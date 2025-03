KOL MTK: Marxheim kürt sich nach Tor-Festival zum Derbysieger

Gelungener Einstand für Miroslav Lukacic in der Coachingzone der Zeilsheim-Zweitvertretung, da Zlatan Perosevic seit der Winterpause bekanntlich als Co-Trainer bei der Ersten Mannschaft fungiert. "In den ersten 30 Minuten haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Lukacic, der zu Beginn gleich drei Mal jubeln durfte. Candas Kara (21./29.) und Ismael Quasichani (24.) trafen für die Gastgeber. "Dann hat die Mannschaft einen Gang heruntergeschaltet", sah Lukacic seine Mannen bei den beiden Gegentoren vor der Pause nicht auf der Höhe. Mehrshad Nazralikhalaj (41./44.) entfachte beim FV Neuenhain neue Hoffnung. Wieder Quisichani (50.), Florian Decise (60.) und Dreierpacker Candas Kara (82.) ließen jedoch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. "Nach dem Spiel gegen den FSC Eschborn wird man sehen, wo es hingeht", weiß Lukacic, der zunächst von Spiel zu Spiel schauen will.

"Wir haben zu Beginn einfach nicht zu unserem Spiel gefunden", musste sich Diedenbergen-Trainer Benjamin Becker gegen das Schlusslicht mit einem knappen Sieg begnügen. Erst in Halbzeit zwei schlugen die favorisierten Hausherren zu. Timo Grünewald (49.) und Giuseppe Pagliaro (61.) trafen zum zwischenzeitlichen 2:0. "Wir hatten bestimmt zehn hochkarätige Chancen", hatte Becker an der mangelnden Chancenverwertung seiner Mannschaft zu knabbern. Sulzbach, die sich in der Winterpause mit Mustafa Mustafov von der SG Oberliederbach verstärkten, kamen in der Nachspielzeit per Foulelfmeter von Adis Pita (90.+2) nochmal zurück. Für etwas Zählbares reichte es jedoch nicht.