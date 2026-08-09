KOL MTK: Torfestival in Zeilsheim, Eschborn dreht Partie gegen Hoechst

Torfestival in Zeilsheim: Die Reserve des SV siegte mit 8:3 gegen den FSC Eschborn. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Der zweite Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus hatte einiges zu bieten: Der SV Zeilsheim II schoss den FSC Eschborn mit 8:3 vom Platz, der SC Eschborn setzte sich gegen die SG Höchst durch und der FC Marxheim feierte einen souveränen Auswärtssieg in Schwalbach. Oberliederbach rettete gegen Hornau II spät einen Punkt, während die Begegnung zwischen der SG Bremthal und TuRa Niederhöchstadt erst am Dienstag ausgetragen wird.

"Am Anfang habe ich gar nicht damit gerechnet, dass wir so hoch gewinnen. Das Spiel war am Anfang recht ausgeglichen, aber Eschborn sind irgendwann die Kräfte ausgegangen", fasst Hicham Asbai, Teammanager des SV Zeilsheim II, die Begegnung zusammen. Eschborn konnte zweimal seinen Rückstand ausgleichen, kam nach dem 3:2 allerdings kaum noch zum Zug.

Tore: 1:0 Mikael Neway (10.), 1:1 Unbekannt (20.), 2:1 Dominik Ortega Tapia (47.), 2:2 (unbekannt) (47.), 3:2 Dominik Ortega Tapia (53.), 4:2 Dominik Ortega Tapia (58.), 5:2 Dominik Ortega Tapia (63.), 5:3 (Unbekannt) (70.), 6:3 Mikael Neway (Elfmeter, 72.), 7:3 Abdessamad El Quaddaf (80.), 8:3 Sala Eddin El Quaddaf (88.)

"Das war ein richtiger Sommerkick", sagt Dennis Hombach, Trainer des BSC Kelsterbach über die Partie gegen den FC Schwalbach. Denn Temperaturen entsprechend sei das Spiel eher langsam verlaufen, Kelsterbach sei allerdings durchgehend die aktivere Mannschaft gewesen. "Es war ein verdienter Sieg, auch in der Höhe verdient", fasst Hombach zusammen. Tore: Fabian Fries 1:0 (16.), 2:0 Maximilian Lechner (21.), 3:0 Cihan Kacan (44.), 4:0 David Parker (53.), 4:1 Ilias Aurag (57.), 5:1 Fabian Fries (65.), 6:1 David Wagner (75.), 6:2 Unbekannt (85.)

Der BSC Schwalbach litt bei der Begegnung mit dem FC Marxheim unter einem dünnen Kader, da mit Can Altun, Dzenis Karic und Andre Skibba wichtige Leistungsträger gefehlt haben. Die Gäste gingen mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit und konnten am Ende einen 4:1-Sieg einfahren. "Das Ergebnis ist leider verdient, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht", sagt Michael Gremme, der sportliche Leiter des BSC. Tore: 0:1 Maximilian Pompe (16.), 0:2 Lukian Theuring (34.), 0:3 Niklas Freitag (85.), 0:4 Robin Fichtner (87.), 1:4 Leon Roscher (90.)

"Ich kann meine Mannschaft nur loben, wir waren von Anfang an die dominantere Mannschaft und hätten auch schon früher führen können. Aber Hoechst war auch ein sehr starker Gegner", sagt der Trainer des SC Eschborn, Giuseppe Petrillo über den Heimsieg seiner Mannschaft gegen die SG Hoechst. Tore: 0:1 Marius Antinac (12.), 1:1 Elias Belhadj (35.), 2:1 Marcel Diaz Aptiev (45.), 3:1 Marcel Diaz Aptiev (48.), 4:1 Marcel Diaz Aptiev (92.)

Die SG Kelkheim musste am zweiten Spieltag der KOL eine 3:2-Niederlage zu Hause hinnehmen. "In der ersten Hälfte haben wir noch gut mitgehalten, allerdings hatte Hattersheim sehr effizientes Pressing, sodass wir immer zu spät kamen. In der zweiten konnten wir mit zwei Toren nochmal herankommen, leider hat es nicht mehr gereicht", erklärt Kenan Muratagic, Trainer der SG. Tore: 0:1 Semir Agovic (34.), 0:2 Semir Agovic (44.), 3:0 Karim Bouzakri (76.), 3:1 Semir Hadzibublic (78.), 3:2 Eldin Spahic (85

Nach der Heimniederlage am ersten Spieltag konnte der SV Kriftel am zweiten Spieltag einen souveränen Auswärtssieg einfahren. "Schon vor dem Spiel war klar, dass wir jetzt in der Bringschuld sind und wir haben nach dem letzten Spiel ein bisschen umgestellt", erklärt der Trainer des SV, Tomas Pelayo. Kriftel sei von Anfang an die dominantere Mannschaft gewesen und zur Halbzeit stand es bereits 0:3. "Das war ein absolut verdienter Sieg", lautet das Fazit von Pelayo. Tore: 0:1 Maxime Baer (22.), 0:2 Moritz Dirnbeck (33.), 0:3 Maxime Bear (44.), 0:4 Mika Ben Binzen (54.), 0:5 Santiago Pelayo (62.)

"Es ist noch glücklich für uns ausgegangen", sagt Tobias Merz, sportlicher Leiter der SG Oberliederbach über die Begegnung mit Hornau II. "In der ersten Halbzeit hätte Hornau eigentlich in Führung gehen müssen, wir sind gar nicht ins Spiel hereingekommen", erklärt Merz. Die Hornauer gingen trotz mehrere Torchancen nur mit einem 0:1 in die Halbzeit und in der 78. Minute konnte Leonard Rick dann das Ausgleichstor erzielen. Tore: 0:1 Ben Weide (55.), 1:1 Leonard Rick (78.)

Morgen, 20:00 Uhr SG Bremthal SG Bremthal TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst II 20:00 PUSH