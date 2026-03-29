KOL MTK: Tag der Torjäger Emre Danaci, Sebastian Knezevic, Marcel Díaz Aptiev, Semir Agovic und Nils Ostertag schießen ihre Teams zum Sieg +++ Hochheim mit Big-Points im Tabellenkeller +++ Zeilsheim II gewinnt gegen verbesserte Viktoria von Lauris Ommert · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Emre Danaci (im Bild) schoss die SG Oberliederbach gegen die SG Bremthal per Doppelpack zum Sieg. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. So eng das Aufstiegsrennen in der Kreisoberliga Main-Taunus ist, so eng ist auch das Rennen um die Torjägerkanone. Umso besser ist es, wenn Torjäger ihren Mannschaften wichtige Punkte sichern. Bei der SG Oberliederbach war Emre Danacis Doppelpack gegen die SG Bremthal spielentscheidend, während Sebastian Knezevic (Germania Weilbach), Marcel Díaz Aptiev (SC Eschborn) und Nils Ostertag (BSC Kelsterbach) ihre Mannschaften per Dreierpack zum Sieg schossen. Semir Agovic traf für seinen Türk FC Hattersheim zum 2:1-Sieg beim FSC Eschborn und ist weiterhin ein absoluter Torgarant. Auch Kriftels Jan Radtke durfte jubeln und netzte beim 4:1-Sieg über den BSC Schwalbach doppelt.

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"Ein intensives Spiel von beiden Seiten" sah Gäste-Trainer Yury Thacherial, der ein kleines Chancenplus bei seiner Mannschaft sah. Marcel Díaz Aptiev nutzte drei davon - auch Filmon Teku, dem Thacherial ein Sonderlob verteilte, glänzte. Auch wenn Teku, dessen Bruder Meron bei Hornaus "Ersten" spielt, kurz vor Schluss wegen Ballwegschießens die Ampelkarte sah (90.+5). Tore: 1:0 Maximilian Glab (52.), 1:1 Marcel Díaz Aptiev (55.), 1:2 Díaz Aptiev (58.), 2:2 Noah Thalheimer (72.), 2:2 Younes El Arkoubi (83./Foulelfmeter), 2:4 Díaz Aptiev (90.+2) - Gelb-Rot: Filmon Teku (90.+5/Unsportlichkeit)

"In der ersten Halbzeit sind wir gut im Spiel gewesen, nach dem 2:1 verpassen wir aber das Dritte zu machen. Die zweite Halbzeit war dann viel zu wild von uns, da fehlt uns auch etwas die Erfahrung", sah Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci den Sieg gegen eine verbesserte Viktoria dennoch als verdient an. Durch den Abgang von Ibrahim Birinci (wechselte zur SG Oberhöchstadt) fehle seit dem Re-Start vorne die Torgefahr, "hinten lassen wir aber auch wenig zu", klammert Birinci das 0:4 beim BSC Kelsterbach aus der Vorwoche aus. Ob Birinci auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, sei derweil noch offen. Tore: 1:0 Tayssir El Abbassi (16.), 1:1 Felix Conradi (23.), 2:1 Ismail Qasichani (25.)

"Ein verdienter Sieg bei einem überschaubaren Niveau beider Mannschaften", urteilte der erleichterte Sportliche Leiter Hochheims, René Geilert. Marko Kunacs direkter Freistoß eine Viertelstunde vor Schluss war für die Gäste der Dosenöffner, danach glänzte Lennox Lakman mit Tor und Vorlage. "Lob an die Schiedsrichterin, die zu jedem Zeitpunkt das Spiel unter Kontrolle hatte und nicht mit Karten um sich geworfen hat", hob Geilert neben den wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf heraus. Carsten Ache, TuRa-Abteilungsleiter, sah "lange ein 0:0-Spiel, wo der direktverwandelte Freistoß uns am Ende den Stecker gezogen hat. Für uns ist das ein herber Rückschlag." Tore: 0:1 Marko Kunac (75./direkter Freistoß), 0:2 Lennox Lakman (85.), 0:3 Sven Heinze (90.+3)

"Ein hochverdienter Sieg. Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft", war SGO-Coach Eckhard Weller happy. Torjäger Emre Danaci brachte sein Team nach einem torlosen ersten Durchgang auf die Siegerstraße und setzte kurz vor Schluss den Deckel drauf. "In den ersten fünf Minuten trafen wir zweimal die Latte und hätten auch nach Foul an Lennox Nunheim einen klaren Elfmeter bekommen müssen", hätte das Ergebnis für Weller auch höher ausfallen können. Tore: 1:0 Emre Danaci (57.), 2:1 Danaci (90.)

Nach der 2:3-Niederlage gegen Türk FC Hattersheim am vergangenen Wochenende zeigten die Germanen zuhause gegen den FC Marxheim die passende Reaktion. "Wir haben bestimmte Dinge angesprochen und uns vorgenommen die Basics wieder an den Tag zu legen", sah Trainer Nourdine Ajarar eine gelungene Vorstellung seiner Mannschaft, bei der Sebastian Knezevic per Dreierpack herausragte. Besonders sehenswert dabei war sein Treffer zum 3:0, bei dem er aus knapp 30 Metern einschweißte. Tore: 1:0 Pascal Fischer (8./Kopfball), 2:0 Sebastian Knezevic (16.), 3:0 Knezevic (39./Distanzschuss), 3:1 Jelle Bok (52.), 4:1 Knezevic (54./Handelfmeter)