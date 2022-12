In einem intensiven Spiel muss sich Bremthal am Ende geschlagen geben – Foto: Jochen Haupt

KOL-MTK: Lorsbach mit 16 Toren Der FC lässt Sossenheim keine Chance +++ Hochheim mit Arbeitssieg

Main-Taunus. Zwei knappe Spiele in Hochheim und Bremthal, weiterhin viel Arbeit für Hofheim und Schützenfest in Lorsbach. Ein Spieltag vor der Winterpause geht es in der KOL noch einmal rund. Hornau dominiert Neuenhain, während Bad Soden gegen Kriftel gewinnt.

Sowohl in Durchgang eins, als auch in Durchgang zwei war Hornau heute die klar spielbestimmende Mannschaft. Der Blitzstart nach zwei Minuten durch den verwandelten Elfmeter von Jan Schliesche erwischte die Neuenhainer kalt. Nach 27. Minuten legte Hornau in Form von Rodriguez-Arenella nach. Auch nach der Pause blieb Hornau die wacherer Mannschaft und erwischte Neuenhain erneut direkt nach Wiederanpfiff auf dem falschen Fuß. Kermitt Tyler und Paulo Matos Costa wussten den Moment zu nutzen und erhöhten innerhalb von vier Minuten auf 0:4.

Der SV Zeilsheim wurde in Hofheim in einem fairen Spiel seiner Favoritenrolle gerecht und verabschiedet sich bereits in die Winterpause. Trotzdem findet Hofheimer Trainer Ede Partenheimer lobende Worte für sein Team: "Wir hatten die richtige Einstellung. Uns fehlt aber einfach die Härte. Wir sind auf dem Platz zu brav. Die Niederlage ist verdient". Besonders direkt vor und nach der Pause wurden die Hofheimer von den Zeilsheimer überrascht. Der Anschlusstreffer von Julian Becher zum 1:3 in der 63. Minute war schlussendlich nur noch Ergebniskosmetik. "Ich freue mich auf die Winterpause und werde es genießen, mal etwas Abstand zu gewinnen und neue Motivation zu gewinnen", sagt Partenheimer.

Gegen sehr gut aufgestellte Hattersheimer fing sich die SG bereits nach 13 Minuten das spielentscheidende Tor. "Das war eine verdiente Niederlage. Wir waren offensiv einfach zu harmlos" ärgert sich Bremthal Trainer Felix Hanke, der durch die vielen Ausfälle nicht auf seinen Stammkader zurückgreifen konnte.

Trotz des eher bescheidenen Auftritts der Hochheimer reicht es am Ende für drei Punkte gegen starke Schwalbacher. "Wir haben zwar den Kampf angenommen, waren aber spielerisch eher schwach. Am Ende haben wir aber wenigstens die drei Punkte geholt", sagt Hochheim Kapitän David Hergenhahn nach dem Spiel. Durch die Beleidigung des Schiedsrichters schwächte Schwalbach sich selbst und Cenk Celikkol wurde durch den einzigen Treffer der Partie zum Matchwinner.

Mit einem Kantersieg fegt Lorsbach über den Tabellenletzten hinweg. Bereits zur Pause stand es 0:8 und der FC legte in der zweiten Hälfte noch einmal acht Treffer darauf wurde aber etwas unachtsamer. "Wenn du hoch führst, ist es immer schwer die Konzentration 90. Minuten hochzuhalten. So ist dann auch das Gegentor gefallen. Trotzdem waren wir klar überlegen", sagt Lorsbach Kapitän Dennis Beckmann.

Vor allem im zweiten Durchgang nahm die Partie zwischen an Fahrt auf. Während sich der FSC in der Pause noch auf der 0:2 Führung ausruhen konnte, bäumte sich der SV Ruppertshain in Halbzeit zwei noch einmal auf. Schlussendlich reichten dem FSC allerdings fünf eigene Treffer, um sichere drei Punkte einzufahren.