel Haas in den Verwaltungsmodus schalten konnte. Tore: 1:0 Marvin Schmidt Hartlieb (5.), 2:0 Schmidt Hartlieb (16.), 2:1 Alper Özdemir (32./Foulelfmeter), 3:1 Dennis Morawietz (34.), 4:1 Schmidt Hartlieb (35.), 5:1 Morawietz (42.), 6:1 Manuel Haas (50.)

"Es war ein umkämpftes Spiel, das auch definitiv Unentschieden hätte ausgehen können. Ich glaube aber, dass wir es etwas mehr wollten", resümierte Hattersheims Co-Trainer Karim Ahamri (Chefcoach Abdullah Mansouri war aufgrund privater Gründe verhindert). Gäste-Trainer Nourdine Ajarar teilte die Spieleinschätzung. Wermutstropfen: Innenverteidiger Omar Khaldi verletzte sich im Brustbereich vermutlich schwerer und musste nach längerer Behandlungspause mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. "Na sicher haben wir für ihn gespielt", widmete Ahamri den Sieg seinem Schützling. Tore: 1:0 Karim Bouzakri (24.), 2:0 Semir Agovic (65.), 2:1 Mohamed Abdellaoui (66.), 3:1 Oualid Asabi (70.), 3:2 Abdellaoui (73.)

Die beiden Spiele nach dem Restrundenauftakt hatte sich der SV Kriftel, allen voran Trainer Tomas Pelayo anders vorgestellt, nun meldete sich der Tabellenvierte mit einem deutlichen Heimsieg zurück. "Das war heute eine riesige Leistungssteigerung, vor allen Dingen im kämpferischen und läuferischen Bereich", sagt Pelayo, der trotz fünf Punkte Rückstand auf die Spitzengruppe den Ball flach hält: "Wir werden mit dem Aufstiegskampf nichts zu tun haben und sind voll im grünen Bereich." Tore: 1:0 Leo Seelig (10.), 1:1 Sirak Berhane Wolday (15.), 2:1 Santiago Pelayo (25.), 3:1 Pelayo (28.), 4:1 Yassine Bouaddiss (35.), 5:1 Jan Radtke (44.)

"Wir haben heute gegen zwölf Mann verloren", war Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert bedient und sah sich vonseiten des Schiedsrichters in drei Situationen klar benachteiligt. Demnach forderte er einen Handelfmeter, eine Rote Karte aufgrund eines Hornauer Fouls als letzter Mann, sowie einen gültigen Treffer zum 2:2-Ausgleich. "Wir erzielen kurz vor Schluss den Ausgleich und der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits, obwohl zwei Hornauer auf der Torlinie stehen", berichtete Geilert, dessen Team durch die Niederlage auf den letzten Platz abrutscht. Tore: 0:1 Maximilian Glab (20./Foulelfmeter), 1:1 Semih Oyar (48.), 1:2 Glab (73.), 1:3 Philipp Kiauk (90.+4)