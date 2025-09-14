KOL MTK: SC Eschborn schafft Historisches

Main-Taunus. Sechs Spiele musste sich der SC Eschborn gedulden, nun ist der Knoten geplatzt. Beim 6:3-Heimsieg gegen die TuS Hornau II feierte der Aufsteiger den ersten Sieg in der Kreisoberliga jemals, soll nun Lust auf mehr machen. Hochheims durfte ebenfalls zum ersten Mal drei Punkte bejubeln, nachdem Dennis Lang die 07er per Lucky Punch zum Sieg schoss. Oberliederbach ist neuer Tabellenführer, während der BSC Kelsterbach zuhause gegen den FC Schwalbach enttäuschte. Marxheim und Weilbach lieferten sich vor 300 Zuschauern einen spannenden Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für den FCM. Hattersheim bezwang einen formstarken FSC Eschborn, während sich der BSC Schwalbach und der SV Kriftel mit 3:3 trennten.

"Wir müssen cleverer werden", sah Schwalbachs Michael Gremme zwei unterschiedliche Halbzeiten. Yassine Bouaddiss und Jan Radtke - traf nach Handelfmeter - legten für überlegene Krifteler im ersten Durchgang vor. Doppelpacker Ben Baumgärtner und Frederik Ziehn drehten für den Aufsteiger das Spiel. "Uns fehlt im Moment das Erfolgserlebnis", befand Gremme, dessen BSC durch das 3:3 durch Radtke (Foulelfmeter) am Ende mit einem Punkt leben musste. Gäste-Trainer Tomas Pelayo haderte einer Fehlentscheidung in der Entstehung des Schwalbacher Führungstreffers zum 3:2, kassierte zudem eine Gelb-Rote Karte, nachdem er den Platz betreten habe, um seine Spieler aus einer Rudelbildung herauszuziehen.

"Kompliment an die Jungs, die zu 150 Prozent den Kampf angenommen haben und Moral zeigten", strahlte SCE-Trainer Giuseppe Petrillo über den ersten Saisonsieg. "Das war wichtig für uns. Wenn wir so spielen, dann werden wir unsere Punkte holen", weiß der Coach.

"Eines der besseren Kreisoberliga-Spiele beider Mannschaften", befand Bremthal-Coach Felix Hanke. Jonas Bucht (61.) eröffnete das Toreschießen, Bremthal fehlte im Anschluss die Durchschlagskraft. "Wir hatten eine Druckphase, danach hat uns Oberliederbach ausgekontert", fasste Hanke zusammen. Woojin Lee (86.) und erneut Bucht (90.+3) schossen die SGO an die Tabellenspitze.

"Ein typisches 0:0-Spiel, nach dem wir dennoch einen sehr sehr wichtigen Heimsieg in der Tasche haben", freute sich Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert über den späten Siegtreffer durch Dennis Lang (90.). "Niederhöchstadt protestierte, weil sie in der Entstehung den Ball im Aus gesehen haben. Ich konnte es aus der Entfernung jedoch nicht erkennen", sagte Geilert, dessen Team den ersten Dreier einfuhr.

"Wir haben in doppelter Unterzahl nie aufgegeben und uns dann einen verdienten Punkt erkämpft", war das 4:4 kurz vor Schluss per direktem Freistoß von Jelle Bok (90.) das Highlight für Marxheims Tobias Göttner. Sebastian Knezevic wäre per Dreierpack vor 300 Zuschauern fast zu Weilbachs Held geworden. Tore: 1:0 Robin Fichtner (14.); 2:1 Fabio Czerner (51.); 3:2 Niklas Herale (70./direkter Freistoß); 4:4 Jelle Bok (90./direkter Freistoß); Gelb-Rot Eseyas Bariagaber (35.); Gelb-Rot Robin Fichtner (88.) / 1:1 Marvin Wuntke (40.); 2:2 Sebastian Knezevic (68.); 3:3 Sebastian Knezevic (71.); 3:4 Sebastian Knezevic (79./Kopfball)

"Ich bin einfach stolz auf meine Truppe", sah Türk-Trainer Maurizio Sanfratello eine zweite Halbzeit nach Maß. Nach 35 Minuten sah das jedoch ganz anders aus - Gündüz Can Cosar (28.) und Romal Naziri (35.) legten für die Gäste vor. "Da haben wir kein gutes Spiel gemacht", betonte Sanfratello und erinnert an die Bedeutung des schnellen Anschlusstreffers durch Karim Bouzakri (39.). Omar Khaldi (60.) und Ayoub Mansouri (63.) drehten das Spiel komplett. Nach dem Elfmeter-Ausgleich zum 3:3 durch Cosar (69.), machten Edin Kitic (75./Elfmeter) und Moises Diogo Fernandes Neto (90.) alles klar.

Die frühe Rote Karte gegen Moritz Rüdinger (32./Notbremse) schraubte die Hypothek für die Viktoria rasch in die Höhe. Nach dem direkten Eckballtor durch Felix Conradi (43.) zogen die Hausherren das Momentum doch wieder auf die eigene Seite. Mit dem 2:0 per Zeilsheimer Eigentor nach dem Seitenwechsel kam es für die Viktoria sogar noch besser. Es folgten die Show von Trainer Ruhat Birinci, der sich selber einwechselte - erst per Traumfreistoß (66.) den Anschluss herstellte und kurz darauf ausglich (69.). Beinahe hätte er einen lupenreinen Hattrick erzielt, scheiterte jedoch vom Punkt (74.). "Gut gekämpft, aber am Ende kannst du froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst", bilanzierte Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Kelsterbacher.