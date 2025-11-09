KOL MTK: Starkes Hattersheimer Comeback nach Trainerwechsel

Main-Taunus. Die Hinrunde ist vorbei und klar ist: Der SG Oberliederbach, die am kommenden Dienstag (20 Uhr) gegen den FC Schwalbach den 15. Spieltag komplettiert, kann die Herbstmeisterschaft nicht mehr genommen werden. Auch, weil der SV Zeilsheim II nicht über ein Remis gegen die TuS Hornau II hinauskam. Viktoria kann nach elf sieglosen Spielen in Folge aufatmen, während für den Nachbarn vom BSC das 2:2 gegen den BSC Schwalbach zu wenig ist. Kriftel gewinnt in Weilbach und der FSC Eschborn behält im Derby gegen TuRa Niederhöchstadt II die Oberhand. Der Türk FC Hattersheim durfte das gelungene Trainer-Debüt von Abdel Mansouri feiern, der bei seinem Einstand mit seinem Team einen wichtigen 4:3-Sieg gegen den SC Eschborn einfuhr.

"Hornau ist besser ins Spiel gestartet, durch unseren Führungstreffer aus dem Nichts waren wir danach besser drin", fasste SVZ-Coach Ruhat Birinci den ersten Durchgang zusammen, in dem nach Ibrahim Birincis Führungstreffer (20.) Felix Gädke (36.) dennoch für die Gäste ausglich. Aus Sicht von Birinci hätte der Treffer jedoch nicht zählen dürfen, in der Entstehung hatt er bei einem Freistoß ein Handspiel gesehen. "Wir haben vieles aus den letzten Wochen vermissen lassen. Nichtsdestotrotz waren wir in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, am Ende hätten wir nach 3:2 und 4:2 noch machen können", ärgerte sich Birinci, der später das 2:2 von Zakariya Ziouani (78./Kopfball) servierte, über verpasste drei Punkte. Tore: 1:0 Birinci (20.), 1:1 Gädke (36.), 1:2 Schulze (50.), 2:2 Ziouani (78.)

"Pure Erleichterung" empfand Viktorias Sportlicher Leiter Daniel Niedermann nach Abpfiff. "Es war sehr wichtig, dass wir das Ergebnis über die Zeit gebracht haben", sagte er auch angesichts von zuvor elf sieglosen Spielen in Folge. Nach dem Eigentor von Danila Kotza (72.) und dem 2:3 aus Bremthaler Sicht durch Marvin Schmidt-Hartlieb (80.) wurde es nochmal eng. "Nach dem 4:2 durch Felix Conradi war auch uns klar, dass wir es nicht mehr herschenken", erklärte Niedermann. Tore: 1:0 Langelotz (9.), 2:0 Kaltenmark (63./Foulelfmeter), 3:0 Langelotz (71.), 3:1 Kotza (72./Eigentor), 3:2 Schmidt-Hartlieb (80.), 4:2 Conradi (82.)

Nourdine Ajarar, Trainer von Germania Weilbach, sah ein "fahriges Spiel", in dem sich sein Team ein Unentschieden verdient gehabt hätte. Tomas Pelayo, Trainer der Gäste, sah das anders: "Die fußballerisch bessere Mannnschaft hat gewonnen. Die ganze Mannschaft hat eine wirklich sehr gute Leistung gezeigt", hob er vor allem die Laufleistung heraus. Nachdem Andreas Kling Weilbach nach einer Ecke in Führung geköpft hatte, drehten Anas Moussaoui und Moritz Dirnbeck noch vor der Pause das Spiel. Nach dem Seitenwechsel war es erneut eine Ecke, die diesmal zum Ausgleich der Hausherren führte. Milos Calosevics Hereingabe fand am kurzen Pfosten seinen Abnehmer. Kurz danach musste Kriftel in Unterzahl weiterspielen - Badr Lafrikh zog Sebastian Knezevic als letzter Mann, sah dementsprechend Rot. Ärgerlich aus Sicht der Germania, dass Christoph Hame wegen Meckerns mit Gelb-Rot danach ebenfalls runter musste. "Wir hätten davor schon das 3:2 durch Yassine Bouaddiss machen können", erklärte Pelayo, der sich umso mehr über den Siegtreffer durch Jan Radtke freute.

"Ein sauberes Spiel, in dem wir von der ersten Minute an dominant waren", sah Parwez Naziri, Eschborns Sportlicher Leiter, beim 5:1-Derbysieg eine "geschlossene Mannschaftsleistung". Tore: 1:0 Aurag (28.), 2:0 Naziri (30.), 3:0 Kljajic (52.) 4:0 Yalin (57.), 5:0 Naziri (75.), 5:1 Lehner (81./Foulelfmeter)

Nachdem Maurizio Sanfratello beim TFC als Coach ausgeschieden ist, feierte Abdel Mansouri, der als Spielertrainer seine Nachfolge antritt, ein gelungenes Debüt. "Es fühlt sich sehr gut an. Ich möchte dennoch betonen, dass ich Mauri sehr dankbar bin", erklärt Mansouri, der mit Sanfratello zudem freundschaftlich verbunden ist. Mansouri erlebte bei seinem Debüt zwei unterschiedliche Halbzeiten seines Teams. Im ersten Durchgang brachten Khalid Naimi (23.) und Younes El Arkoubi (41.) die Gäste in Front. Beeindruckend dann nach dem Seitenwechsel wie die Hattersheimer die Partie drehten. Semir Agovic (76./80./81.), der zunächst nur von der Bank kam, das akzeptierte und später der das Spiel entschied - war mit seinem Dreierpack der Dosenöffner und gleichzeitig der Mann des Spiels. Mohamed Ouyachou (88.) erhöhte danach auf 4:2. Der Eschborner Anschlusstreffer von Timon Stasch (90.+8) tief in der Nachspielzeit sollte kein entscheidender mehr sein. "Am Ende des Tages ein sehr wichtiger Sieg. Wir sind auf einem guten Weg", lobte Mansouri.