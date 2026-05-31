KOL MTK: Viktoria abgestiegen, Oberliederbach sichert Platz zwei

Des einen Freud, ist des anderen Leid: Während die SG Oberliederbach (gelbes Trikot) Platz zwei klarmachte, muss Viktoria Kelsterbach (rotes Trikot) den zweiten Abstieg im zweiten Jahr hinnehmen. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Die Würfel sind gefallen. Am letzten Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus haben nun alle Teams Gewissheit. Für Viktoria Kelsterbach war bereits am Treffpunkt für das Spiel gegen die SG Bremthal der Abstieg besiegelt, weil die TuRa-Zweite zuvor gegen den FSC Eschborn gewann. Der BSC Schwalbach rettete sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen den BSC Kelsterbach und darf eine Party schmeißen. Durch den Gruppenliga-Klassenerhalt der SG Nassau Diedenbergen hält die TuRa-Zweite als Vorletzter direkt die Klasse, weil die Relegation entfällt. Im Aufstiegsrennen machte die SG Oberliederbach ihre Hausaufgaben, sicherte durch einen souveränen Heimsieg gegen den FC Schwalbach Platz zwei und ist nun in der Relegation gegen die SG Germania Wiesbaden (Mi, 19:30 Uhr, der Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream) gefordert.

"Wir waren alle maximal angespannt heute. Nach dem 3:1 in der Nachspielzeit sind natürlich alle Dämme mal gebrochen", freute sich TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache, der nach Abpfiff noch nicht zum Jubelschrei ansetzen durfte. Erst nach dem Auswärtssieg der SG Nassau Diedenbergen in Eltville war klar, dass die TuRa-Zweitvertretung nicht in die Relegation muss und direkt gerettet ist.

Tore: 1:0 Luis Vazquez (19.), 1:1 Amin Boulaich (37.), 2:1 Yves Lehner (65./Foulelfmeter), 3:1 Robert Gheorghe (90.+4)

Mit dem 3:0 durch Doppelpacker Florian Joerss war die Partie nach 26 Minuten schon entschieden. "Glücklicherweise", hob Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz hervor, da er nicht um Platz zwei bangen musste. "Wir haben uns ja schon mit dem Relegationsplatz abgefunden", gibt Merz zu. Die Verletzung von Topstürmer Emre Danaci, der laut Merz auch für die Relagtionsspiele ausfallen wird, habe dann "doch zu schwer gewogen". Mit Jonas Bucht hat die SGO noch einen Ausnahmespieler in ihren Reihen, der pünktlich zur Crunch-Time der Saison zu seiner Bestform findet. Gegen Schwalbach traf er gleich doppelt per direktem Freistoß - einer davon traumhaft. Am kommenden Mittwoch (3. Juni, 19:30 Uhr) trifft die SGO zuhause auf die SG Germania Wiesbaden. Tore: 1:0 Florian Joerss (10.), 2:0 Jonas Bucht (19./direkter Freistoß), 3:0 Joerss (26.), 4:0 Bucht (55./direkter Freistoß), 5:0 Janne Starck (59.), 6:0 Fabian Neitzel (72.)

"Die Jungs haben zusammengehalten und alles reingeworfen. Wir sind ganz stolz", freute sich Schwalbachs Sportlicher Leiter Michael Gremme über den Klassenerhalt. Viel stand auf dem Spiel, mit dem Wissen, dass die TuRa-Zweite zuvor vorgelegt hatte. "Es war ein geiles Spiel, bei dem uns der BSC nichts geschenkt hat", betonte Gremme und hob die kämpferische Leistung der letzten Wochen hervor. Am Ende landete der BSC sogar vor Erzrivale FC Schwalbach. Mit vier Siegen aus den letzen fünf Spielen machten die Schwalbacher einen fulminanten Saisonendspurt perfekt - "das hatten uns die Wenigsten zugetraut". Für die neue Saison habe ein Gros des Kaders bereits zugesagt. Frederik Ziehn ziehe es studienbedingt weg, berichtete Gremme. Tore: 1:0 Christian Conradi (17.) - Gelb-Rot: Liam McMahon (89./Foulspiel)

"Wir haben eine überragende Saison gespielt mit Platz drei. Der einzige Wermutstropfen ist, dass wir es heute nicht geschafft haben, auf der Höhe zu sein", wollte Kriftel-Coach Tomas Pelayo aber nicht viel bemängeln. Zu groß überwiege der Stolz auf seine Mannschaft, die er für die kommende Saison auch gut aufgestellt sieht. "Tollen Fußball spielen und junge Leute vorwärts bringen", ändert sich nichts an Pelayos Devise. Bei Torjäger Jan Radtke deute zum jetzigen Stand aber vieles auf ein Karriereende hin, berichtet Pelayo, der sich aber nochmal mit Radtke zusammensetzen wolle. Ohnehin hätte einiges für Platz zwei zusammenkommen müssen. Ein Sieg zuhause gegen den frisch gebackenen Meister Germania Weilbach und Schützenhilfe vom FC Schwalbach in Oberliederbach. Dem FCS wollte Pelayo aber überhaupt keinen Vorwurf machen - ganz im Gegenteil: "Respekt an den FC Schwalbach, der am Donnerstag noch sieben Spieler zur Verfügung hatte und alles dafür getan hat, heute trotzdem nach Oberliederbach zu fahren." Tore: 0:1 Oresti Memelli (9.), 0:2 Gemelli (12.), 0:3 Sebastian Knezevic (16.), 1:3 Anas Moussaoui (36.), 1:4 Knezevic (52.), 2:4 Moussaoui (67.)

Marko Kunac sorgte ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein per Dreierpack für den perfekten Hochheimer Saisonabschluss. "Mit der letzten Spielsekunde hat unser Keeper Pascal Sowa das 3:2 festgehalten", erzählte Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert, der ein Spiel auf Augenhöhe gesehen hat. Die Weichen für die kommende Saison hatten die 07er bereits ein paar Wochen zuvor gestellt. Fred Orf, der die Spielvereinigung zum Klassenerhalt geführt hat, wird künftig wieder die Jugendleitung übernehmen. Tore: 1:0 Marko Kunac (23.), 1:1 Jelle Bok (31.), 1:2 Julius Sprenger (36.), 2:2 Kunac (66.), 3:2 Kunac (80.)

Marcel Díaz Aptiev, der für nächste Saison zugesagt hat, hätte nach drei Minuten seinen SCE in Führung bringen können, scheiterte aber vom Punkt an Kevin Kischkat. Younes El Arkoubi, der den Verein verlassen wird, krönte seinen letzten Auftritt mit einem Abschiedstor. Nachdem Doppelpacker Semir Agovic die Partie für die Gäste drehte, tüteten Shem Gaim und Mo Boudarhan hintenraus für den SC Eschborn doch noch den Dreier ein. "Als Aufsteiger haben wir einen überragenden einstelliger Tabellenplatz geholt, schönen Fußball gespielt, aber noch viel Lehrgeld bezahlt", lautete das Saisonfazit von Eschborn-Coach Yury Thacherial, der mit John Bettoni (TuRa Niederhöchstadt) einen fixen Sommer-Neuzugang verkündete. Tore: 1:0 Younes El Arkoubi (16.), 1:1 Semir Agovic (49.), 1:2 Agovic (70.), 2:2 Shem Gaim (76.), 3:2 Mohamed Boudarhan (86.)