Der gefrorene Platz in Hochheim war unbespielbar – Foto: Rene Geilert

KOL-MTK: Rutschpartien statt Fußball Viele Plätze aufgrund der Temperaturen gefroren +++ Spiel in Hochheim abgesetzt

Main-Taunus. Bevor es in die Winterpause ging, lieferten sich die Teams bei Minustemperaturen noch einmal einen Schlagabtausch. Während in Hochheim aufgrund des Frosts gar nicht erst angepfiffen wurde, gab es unter anderem auch in Schwalbach und Hofheim Rutschpartien zu sehen.

1:1 nach vier Minuten, zwei Dreierpacks und insgesamt elf Tore gab es in Bad Soden zu sehen. Zur Halbzeit war Sossenheim noch mit 4:2 dran, doch in der zweiten Hälfte vollendete Marko Verkic seinen Dreierpack und auch Sora Shimizu gelang das Kunststück. Somit kam es am Ende doch noch zum Kantersieg und Bad Soden geht als Tabellen Fünfter in die Winterpause, während Sossenheim weiterhin Schlusslicht bleibt.

In Schwalbach wurde ebenfalls auf dem Eis getanzt und die Spieler mussten sich mit einer Eisplatte zufriedengeben. Innerhalb von fünf Minuten gab Kriftel in der zweiten Halbzeit ihre 1:3 Führung her und das Spiel fand schlussendlich keinen Sieger. "Vor dem Spiel hätte ich den Punkt unterschrieben, aber im Nachhinein hatten wir auch die Chance auf mehr", sagt Francesco Casaluci, der Trainer des SV. Für den zweiten Teil der Saison verstärkt sich Kriftel mit Marko Rimac und Dominik Milhaljevic vom BSC Kelsterbach und plant mit weiteren Verstärkungen.

Wie auch auf vielen anderen Plätzen war Hochheims Platz gefroren. Der Frost war allerdings so stark, dass der Rasen unbespielbar war und das Spiel somit abgesetzt werden musste.

Eine kleine Sensation gab es in Kelsterbach Derby zu sehen. Der in den letzten Partien noch so stark aufspielende Aufsteiger Viktoria Kelsterbach, der vor dem Spieltag auf Platz zwei stand, geht gegen den BSC Kelsterbach unter. "Das war eine Machtdemonstration und es war so deutlich, wie es das Ergebnis sagt. Die drei schnellen Tore hintereinander waren spielentscheidend", sagt Dennis Hombach, der Trainer des BSC. Innerhalb von acht Minuten traf Lars Christiansen doppelt und Maurizio Mostacci einfach. Somit war das Spiel nach knapp 25 Minuten bereits gelaufen. Symbolisch für das Spiel war Christiansens Treffer zum 5:1 bei dem er von der Mittellinie durch ein Solo sein drittes Tor erzielte. Somit bleibt der BSC auf fünf Punkte an den Aufstiegsplätzen dran.

Auch in Hornau sah man eher eine Rutschpartie als ein Fußballspiel. Nach 25 Minuten entschieden beide Kapitäne zusammen mit dem Schiedsrichter, das Spiel trotz des Frosts weiterzuführen. Spielerisch musste der SV durch den Dreierpack von Paulo Matos Costa erneut eine kleine Packung hinnehmen. "Das Ziel ist es jetzt im Winter Spieler hinzuzugewinnen. Meine Jungs wissen, wenn sie nicht ins Training kommen, spielen sie trotzdem am Wochenende, weil mir Spieler fehlen und das nervt mich", sagt Edwin Partenheimer, der Trainer der Hofheimer. Ein fester Transfer ist bereits Maximilian Kirchner, der vom FC Dossenheim zurück nach Hofheim wechselt. Auch Dennis Pedde der durch seine Vaterschaft pausiert hatte, kommt zurück in den Kader. Außerdem ist der SV aktuell auch an drei weiteren Spielern dran.

Bis zur Halbzeit gab es einen offenen Schlagabtausch in Hattersheim, doch im Hälfte zwei übernahm der Gastgeber das Geschehen und sichert sich am Ende verdiente drei Punkte. Damit überwintert Hattersheim auf Platz vier, während Neuenhains Abstand ans rettende Ufer nun neun Punkte beträgt.

Durch den Sieg gegen Eschborn überwintert Bremthal auf Platz zehn. "Unter den aktuellen Umständen bin ich mit der Platzierung zufrieden. Im Großen und Ganzen sollte unser Anspruch aber schon sein, einen einstelligen Platz zu belegen", sagt Felix Hanke, der Trainer der Bremthaler. Im Spiel gegen Eschborn kam Bremthal nach Rückstand in den letzten zehn Minuten durch den Ausgleich von Marvin Schmidt Hartlieb (80.) zurück und gewann schlussendlich durch das goldene Tor von Felix Körner (83.). Für die Rückrunde will sich die SG besonders in der Breite verstärken. Eine konkrete Verpflichtung gibt es allerdings noch nicht.