KOL MTK: Orfs perfekter Einstand

Main-Taunus. Besser kann ein Trainerwechsel wohl kaum zünden. Ende Februar gingen Tabellenschlusslicht Spvgg. 07 Hochheim und Chefcoach Jerome Triquart getrennte Wege, mit Fred Orf haben die 07er schnell einen Nachfolger gefunden. Beim Ligaauftakt nach der Winterpause glückte unter Orfs Regie direkt ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen den FC Schwalbach. Die SG Oberliederbach eroberte sich dank einem Viererpack von Emre Danaci die Tabellenführung zurück, während Germania Weilbach per Last-Minute-Sieg beim BSC Kelsterbach dranbleibt. Beim SC Eschborn sorgte Marcel Díaz Aptievs Hackentor für ein echtes Highlight.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Im Duell der Zweitvertretungen hatten zu Beginn die Gäste die Oberhand, gingen folgerichtig durch Maximilian Glab (22.) in Führung. "Danach wurden wir aktiver, haben vor der Pause das Spiel gedreht und nach dem 3:1 noch ein paar Nadelstiche gesetzt", freute sich TuRa-Coach Federico Da Costa Coutinho über den Dreier. Adnan Maach (39.) und Bennet Noell (41.) drehten vor der Pause das Spiel. Der eingewechselte Ruben Vazquez sorgte nach schöner Kombination für den Endstand (55.).
Die personelle Weichen für den Sommer stellte Viktoria Kelsterbach bereits unter der Woche. Trainer Patrick Schmidt wird sein Amt am Ende der Saison niederlegen, zeitgleich tritt Sportlicher Leiter Daniel Niedermann kürzer. Carlo Rubino und Mehmet Arslan werden ab kommender Saison das neue Trainerteam bilden, Denis Lehmann (aktuell Trainer der SG Kelkheim) übernimmt die Sportliche Leitung. Nun geht es für die Viktoria aber zunächst darum, die Klasse zu halten. Niedermann sah beim 3:3 gegen den FC Marxheim "über weite Strecken ein gutes Spiel. Das war ein ganz anderes Gesicht, was wir heute gezeigt haben." Wermutstropfen: Mit Kapitän Finn Pack (Knieverletzung) und Danila Kotza (Fußfraktur) werden zwei wichtige Akteure im den entscheidenden Wochen fehlen.
Tore: 1:0 Benedikt Siegfranz (20./Kopfball); 1:1 Eseyas Bariagaber (23.); 2:1 David Kaltenmark (46./Kopfball); 2:2 Robin Fichtner (49.); 2:3 Bariagaber (53./Foulelfmeter); 3:3 Safouane Azzouzi (89.)
"Die cleverere Mannschaft hat heute gewonnen", musste BSC-Coach Dennis Hombach nach Abpfiff zugeben. In einem chancenarmen Spiel trafen beide Teams je einmal Aluminium, "eigentlich war es ein typisches Null-Null-Spiel", sagte Hombach. Durch einen Konter in der Nachspielzeit setzte Weilbach in Person von Goalgetter Sebastian Knezevic (90.+3) den Lucky Punch.
"Wir haben in den ersten 20 Minuten überragend Fußball gespielt, danach haben wir damit leider aufgehört", sah Schwalbachs Sportlicher Leiter Michael Gremme der Mannschaft die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Durch den Hochheimer Sieg rutschte der BSC auf den letzten Platz ab. "Der Druck wird jetzt immer größer", weiß Gremmel beim Spiel gegen TuRa Niederhöchstadt II am kommenden Wochenende um ein wegweisendes Abstiegsduell.
Tore: 0:1 Semir Agovic (20.); 0:2 Agovic (47.); 0:3 Agovic (69.)
"Das war auch in der Höhe absolut verdient", strahlte Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert, der ein perfektes Debüt von Neu-Coach Fred Orf sah. "Wir haben die Trainingsintensität deutlich nach oben geschraubt und trainieren aktuell auch drei Mal in der Woche", erklärt Geilert an welchen Punkten Orf angesetzt hat. Mit Marko Kunac, Lennox Lakman und Noah Maiworm schlugen drei Neuzugänge sofort ein und trafen alle. Jaroslaw Kirillow (im Winter vom FSC Eschborn gekommen) durfte sich zum Schluss mit einem gehaltenem Elfmeter feiern lassen, nachdem Roman Jitareanu auf der Torlinie Hand nahm und die Rote Karte sah.
Tore: 1:0 Marko Kunac (14./Kopfball); 2:0 Lennox Lakman (59.); 3:0 Leo Süveges (59./direkter Freistoß); 4:0 Noah Maiworm (76.) - Gelb-Rot: David Böhm (44.); Rot: Roman Jitareanu (89.)
In einem ausgeglichenen Spiel war das anspruchsvolle Hackentor von Marcel Díaz Aptiev zur Eschborner Führung kurz vor der Pause das Highlight (45.+3). "Mit dem Rücken zum Tor ging der Ball in den Winkel", staunte sein Trainer Yury Thacherial. Bitter aus SCE-Sicht, dass Elias Belhadj kurz vor Abpfiff einen strammen Schuss per Kopf ins eigene Tor abfälschte (87.). Im Anschluss sah Eschborns Shem Gaim wegen Foulspiels die Ampelkarte (90.).
Die Freude von Bremthals Trainer Felix Hanke über den zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel im neuen Jahr fiel eher verhalten aus. "Das war ganz schwere Kost. Wir waren über 90 Minuten nicht richtig im Spiel", hieß es für Hanke nach dem späten 4:3-Anschlusstreffer des FSC Durchschnaufen.
Tore: Lukas Kleber (16.); 2:0 Bennet Peterek (56.); 2:1 Habibullah Mahbubi (70.); 2:2 Mahbubi (80.); 3:2 Dennis Morawietz (82.); 4:2 Marvin Schmidt Hartlieb (90.+2); 4:3 Devran Sen (90.+4)
Tomas Pelayo, Trainer des SV Kriftel, sah eine verdiente Pleite und fand deutliche Worte: "Das Spiel war ein Spiegel unserer Vorbereitung. Es ist einfach zu wenig vom Fitnesszustand und heute haben wir dafür einen Denkzettel bekommen." Die "sehr sehr schlechte" Schiedsrichterleistung wollte Pelayo nicht als Entschuldigung gelten lassen. Bei Oberliederbach herrschte derweil Freude über die zurückeroberte Tabellenführung. Emre Danach glänzte zudem mit einem Viererpack, steht nun bei 20 Saisontoren. "Bevor er die ersten beiden macht, hätte er auch schon zuschlagen können", zwinkerte Oberliederbachs Tobias Merz.
Tore: 0:1 Woojin Lee (8.); 0:2 Emre Danaci (23.); 0:3 Danaci (24.); 1:3 Moritz Dirnbeck (60.); 1:4 Danaci (64.); 2:4 Badr Lafrikh (75.); 2:5 Danaci (90.+5)