KOL MTK: Orfs perfekter Einstand Hochheimer sammeln mit neuem Trainer Big-Points +++ Vierfacher Danaci schießt Oberliederbach in Kriftel zurück an die Tabellenspitze +++ Kabinettstückchen von Marcel Díaz Aptiev +++ Weilbach jubelt spät von Lauris Ommert · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Trainereffekt geglückt: Fred Orf feierte mit dem 4:0-Sieg gegen Schwalbach den perfekten Einstand. – Foto: Jörg Schulz - Archiv

Main-Taunus. Besser kann ein Trainerwechsel wohl kaum zünden. Ende Februar gingen Tabellenschlusslicht Spvgg. 07 Hochheim und Chefcoach Jerome Triquart getrennte Wege, mit Fred Orf haben die 07er schnell einen Nachfolger gefunden. Beim Ligaauftakt nach der Winterpause glückte unter Orfs Regie direkt ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen den FC Schwalbach. Die SG Oberliederbach eroberte sich dank einem Viererpack von Emre Danaci die Tabellenführung zurück, während Germania Weilbach per Last-Minute-Sieg beim BSC Kelsterbach dranbleibt. Beim SC Eschborn sorgte Marcel Díaz Aptievs Hackentor für ein echtes Highlight.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Im Duell der Zweitvertretungen hatten zu Beginn die Gäste die Oberhand, gingen folgerichtig durch Maximilian Glab (22.) in Führung. "Danach wurden wir aktiver, haben vor der Pause das Spiel gedreht und nach dem 3:1 noch ein paar Nadelstiche gesetzt", freute sich TuRa-Coach Federico Da Costa Coutinho über den Dreier. Adnan Maach (39.) und Bennet Noell (41.) drehten vor der Pause das Spiel. Der eingewechselte Ruben Vazquez sorgte nach schöner Kombination für den Endstand (55.).

Die personelle Weichen für den Sommer stellte Viktoria Kelsterbach bereits unter der Woche. Trainer Patrick Schmidt wird sein Amt am Ende der Saison niederlegen, zeitgleich tritt Sportlicher Leiter Daniel Niedermann kürzer. Carlo Rubino und Mehmet Arslan werden ab kommender Saison das neue Trainerteam bilden, Denis Lehmann (aktuell Trainer der SG Kelkheim) übernimmt die Sportliche Leitung. Nun geht es für die Viktoria aber zunächst darum, die Klasse zu halten. Niedermann sah beim 3:3 gegen den FC Marxheim "über weite Strecken ein gutes Spiel. Das war ein ganz anderes Gesicht, was wir heute gezeigt haben." Wermutstropfen: Mit Kapitän Finn Pack (Knieverletzung) und Danila Kotza (Fußfraktur) werden zwei wichtige Akteure im den entscheidenden Wochen fehlen. Tore: 1:0 Benedikt Siegfranz (20./Kopfball); 1:1 Eseyas Bariagaber (23.); 2:1 David Kaltenmark (46./Kopfball); 2:2 Robin Fichtner (49.); 2:3 Bariagaber (53./Foulelfmeter); 3:3 Safouane Azzouzi (89.)

"Die cleverere Mannschaft hat heute gewonnen", musste BSC-Coach Dennis Hombach nach Abpfiff zugeben. In einem chancenarmen Spiel trafen beide Teams je einmal Aluminium, "eigentlich war es ein typisches Null-Null-Spiel", sagte Hombach. Durch einen Konter in der Nachspielzeit setzte Weilbach in Person von Goalgetter Sebastian Knezevic (90.+3) den Lucky Punch.

"Wir haben in den ersten 20 Minuten überragend Fußball gespielt, danach haben wir damit leider aufgehört", sah Schwalbachs Sportlicher Leiter Michael Gremme der Mannschaft die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Durch den Hochheimer Sieg rutschte der BSC auf den letzten Platz ab. "Der Druck wird jetzt immer größer", weiß Gremmel beim Spiel gegen TuRa Niederhöchstadt II am kommenden Wochenende um ein wegweisendes Abstiegsduell. Tore: 0:1 Semir Agovic (20.); 0:2 Agovic (47.); 0:3 Agovic (69.)