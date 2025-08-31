KOL MTK: Lucky-Punch rettet Marxheim "wildes" 5:5

Main-Taunus. Das 5:5 zwischen dem Türk FC Hattersheim und dem FC Marxheim war das Highlight des Spieltags, sicherlich mit dem besseren Ende für den FCM, der spät jubeln durfte. Der SV Kriftel sorgte ebenfalls für einen Höhepunkt. Gleich drei Traumtore schlugen im Gehäuse der noch sieg- und punktlosen Hornau-Zweiten ein. Der FSC Eschborn springt nach dem Kantersieg beim BSC Kelsterbach vorerst auf Platz eins, den Germania Weilbach (gewann 2:0 bei Viktoria Kelsterbach), mit einem Spiel weniger auf dem Konto, noch einnehmen kann. Die SG Bremthal setzte sich gegen den SV Zeilsheim II durch, Oberliederbach war beim 1:1 in Hochheim über die eigene Leistung enttäuscht. Der BSC Schwalbach und TuRa Niederhöchstadt II trennten sich mit 2:2.

"Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", heißt für Michael Gremme, Sportlicher Leiter des BSC, das Motto in Bezug auf das Saisonziel Klassenerhalt. "Die erste Halbzeit haben wir verpennt, in der zweiten waren wir wesentlich besser und mit ein bisschen Glück hätten wir auch gewinnen können", fasste Gremme zusammen.

"Eigentlich muss uns Schwalbach vorher killen", durfte sich SC-Trainer Yury Thacherial durch Shem Gaims Lucky-Punch (90.+5) über den ersten Punkt freuen. Die Gäste legten früh vor (14.), Elias Belhadj antwortete noch vor der Pause (35.). Anas Taytay traf in der Schlussphase vom Punkt zur erneuten Schwalbacher Führung (74.). Kurz darauf hätte er den Sack zu machen können, der nächste Elfer ging jedoch über die Latte.

"Ein sehr guter und wichtiger Step", freute sich SGB-Coach Felix Hanke über den ersten Heimsieg bei einem insgesamt gelungenen Saisonstart. In Überzahl - Gäste-Keeper Adrian Juniku sah als letzter Mann glatt Rot (37.) - erzielte Dennis Morawietz (48.) den goldenen Treffer. Später wurde es hektischer, doch auch trotz Gelb-Roter-Karte gegen Lukas Körner (89./wiederholtes Foulspiel) verteidigte Bremthal den Sieg über die Ziellinie.

"Absolut enttäuschend. Gegen eine biedere Hochheimer Mannschaft haben wir es nicht geschafft, uns genügend Chancen herauszuspielen", war Oberliederbachs Tobias Merz nach Abpfiff bedient. Auf der anderen Seite war René Geilert, sportlicher Leiter der Hochheimer, erfreut über einen "Punkt des Willens und des Kampfes" - der erste für den Absteiger. Nachdem Daniel Dillitz unter der Woche seinen Rücktritt erklärt hatte, gelang das Debüt von Neu-Coach Jerome Triquart.

Traumtor-Festspiele beim SV Kriftel, der gegen noch punktlose Hornauer leichtes Spiel hatte. Santiago Pelayo, Sohn von Trainer Tomas, schweißte gleich zweimal traumhaft ein. Ricardo Vallejo setzte mit dem Hammer zum 2:0 eine weitere Duftmarke. "Ein Sieg, der wichtig auf für das Selbstvertrauen ist", betont Pelayo. Wermutstropfen: Zwei Minuten vor Schluss verletzte sich Kriftels Hassan Al Hassan voraussichtlich schwerer. Weitere Torschützen: Yassine Bouaddiss, Dennis Reuter (Kopfball)

"Ein absolut wildes Spiel", sah Hattersheim-Trainer Maurizio Sanfratello sein Team zwischenzeitlich 3:0, 4:1 und 5:2 in Front. "Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff, erwischten Marxheim auf dem falschen Fuß", konnte sich der Coach den Kontrollverlust in Durchgang zwei nicht erklären. In einem offenen Spiel bewiesen die Gäste Moral, Kamal Idrissou war mit seinem Treffer zum 5:5 der späte Matchwinner (90.+1). Tore: 1:0 Semir Agovic (1.); 2:0 Edin Kitic (34.); 3:0 Moises Diogo Fernandes Neto (40.); 4:1 Semir Agovic (60.); 5:2 Semir Agovic (70./Foulelfmeter) / 3:1 Mohamed Boyardan (55.); 4:2 Dominik Friedrich (68.); 5:3 Dominik Friedrich (72.); 5:4 Muhamet Aliaj (89.); 5:5 Kamal Idrissou (90.+1)

"Ein typisches 0:0-Spiel, das du am Ende dumm mit 0:2 verlierst", ärgerte sich Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria, in einem "schwachen KOL-Spiel" über einen verpassten Punktgewinn. Einmal mehr bewies Weilbachs Sturm-Talent Sebastian Knezevic (74.) seine Treffsicherheit. Den Schlusspunkt setzte Spiros Velitsianos (90.+2) in der Nachspielzeit.