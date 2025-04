KOL MTK: Türk Kelsterbach gewinnt Derby und Vorsprung auf Verfolger

Main-Taunus. Türk Kelsterbach entschied nicht nur das Kelsterbach-Derby gegen den BSC für sich, sondern baute die Tabellenführung bis auf fünf Punkte auf die Verfolgergruppe aus. In der ist es in den letzten Wochen richtig eng geworden. Nun konnte der SV Zeilsheim im direkten Duell den FC Marxheim eine herbe 2:6-Pleite zufügen. Die SG Nassau Diedenbergen ist derweil nach dem Last-Minute-Sieg gegen die SG Oberliederbach ebenfalls wieder voll im Aufstiegsrennen mit dabei. Aber auch im Abstieskampf ging es heiß her. Der FC Schwalbach und die SG Bremthal feierten ihrerseits Überraschungssiege, während es der Türk FC Hattersheim gegen den FV Neuenhain hintenraus nochmal spannend machte.

"Wir haben es in der Rückrunde einfach geschafft sehr agil, kompakt und heiß in die Spiele zu gehen", streicht Bremthals Coach Felix Hanke die Wichtigkeit des Siegs gegen die favorisierten Gäste heraus. Diese schafften gleich zwei Mal durch Fabian Fries (72.) und Gündüz Can Cosar (84.) den Ausgleich, nachdem Marco Pauly (49.) und Kapitän Dennis Morawietz (78.) Bremthal jeweils in Führung gebracht hatten. "Ein verdienter Sieg", fiel laut Hanke das Fazit aus. Auch weil Matchwinner Titzian Iglesias-Weber (88.) den vielumjubelten Siegtreffer erzielte.

"In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann stark nachgelassen", kann Kilic Görgülü, Spielertrainer von Türk Kelsterbach, glücklich über den Derbysieg und fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei sein. Fabian Pfeifer (5.) und Mirza Music (32.) legten vor 200 Zuschauern für den Tabellenführer vor, BSC-Stürmer Michele Capricano (60.) machte es in Durchgang zwei nochmal spannend. Der eingewechselte Ferhat Celik sorgte (85.) für den Schlusspunkt. "Wir wissen, dass wir ein Fünf-Punkte-Polster haben. Nun ist es eine mentale Sache - da müssen wir standhaft bleiben", sagt Görgülü, dessen Mannschaft zum Großteil für die kommende Saison zugesagt habe.

"Wenns kommt, dann kommts", verspürt Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch hinsichtlich eines möglichen Aufstiegs der Zweitvertretung in die Gruppenliga keinen Druck. Strauch selbst übernahm das Traineramt des Zeilsheim-Unterbaus, nachdem Mirolav Lukacic aus persönlichen Gründen ausgeschieden war. Jason Ptak (10./38.), Salaheddin El Ouaddaf (44.), Florian Decise (54.), Candas Kara (66.) und Ibrahim Birinci (71.) durften sich bei den spielfreudigen Gastgebern in die Torschützenliste eintragen. "Am Ende haben wir nichts mehr anbrennen lassen", sagte Strauch. Marko Kunac (65./84.) traf auf Seiten der Marxheimer, dessen Ungeschlagen-Serie von neun Spielen in Folge ohne Niederlage nun gerissen ist.

"Wir haben da weitergemacht, wo wir am vergangenen Dienstag gegen Marxheim (2:2) aufgehört haben - nämlich Torchancen zu vergeben", hätte für Hattersheim-Coach Maurizio Sanfratello die eigene Torausbeute auch deutlich höher ausfallen können. Auch deswegen durften die Neuenhainer nach zwischenzeitlichem 2:5-Rückstand am Ende sogar am Ausgleich schnuppern. "Neuenhain hat bis zum Schluss alles gegeben", lobte Sanfratello die Moral der Gäste. Tore: Abdullah Mansouri (4./51.); Semir Agovic (7./41.); Edin Kitic (44.) / Anel Pita (32.); Mehrshad Nazralikhalaj (43.); Ivan Wessel (72.); Filip Pajic (90.+4)

"Wir haben es uns sehr schwer gemacht", sah Diedenbergens Benjamin Becker vergebene Torchancen en masse. Lukas Geulen (14.) legte für die Gäste vor, Timo Grünewald (19.) und Josip Jozic (33.) hatten die passende Antwort parat. "Wir hätten zu Pause locker 5:1 führen können", vergab die Becker-Elf gleich drei gute Gelegenheiten, das Spiel noch vor der Pause zu entscheiden. In Durchgang zwei schaffte die SGO dann jedoch den Ausgleich durch Dennis Wohl (82.). Kevin Verkic (90.) sicherte nach einem Einwurf jedoch seiner SGN spät den Heimdreier.

"Die Schwalbacher haben mit viel Herz und Leidenschaft verteidigt. Deshalb war der Sieg auch nicht unverdient", musste sich TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache eingestehen. David Böhm (30.) erzielte den goldenen Treffer, der den Gästen bei einer zuvor formstarken TuRa-Zweiten drei Punkte sicherte.

"Umkämpft aber verdient", lautete das Fazit von Philipp Willenberg, Trainer der TuS Hornau II, nach dem knappen 4:3-Heimsieg gegen den SV Kriftel. Ben Weide (5.) und Sebastian Schulze (21.) brachten die Heimelf früh in Führung - Abdi Bentaayate brachte per Traumschuss von der Mittellinie die Gäste wieder ins Spiel (31.). Die nach der Pause in Person von Goalgetter Jan Radtke vom Punkt gar den Ausgleich schafften (47.). Till Wochnik (55.) und Jan Schliesche (63.) stellten jedoch promt die Weichen wieder auf Heimsieg. "Wir haben uns nicht beirren lassen und haben uns wieder reingekämpft", lobte Willenberg, der verlängert hat, seine Mannschaft. Das 3:4 von Bantaayate per Freistoß in der Nachspielzeit (90.+4) kam für die Krifteler am Ende zu spät.