Umstrittene Szene in Kriftel – Foto: Marcel Lorenz

KOL MTK: Vermeintlicher Biss in Kriftel Moritz Dirnbeck soll von seinem Gegenspieler gebissen worden sein +++ Kelsterbach schießt Zeilsheim ab +++ Lorsbach mit Zittersieg gegen Neuenhain

Main-Taunus. Nach vier sieglosen Spielen in Serie holt die Spielvereinigung endlich wieder einen Dreier, während Bremthal und Hofheim wichtige Punkte liegen lassen. Kriftel siegt in Unterzahl und Tabellenführer Hattersheim holt nur einen Zähler in Schwalbach.

Beim Stand von 2:0 für den SV Kriftel soll Moritz Dirnbeck von seinem Gegenspieler gebissen worden sein. Als Reaktion ging Dirnbeck seinen Gegenspieler an und sah dafür schlussendlich die Rote Karte. "Der Schiedsrichter kann nur das pfeifen, was er sieht, daher geht die Entscheidung absolut in Ordnung. Den Biss selbst habe ich nicht gesehen, nur die Bisswunde, die Moritz mir gezeigt hat. Das hatte was von Suarez und Chiellini 2014", sagt Kriftel Trainer Francesco Casaluci. Auf Seiten der Viktoria hat man von dem Biss allerdings nichts mitbekommen: "Ich habe nur gesehen, wie beide Spieler zu Boden gingen und der Kriftler meinen Spieler geschlagen hat", bezieht Ahmet Demiroglu, der Trainer der Viktoria Stellung. Am schlussendlichen 3:2 Sieg des SV in Unterzahl änderte die rote Karte allerdings nichts mehr.

Hochheim setzt gegen Eschborn ein Ausrufezeichen. Bereits zur Pause führte die Spielvereinigung mit 4:0 gegen den aktuellen Fünften. Besonders glänzte dabei Stürmer Anas Bouzid mit einem Dreierpack. Das einzige Lebenszeichen der Eschborner war der direkt verwandelte Freistoß von Kapitän Hüseyin Can, der schlussendlich allerdings nur noch Ergebniskosmetik war. "Heute haben wir alle Chancen konsequent genutzt und haben nichts anbrennen lassen", freut sich Rene Geilert, der sportliche Leiter der Spielvereinigung über die nächsten drei Punkte.

Das halbe Dutzend machte der BSC zuh Hause gegen Zeilsheim voll. Trotz der frühen Führung der Zeilsheimer nach nur 5 Minuten überrollten die Kelsterbacher den SV und stellten schon vor der Pause auf 3:1. Nach der Pause krönten sie eine starke Leistung mit drei weiteren Toren und dem verdienten 6.1 Erfolg.

Die Überraschung des Spieltags. Nachdem Hattersheim bereits am Donnerstag gegen Hofheim verloren hatte, rundet das Unentschieden gegen starke Schwalbacher die rabenschwarze Woche des Tabellenführers ab. Nachdem Schwalbach zunächst sogar durch den Doppelpack von Christian Seehöfer in Führung gegangen war, zeigten die Hattersheimer in Person von Lamin Tamba und Kaan Karaca Reaktion und nehmen so wenigstens einen Punkt mit nach Hause.

"Das war ein ganz komisches Spiel. Wir kommen einfach nicht mehr auf einen grünen Zweig", reflektiert Bremthal Trainer Felix Hanke. Kurz vor der Pause fielen innerhalb von sechs Minuten vier Tore, was zum zwischenzeitlichen 3:1 führte. Gegen starke Bad Sodener machte Bremthal zu viele individuelle Fehler und verlor schlussendlich verdient. Einziger Lichtblick der SG war Paul Schmutzler der drei Tore erzielte und bereits jetzt zehn Saison-Tore auf dem Konto hat.

"Mir war bewusst, was auf uns zukommt, aber oftmals werden solche Gegner leider unterschätzt und so sind wir auch aufgetreten", mahnt Benjamin Becker, der Trainer der Lorsbacher. Domenico Brancato brachte kurz nach der Halbzeit nach Vorlage von Patrick Rujak den entscheidenden Treffer. Neuenhain konnte der erneuten Lorsbacher Führung nichts mehr entgegensetzten, auch wenn die Partie bis zum Ende spannend blieb.