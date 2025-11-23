KOL MTK: Oberliederbach bleibt dank Kriftel Spitzenreiter

Main-Taunus. Der Main-Taunus-Kreis blieb, angesichts der Fülle an Ausfällen in den anderen Fußballkreisen, von wetterbedingten Spielabsagen einigermaßen verschont. Einzig das Spiel zwischen der SG Bremthal und dem FC Marxheim musste im Vorfeld abgesagt werden. Auf den anderen Plätzen sorgten allen voran der SV Kriftel für Aufsehen, der den SV Zeilsheim II mit 6:1 schlug. Auch deshalb bleibt die SG Oberliederbach Tabellenführer - zuvor stolperte die SGO bei den TuS Hornau II und hätte von der Zeilsheim-Zweiten vom Thron gestoßen werden können.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Nach den Toren von John Bettoni (18.), Philipp Nocht (53.) und Luis Vazquez (57.) sahen die Hausherren als der sichere Sieger aus. "Danach hat sich bei uns ein kleiner Schlendrian eingeschlichen", musste TuRa-Coach Federico Da Costa Coutinho feststellen. Timo Jedamski per Handelfmeter (67.) und Alemdin Hodzic (76.) verkürzten für die Gäste. Millon Mehari hielt dennoch den Dreier fest (81.), der für die TuRa-Zweite im Abstiegskampf goldwert ist.
Aufgrund schwieriger Platzverhältnisse war ein fester Stand auf einem teils vereisten Kunstrasen kaum möglich. Nach der Platzbesichtigung entschied sich der Schiedsrichter dennoch anzupfeifen. "Gut war das sicherlich nicht", war für Oberliederbachs Sportlichen Leiter Tobias Merz aber die Chancenverwertung der Knackpunkt. Philipp Willenberg, Coach der TuS-Zweite, musste ebenfalls anerkennen: "Der Sieg war ziemlich glücklich. Oberliederbach hat schon ein deutliches Chancenplus gehabt. Eigentlich müssen sie das Ding klar gewinnen."
Tore: 1:0 Gädke (6.), 1:1 Danaci (37.), 2:1 Müller (76.), 3:1 Färber (90.)
Yury Thacherial, Trainer der Gastgeber, sah ein "Hin und Her mit wenigen klaren Torchancen". Bei der besten Eschborner Gelegenheit war der Pfosten die Endstation, auch deshalb sei für Thacherial sein Team etwas näher am Dreier gewesen. In der Nachspielzeit sah Weilbachs Justin Thieme wegen Meckern die Ampelkarte.
Aufgrund der Platzverhältnisse musste das Spiel zwischen der SG Bremthal und dem FC Marxheim abgesagt werden.
"Es war lange in der Schwebe, ob wir überhaupt spielen", wurde Schwalbachs Michael Gremme trotz niedriger Temperaturen durch die Leistung seines BSC-Ensembles erwärmt. "Das war eine überragende Leistung - heute haben wir richtig gute Laune", strahlte er.
Tore: 0:1 Placzek (29.), 1:1 Parfenovics (45.+2/Foulelfmeter), 2:1 Parfenovics (67.), 3:1 Baumgärtner (82.), 4:1 Gönner (88.)
Ganz im Gegensatz zu den sinkenden Temperaturen läuft der SV Kriftel kurz vor der Winterpause zur Höchstform auf. „Wir spielen eine überragende Hinrunde“, sagt Trainer Tomas Pelayo, dessen Mannschaft gegen alle Topteams der Liga – Oberliederbach, Zeilsheim II und Weilbach – punkten konnte und der Zeilsheimer Zweiten nun sogar den Sprung an die Tabellenspitze verwehrte. „Es war eine tolle Leistung, mit einer klaren Steigerung in der zweiten Halbzeit. Der Sieg ist verdient – ob ein oder zwei Tore zu hoch, darüber kann man streiten“, zeigte sich Pelayo rundum zufrieden. In den Vordergrund spielten sich insbesondere die Doppelpacker Jan Radtke und Yassine Bouaddiss, während Routinier Stefan Enders dem Krifteler Spiel die nötige Stabilität verlieh.
Tore: 1:0 Pelayo (15./FE), 1:1 Music (33.), 2:1 Azouzi (35.), 3:1 Radtke (61.), 4:1 Bouaddiss (71.), 5:1 Radtke (75.),
"Wenn du 2:0 und 3:1 führst, muss das normalerweise reichen", ärgerte sich Hochheims René Geilert. "Zumal wir in der Nachspielzeit die Riesenchance auf das 5:4 liegen ließen", schob er nach. Beim FSC war der Ärger über zwei verlorene Punkte ebenfalls die dominante Gefühlslage nach dem Spiel. "Hochheim kann sich glücklich schätzen, einen Punkt geholt zu haben", sagte Eschborns Vorsitzender Murat Sen.
Tore: 1:0 Schedereit, 2:0 Lang (Foulelfmeter), 2:1 Habibullah Mahbubi, 3:1 Jitareanu, 3:2 Kurt (direkter Freistoß), 3:3 Amanullah Mahbubi, 3:4 Habibullah Mahbubi, 4:4 Lang (Foulelfmeter); Gelb-Rot: Abdukadir Sagir (90./Meckern)
"In dieser Liga reicht es nicht, nur eine Halbzeit auf der Höhe zu sein", machte BSC-Coach Dennis Hombach vor allem die Leistung aus der ersten Halbzeit zu schaffen. Auf den 5:1-Derbyerfolg gegen die Viktoria folgte nun eine herbe Pleite - die fehlende Konstanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison der Kelsterbacher, die mit dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim FC Marxheim das Fußballjahr 2025 abschließen.
Tore: 0:1 Agovic (3.), 0:2 Agovic (17.), 0:3 Bouzakri (75.), 0:4 Asbai (79.), 0:5 Agovic (87.)