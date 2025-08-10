KOL MTK: Marcel Klein eröffnet Saison mit Seitfallzieher-Glanzstück

Main-Taunus. In der Kreisoberliga Main-Taunus rollt der Ball wieder. Auch für Viktoria Kelsterbach, die nach dem Abstieg aus der Gruppenliga und grunderneuertem Kader mit einem 4:2-Heimsieg in die Saison 25/26 startet. Highlight dabei war das spektakuläre Seitfallziehertor von Marcel Klein zum 2:0. Ähnlich spektakulär ging es in Schwalbach zu, wo die TuRa-Zweite am Ende den Derbysieg bejubeln durfte. Die SG Oberliederbach hat gegen die TuS Hornau II keine Probleme - auch der SV Zeilsheim II startet mit einem Heimsieg gegen den SV Kriftel in die neue Spielzeit. Bei Absteiger Germania Weilbach überragen die A-Junioren, der dritte Gruppenliga-Absteiger - SpVgg Hochheim - steht in Eschborn derweil mit leeren Händen da. Die SG Bremthal und der BSC Kelsterbach durften ihrerseits Auswärtssiege feiern.

"Wir sind sehr gut reingestartet", sah Germania-Coach Nourdine Ajarar insgesamt fünf A-Junioren wirbeln. Einer davon, Sebastian Knezevic, traf bereits nach zwei Minuten zur Führung. Nach Verletzungsunterbrechung erhöhte Marvin Wuntke (27.) noch vor der Pause. Shem Gaim (55.) verkürzte für den Aufsteiger, erneut Wuntke (56.) der kurz zuvor eingewechselte Christos Danzer (84.) entschieden die Partie. Auf das späte 2:4 aus Sicht von Eschborn durch Gaim (89.) antwortete Kapitän Christoph Hame (90.).

"Es war ein verdienter Sieg gegen eine dünnbesetzte und nicht-verstärkte Hornauer Mannschaft", resümierte Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz. Jonas Bucht (10.), Emre Danaci (25.) und Can Torgul (45.) stellten bereits zur Pause auf 3:0. Younes Karouia (56.) und erneut Torgul (87.) schraubten in Halbzeit zwei das Ergebnis in die Höhe. "Wir sind zufrieden, der Gegner war aber nicht der Maßstab", freute sich Merz über ein gelungenes Liga-Debüt für Neu-Coach Eckhard Weller.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel", freute sich Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci vor allem über die Defensivleistung seiner Mannen. Belal Dashti (61.) und Ibrahim Birinci (61.) legten für die Gastgeber vor. Mourad Azouzi traf kurz danach zum Anschluss (67.) - davor ließ Jan Radtke die Gelegenheit vom Punkt liegen (Adrian Juniku parierte). Doppelpacker Dashti (82.) sorgte per Foulelfmeter für die Entscheidung.

"Wir sind sehr erleichtert, dass wir den Auftakt gewonnen haben", sagte Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria. "Highlight war natürlich das 2:0 von Marcel Klein, der nach einer Ecke von Felix Conradi an den langen Pfosten den Ball per Seitfallzieher reingehauen hat - nettes Tor." Zuvor hatte Kristian "Kiki" Sivonjic (6.) die Kelsterbacher früh in Führung gebracht. Spätestens nach dem 3:0 durch David Kaltenmark (44.) kurz vor der Pause war klar: Die Hausherren scheinen den Abstieg gut weggesteckt zu haben. Finn Pack (81.) machte den Deckel drauf, nachdem Robin Kaluza für den BSC vorher verkürzt hatte (52.). Sergejs Partenovics Treffer zum 2:4 (83.) aus Sicht des Aufsteigers blieb ohne Wirkung. "Klar, wir müssen uns noch steigern. Dennoch war es wichtig, gut aus den Startlöchern zu kommen", verteilte Niedermann zudem ein Sonderlob an Schiedsrichter Patrick Nied.

"In einem ausgeglichenen Spiel hatten wir ein bisschen das Glück auf unserer Seite", sah TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache ein flottes Derby. David Böhm (4.) eröffnete, Philipp Nocht - half aus der ersten Mannschaft aus - hatte per Traumfreistoß die passende Antwort parat (8.). Wichtig auch aus Sicht der Gäste, dass Luis Vazquez (45.+2) unmittelbar nach der erneuten Führung durch Böhm (44.) kurz vor der Pause egalisierte. Unglücksrabe auf der anderen Seite war Adrian Omercic, dessen Eigentor (67.) spielentscheidend war. Auch weil sein Teamkollege und Ex-Niederhöchstadter, Alpay Özdemir, kurz vor Schluss vom Punkt an Moritz Schaaf scheiterte (87.). "Das hätte auch gut und gerne 3:3 ausgehen können", musste Ache anerkennen.

"Trotz der Niederlage kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen", sah Türk-Trainer Maurizio Sanfratello eine "vermeidbare Niederlage". Das 1:0 durch Ayoub Mansouri (9.) war dabei nur eine von drei Großchancen in der Anfangsphase. Fabian Fries betrafte das mit dem Ausgleich (37.). Nach Edin Kitics Treffer zur erneuten Führung (66.) brachte Mustafa Mustafov (75.) die Wende. Schließlich war es Fries mit seinem zweiten Treffer, der kurz vor Schluss die Partie (84.) entschied. Nach Abpfiff sah Türk-Keeper Dino Hamidovic noch die Ampelkarte.