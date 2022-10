Kelsterbach dreht in letzter Sekunde das Spiel – Foto: Jörg Schulz

KOL-MTK: Last-Minute Sieg in Kelsterbach Ein Standard bringt die Wende für den BSC Kelsterbach +++ Kriftel dreht Spiel gegen Eschborn

Main-Taunus. Hofheim blamiert sich gegen Bad-Soden und wird mit 9:0 abgefertigt. Währenddessen kommen der SV Kriftel und BSC Kelsterbach nach einem Rückstand zurück. Aufsteiger Viktoria Kelsterbach verspielt seine Führung beim 4:4 gegen Ruppertshain dreimal.

Mit einem Durchschnittsalter von 22 auf Seiten der Zeilsheimer und 21 auf Seiten der Hornauer trafen zwei der jüngsten Teams der Liga aufeinander. Nachdem Zeilsheim mit einer 1:0 Führung in die Halbezeit ging, verschliefen sie denn Start in Halbzeit 2 und Hornau konnte ausgleichen. Der Wendepunkt des Spiels war die Verletzung von Gästetorwart Nicolas Klotz. "Nach dem Wechsel waren wir einfach besser im Spiel und hätten auch am Ende noch zwei oder drei Treffer mehr erzielen können", sagt Zeilsheim Trainer Andre Becher.

"Das hätte heute höher ausgehen müssen. Wir waren heute vor der Hütte zu umständlich und müssen uns nächste Woche steigern", sagt Rene Geilert, der sportliche Leiter der Spielvereinigung. Dennoch reichen Hochheim zwei frühe Tore, um drei Punkte in Sossenheim einzufahren. Damit klettert die Spielvereinigung in der Tabelle auf Platz drei.

Der SV Kriftel schaffte es einen Pausenrückstand in der zweiten Hälfte zu drehen und machte aus einem 1:2 zwischenzeitlich ein 5:2. "Wir hatten heute maximal 9 Torchancen und haben 6 Tore gemacht. Wir waren einfach sehr effektiv", sagt Kriftel Trainer Francesco Casaluci. Nachdem in der ersten Hälfte noch die fehlende Sicherheit nach der Niederlage gegen Hochheim zu spüren war, funktionierte in Hälfte zwei einfach alles. Damit fährt der SV nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im Pokal endlich wieder einen Sieg ein.

Erst in der Nachspielzeit kommt Kelsterbach durch eine Standardsituation und den Kopfball von Maximilian Lechner zum Führungstreffer. Somit drehte Dennis Hombachs Mannschaft nach einem 0:1 Rückstand die komplette Partie. "Der Sieg ist absolut glücklich und ich wär auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen", gesteht Dennis Hombach.

In einem harten Spiel mit zwei Zeitstrafen setzt sich der FC Schwalbach schlussendlich durch. Zwar kam Neuenhain nach Schwalbachs 3:0 Führung noch auf 3:2 heran, doch der Treffer von Erfan Zebarjadi in der Nachspielzeit nahm Neuenhain schlussendlich den Wind aus den Segeln.

Ein Spieler schaffte es heute im Alleingang die Hofheimer zu schlagen. Marko Verkic steuerte beim Kantersieg drei Tore und drei Vorlagen bei. "Ich habe meinen Jungs gesagt, sie sollen aufpassen. Er steht zwar viel herum, aber das, was er macht, hat Hand und Fuß. Mit 9:0 abgeschlachtet zu werden tut wirklich sehr weh", gibt Hofheim Trainer Edwin Partenheim zu. Bereits mit einem 5:0 ging es in die Kabinen und der SV gab sich bereits nach der ersten Halbzeit geschlagen.