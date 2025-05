KOL MTK: Türk Kelsterbach macht den Durchmarsch perfekt

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Was die Jungs heute abgeliefert haben, war unglaublich", schallten "Campeones"-Gesänge aus den Lautsprechern von Can Kilic Görgülüs Telefon. "Ein einmaliger Tag. Das Spiel war ein Spielgelbild der Saison, aber aller Ehren wert", feierte der Coach seine Mannschaft, für die im Anschluss an das Spiel direkt zur Meisterfeier ins Vereinheim ging. Nach 25 Minuten war den Kelsterbachern jedoch nicht demnach - mit 0:2 lagen die Gäste bei der TuRa-Zweiten hinten. Noah Stranz per Traumfreistoß und Philipp Nocht sorgten für Kollektiv-Schock bei Türk. Die sich kurz vor der Pause durch die Rote Karte gegen Ahmet Gök (hartes Einsteigen) noch selber schwächten. "In der zweiten Halbzeit haben die Jungs alles in die Waagschale geworden", sah Görgülü ein Comeback in Unterzahl. Fabian Pfeifer und Mirza Music per Foulelfmeter glichen nach der Pause für die Gäste aus. Beim 3:2 von Doppelpacker Pfeifer brachen dann alle Dämme. "Heute wird erstmal gefeiert und alles rausgelassen, was sich die Wochen davor angestaut hat. Das war auch ein Sieg der Fans", betont Görgülü, der von 150 mitgereisten Zuschauern - darunter zweite, dritte und Jugendmannschaften - berichtet.