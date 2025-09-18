KOL MTK: Tomas Pelayo gerät ins Schwärmen

Main-Taunus. Der offiziell erste Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus hatte für die Zuschauer einen waschechten Torreigen parat. Insgesamt 43-Mal klingelte es auf sieben Sportplätzen - sprich, knapp sechs Tore pro Spiel. Angefangen am Mittwochabend, an dem die SG Oberliederbach mit dem Last-Minute-Sieg beim BSC Schwalbach neue Qualitäten für sich entdeckte. Der SC Eschborn tütete gegen den FC Marxheim seinen zweiten Saisonsieg ein. Am Donnerstagabend sorgte der SV Kriftel gegen den FSC Eschborn für Furore, sodass SVK-Coach Tomas Pelayo sogar ins Schwärmen geriet. Bremthal ist jetzt schon besser als zum Abschluss der Hinrunde der Vorsaison, Weilbach siegt souverän in Hochheim und die TuS Hornau II entrissen dem FC Schwalbach spät den Sieg. Bei Zeilsheim II überragte Dariyan Demir.

"In der ersten Halbzeit hätte der BSC auch zwei, drei Tore machen können. Wir waren dennoch spielbestimmend, ohne vollends zu überzeugen", fasste Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz zusammen, der durch den Last-Minute-Elfmeter durch Emre Danaci (89.) drei Punkte bejubeln durfte. Ähnlich wie beim 4:3-Heimsieg gegen den SC Eschborn traf die SGO spät zum Sieg. "Eine Qualität, die wir neu für uns entdeckt haben und uns zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt", lässt Merz durchblicken. Michael Gremme, Sportlicher Leiter des BSC Schwalbach, sprach von der "besten Saisonleistung". "Wir belohnen uns jedoch nicht für den Aufwand", standen am Ende trotzdem keine Punkte auf der Haben-Seite.

"Wir haben nun zwei Punkte mehr als in der gesamten Hinrunde im letzten Jahr", freute sich Felix Hanke, Trainer der SG Bremthal, über die Positiv-Entwicklung, die seine Mannschaft in der laufenden Spielzeit genommen hat. Die sich auch beim 4:2 über dem Türk FC Hattersheim widerspiegelte. Besonders Marvin Schmidt-Hartlieb war per Dreierpack (4./51./65.) der überragende Mann. Lukas Kleber erzielte das 4:1 per direktem Freistoß (76.). Die Gäste meldeten sich nach dem frühen Gegentor schnell zurück, nach dem vierten Bremthaler Treffer kam der TFC in Unterzahl (Silvio Luis Daniel kassierte die Rote Karte/75.) nochmal zum Anschlusstreffer (90.), der jedoch nur Ergebniskosmetik betreiben sollte.

"Ich habe von Beginn an nie einen Gedanken gehabt, dass wir das Spiel verlieren", attestierte SCE-Coach Giuseppe Petrillo seiner Mannschaft eine kämpferisch reife Leistung. Einziger Makel: "Bei Standards hatten wir Probleme". Tore: 1:0 Maximilian Musolf (4./ET); 2:0 Marcel Díaz Aptiev (33.); 2:1 Niklas Hieke (41./direkter Freistoß); 3:1 Marcel Díaz Aptiev (50.); 3:2 Marko Kunac (51./Kopfball); 4:2 Aurelio Azevedo (67.); 5:2 Dmytro Postolakii (90.); 5:3 Mohamed Boyardan (90.+2)

"Die cleverere Mannschaft hat gewonnen", sagte Hochheims René Geilert nach einem "verdienten Sieg" für die Gäste. Bei denen Trainer Nourdine Ajarar vor allem mit der Spielkontrolle zufrieden war. Nach Sebastian Knezevics frühem Führungstreffer, legte Marvin Wuntke kurz nach der Pause nach.

"Sehr gut, eine überragende Mannschaftsleistung, bei der jeder einen super Fight abgeliefert hat", sah Kriftel-Coach Tomas Pelayo zweifelsohne die beste Saisonleistung seines Teams. In dem gegen den FSC Eschborn vor allem Doppelpacker Badr Lafrikh herausstach. "Wir entwickeln uns gerade in eine richtige Richtung", fühlt sich Pelayo in seinem Konzept, junge Spieler weiterentwickeln zu wollen, bestätigt. Mit dem Wissen, dass in dieser Saison noch mehr drin ist. Tore: 1:0 Badr Lafrikh (9.); 1:1 Romal Naziri (17.); 2:1 Jan Radtke (22.); 2:2 Benjamin Zeisel (39.); 3:2 Lafrikh (45.); 4:2 Stefan Enders (49.); Rote Karte Daniel Aguirre (87.); 5:2 Niklas Hollenbenders (90.+7)

"Eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen", ärgerte sich TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache, der seinem Team insgesamt ein Chancenplus zuschrieb. "Beim 3:4 haben wir uns jedoch austanzen lassen", war für Ache der entscheidende Treffer durch Dreierpacker Dariyan Demir der Genickbruch. Tore: 1:0 Noah Stranz (14./FE); 1:1 Dariyan Demir (23.); 2:1 Rian Bachiri (34.); 2:2 Demir (52.); 2:3 Belal Dashti (68.); 3:3 John Bettoni (76./FE); 3:4 Demir (86.)