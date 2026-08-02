KOL MTK: Torreicher Saisonauftakt mit zwei Remis

Derbysieger BSC: Die in weiß gekleideten Schwalbacher setzten sich gegen Lokalrivalen FC durch. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Der erste Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus ist gespielt. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen, die auf die Spieler kräftezehrend wirkten, bekamen die Zuschauer spannende, teils hitzige Begegnungen und vor allem viele Tore zu sehen.

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Der SV Kriftel musste zum Saisonauftakt eine 0:5-Niederlage zu Hause hinnehmen. Kerem Senses, Co-Trainer des SV Kriftel, berichtet über die Partie: "In der ersten halben Stunde haben wir gut gespielt, danach ist uns die Kraft ausgegangen. Oberliederbach war vor allem auf den Flügeln gut besetzt, das war sehr schwer zu verteidigen". Senses nimmt die Niederlage gelassen: "Wegen der zweiten Halbzeit war das Ergebnis schon verdient, das müssen wir jetzt so annehmen und daraus lernen", sagt der Co-Trainer. Tore: 0:1 Woojin Lee, 0:2 Lennox Nunheim, 0:3 Samuel Patzke, 0:4 Marco Pauly, 0:5 Janne Joel Starck

"Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, die Hitze hat beiden Teams zu schaffen gemacht", fasst Thomas Gräf, Trainer der SG Hoechst, die Begegnung zusammen. Innenverteidiger Tayfun Gürsoy erzielte bereits in der ersten Hälfte zwei Tore für die SG. "Am Ende haben wir in dann nach vorne gestellt und er hat noch den Ausgleichstreffer erzielt. Er hat uns den Punkt gerettet", lobt Trainer Gräf die Leistung des Verteidigers. Tore: 1:0 Tayfun Gürsoy, 1:1 Till Fillip Pagenkopf, 1:2 Semir Hadzibulic, 1:3 NassimMoket Miludi. 2:3 Tayfun Gürsoy, 3:3 Tayfun Gürsoy,

Nachdem der FC mit einer 2:0 Führung in die Halbzeit ging war der SC Eschborn in der zweiten Hälfte die dominantere Mannschaft und erzielte einen Treffer. "Wir konnten am Ende noch aus 20 Meter Entfernung ein Tor erzielen und haben uns den Sieg gesichert, das Spiel war allerdings sehr ausgeglichen", sagt Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FC. Tore: 1:0 Dylan Bok (5.), 2:0 Dominik Friedrich (22.), 2:1 Shem Gaim (78.), 3:1 Paul Schroeter (89.)

Der FSC Eschborn konnte gegen den dominanteren BSC Kelsterbach am ersten Spieltag einen Punkt sichern. "Wir haben unsere Aufgabe für heute erfüllt, unsere Vorbereitung war katastrophal und wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Von daher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden", sagt Felix Vajagic, Trainer des FSC, über die Partie. Tore: 0:1 (25.), 1:1 (Foulelfmeter) Masood Sayed (35.)

Die zweite Mannschaft der TuRa Niederhöchstadt musste eine 1:2 Niederlage in Kauf nehmen. "Uns hat einfach die nötige Effizienz vorm Tor gefehlt", fasst Carsten Ache, Abteilungsleiter der TuRa, zusammen. "Ich denke wir haben mehr Ballbesitz gehabt und haben grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht. Zeilsheim konnte sich allerdings mehr Torchancen herausspielen und unser Treffer kam leider zu spät", fügt er hinzu. Tore: 0:1 Dominik Ortega Tapia (8.), 0:2 Dominik Ortega Tapia (42.), 1:2 Manuel Genovese (83.)

"Insgesamt war es ein chancenarmes Spiel, wir haben am Ende noch verdient gewonnen, trotzdem war das ausbaufähig", sagt Philipp Willenberg, Trainer der TuS Hornau II über den Saisonauftakt seiner Mannschaft. Darüber hinaus habe der Schiedrichter unnötig Aufregung in das Spiel gebracht. "Wir haben eine Gelb-Rote und eine Rote Karte kassiert, was meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt war", sagt der Trainer. Die erste gelb-rot gab es in der 80. Minute wegen Meckern und die in der 96 wegen Beleidigung, wodurch die Gastgeber das Spiel mit neun Spielern auf dem Platz beenden mussten. Zuvor erzielte Till Woschnik jedoch das rettende 2:1 in der 92. Minute. Tore: 0:1 Jona Borstell (52.), 1:1 Yannick Zenner (54.), 2:1 Till Woschnik (92.)

Für Türk. Hattersheim begann der erste Spieltag mit einer torreichen Partie, bei der zunächst die Gäste aus Hochheim in Führung gingen. Allerdings konnten die Gastgeber das Spiel schnell drehen und gingen mit einem eindeutigen 5:2-Sieg aus der Partie. "Ich bin sehr zufrieden darüber, dass wir in der Höhe gewinnen konnten. Vor allem hinten raus waren wir die spielbestimmende Mannschaft", erklärt Trainer Abddullah Mansouri. Tore: 0:1 Marco Kunac (8.), 1:1 Karim Bouzakri (16.), 2:1 Karim Bouzakri (39.), 3:1 Semir Agovic (46.), 4:1 Ayoub Mansouri (74.), 4:2 Ygit Salik (85.), Semir Agovic (87.)