KOL MTK: Oberliederbach jubelt nach Torwart-Assist von Bremer

Main-Taunus. Die SG Oberliederbach bleibt in der Kreisoberliga weiterhin das Maß aller Dinge. Auch, weil Keeper Moritz Bremer mit seinem langen Abschlag im Heimspiel gegen den BSC Kelsterbach den Siegtreffer von Emre Danaci vorbereitete. Germania Weilbach bleibt durch souveräne 3:0 gegen den BSC Schwalbach ebenfalls noch ungeschlagen, während der FC Schwalbach nach 0:2-Rückstand gegen Viktoria Kelsterbach ein Comeback startete. Der SV Zeilsheim II jubelte spät über drei Punkte, bei Hornau II siegte zuhause gegen die SG Bremthal deutlicher. Der SC Eschborn gewinnt sein drittes Spiel in Folge, der FC Marxheim kann nach dem Auswärtssieg beim FSC Eschborn aufatmen.

"Absolut verdienter Sieg. Wir haben es uns schwerer gemacht, als es sein musste", hieß das Fazit von Schwalbachs Pressewart Nico Ghiba. Alpay Can Özdemir verschoss früh einen Elfmeter (12.). Die Führung durch Turgay Akbulut schob das Momentum auf Kelsterbacher Seite. Die ab der 31. Minute jedoch in Unterzahl weitermachen musste - Zakaria Ouchan sah die Ampelkarte. David Kaltenmark (43.) schraubte vor der Pause noch auf 2:0 hoch. David Böhm (56.); Almedin Hodzic (65.) und Özdemir (83.) machten das Comeback in der zweiten Halbzeit perfekt.

"Ein verdientes 3:0 für Marxheim", musste Eschborns Sportlicher Leiter Parwez Naziri neidlos anerkennen. "Wir lassen uns aktuell den Schneid abkaufen", fügte Naziri an. Für Marxheim hingegen ein Sieg, der "für uns sehr wichtig war, und Kraft geben wird", so Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FCM.

"In der zweiten Halbzeit haben wir Einbahnstraßenfußball gespielt", sah Ruhat Birinci, Spielertrainer der Zeilsheim-Zweiten, den späten Siegtreffer durch seinen Cousin Ibrahim (90.+4) als verdient an. Zuvor hatte Can Altun die Gäste in Führung gebracht (23.), Vladimir Trucic (42.) egalisierte noch vor der Pause.

"Ganz souverän", sah Nourdine Ajarar, Trainer der Germania, den Sieg nie in Gefahr. Auch, weil seine Mannen das "Spiel kontrolliert" haben. Andreas Kling (2.) half dabei mit dem frühen Führungstor, das Marvin Wuntke (22./57.) per Doppelpack ausbaute. "In dieser ausgeglichenen Liga entscheidet oft die Tagesform", ist Ajarar mit der Entwicklung seiner Mannschaft hochzufrieden.

"In der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft", trauerte TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache einem Punktgewinn hinterher. Zumal Patrick Leon (20.) früh vorgelegt hatte. Mohamed Bourdarhan (27.) glich schnell aus, Marcel Díaz Aptiev (35.,Foulelfmeter/72./78.) wurde mit seinem Dreierpack zum Matchwinner. Der seinen SC Eschborn zum dritten Sieg in Folge schoss.

Philipp Willenberg, Trainer der TuS Hornau II, attestierte seiner Mannschaft ein "sehr gutes" Heimspiel. Das - angesichts des bescheidenen Hornauer Saisonstarts - mit umso wichtigeren drei Punkten gestaltet werden konnte. Marco Pauly, Maximilian Glab, Silas Gerstberger und Ben Weide per Doppelpack trafen für die Gastgeber.