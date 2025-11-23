KOL MTK: Oberliederbach bleibt dank Kriftel Spitzenreiter

Main-Taunus. Der Main-Taunus-Kreis blieb, angesichts der Fülle an Ausfällen in den anderen Fußballkreisen , von wetterbedingten Spielabsagen einigermaßen verschont. Einzig das Spiel zwischen der SG Bremthal und dem FC Marxheim musste im Vorfeld abgesagt werden. Auf den anderen Plätzen sorgten allen voran der SV Kriftel für Aufsehen, der den SV Zeilsheim II mit 6:1 schlug. Auch deshalb bleibt die SG Oberliederbach Tabellenführer - zuvor stolperte die SGO bei den TuS Hornau II und hätte von der Zeilsheim-Zweiten vom Thron gestoßen werden können.

Nach den Toren von John Bettoni (18.), Philipp Nocht (53.) und Luis Vazquez (57.) sahen die Hausherren als der sichere Sieger aus. "Danach hat sich bei uns ein kleiner Schlendrian eingeschlichen", musste TuRa-Coach Federico Da Costa Coutinho feststellen. Timo Jedamski per Handelfmeter (67.) und Alemdin Hodzic (76.) verkürzten für die Gäste. Millon Mehari hielt dennoch den Dreier fest (81.), der für die TuRa-Zweite im Abstiegskampf goldwert ist.

Aufgrund schwieriger Platzverhältnisse war ein fester Stand auf einem teils vereisten Kunstrasen kaum möglich. Nach der Platzbesichtigung entschied sich der Schiedsrichter dennoch anzupfeifen. "Gut war das sicherlich nicht", war für Oberliederbachs Sportlichen Leiter Tobias Merz aber die Chancenverwertung der Knackpunkt. Philipp Willenberg, Coach der TuS-Zweite, musste ebenfalls anerkennen: "Der Sieg war ziemlich glücklich. Oberliederbach hat schon ein deutliches Chancenplus gehabt. Eigentlich müssen sie das Ding klar gewinnen." Tore: 1:0 Gädke (6.), 1:1 Danaci (37.), 2:1 Müller (76.), 3:1 Färber (90.)

Yury Thacherial, Trainer der Gastgeber, sah ein "Hin und Her mit wenigen klaren Torchancen". Bei der besten Eschborner Gelegenheit war der Pfosten die Endstation, auch deshalb sei für Thacherial sein Team etwas näher am Dreier gewesen. In der Nachspielzeit sah Weilbachs Justin Thieme wegen Meckern die Ampelkarte.

Aufgrund der Platzverhältnisse musste das Spiel zwischen der SG Bremthal und dem FC Marxheim abgesagt werden.