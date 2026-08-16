KOL MTK: Kriftel dreht Partie und Marxheim feiert Kantersieg

Der FC Marxheim konnte gegen BSC Kelsterbach einen souveränen 7:0-Sieg einfahren. – Foto: Tobias Göttner

Main-Taunus. Am dritten Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus durfte vor allem der FC Marxheim jubeln: Gegen den BSC Kelsterbach feierte das Team einen deutlichen 7:0-Heimsieg. Auch der SV Kriftel machte nach zweimaligem Rückstand gegen die TuS Hornau II noch drei Punkte fest. Die Spvgg Hochheim fuhr beim 5:1 gegen die SG Kelkheim ihren ersten Saisonsieg ein, während Türk Hattersheim nach einem 0:2-Pausenrückstand noch einen Punkt rettete. Für den FSC Eschborn gab es dagegen trotz eigener Torchancen gegen die SG Bremthal nichts zu holen.

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"Es war wild, ein sehr verfahrenes Spiel. Wir haben es uns selbst schwer gemacht", sagt Tomas Pelayo, Trainer des SV Kriftel, über die Begegnung mit der Reserve der TuS Hornau. Hornau ging bereits in der achten Minute mit 0:1 in Führung, was Kriftel allerdings in der 33. Minute ausgleichen konnte. Nach der Pause erhöhte die TuS zunächst auf 1:2, doch dem SV gelang der schnelle Ausgleich und die 3:2-Führung in der 51. Minute. "Das 3:2 war dann zum Glück der Durchbruch", erzählt Pelayo. "Insgesamt war es kein schönes Spiel, aber wir freuen uns natürlich über den Sieg und schauen jetzt auf die nächsten Begegnungen", sagt der Trainer. Tore: 0:1 Yannick Zenner (8.), 1:1 Moritz Dirnbeck (33.), 1:2 Ben Weide (47.), 2:2 Moritz Dirnbeck (48.), 3:2 Moritz Dirnbeck (51.), 3:3 Ben Weide (60.), 4:3 Santiago Pelayo (65.), 5:3 Robel Tekie (73.), 6:3 Moritz Dirnbeck (81.).

Die SG Hoechst konnte gegen unterlegene Schwalbacher einen souveränen 5:0-Sieg zu Hause einfahren. Urlaubsbedingt fehlten dem BSC einige Spieler, wodurch die Mannschaft personell geschwächt in die Partie ging. Thomas Gräf, Trainer der SG, fasst das Spiel zusammen: "Schwalbach konnte seine Ausfälle nicht kompensieren und wir haben sehr gut gespielt, was zu einem verdienten 5:0 geführt hat". Tore: 1:0 Tayfun Guersoy (4.), 2:0 Caner Yesil (13.), 3:0 Marius Antinac (20.), 4:0 Caner Yesil (43.), Toni Miletic 5:0

"Es war ein super Spiel, wir haben von Anfang an dominiert", sagt Agon Alihajdari, Trainer des FC Marxheim, über den 7:0-Heimsieg seines Teams. Zudem lobt Alihajdari den fairen Spielverlauf und zeigt sich besonders froh darüber, dass sein Team zu null gespielt hat. "Für mich als Trainer war es ein optimaler Spieltag", sagt er. Tore: 1:0 Fabio Zerner (13.), 2:0 Lukian Theuring (28.), 3:0 Lukian Theuring (56.), 4:0 Robin Fichtner (73.), 5:0 Julius Sprenger (78.), 6:0 Eseyas Bariagaber (82.), 7:0 Julius Sprenger (86.)

Der FC Schwalbach konnte gegen eine starke Reserve des SV Zeilsheim einen 2:0-Heimsieg verzeichnen und somit auch die ersten drei Punkte in der neuen Saison holen. "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr gekämpft und auch verdient gewonnen", sagt Nico Ghiba, Pressewart des FC Schwalbach, über die Partie. Tore: 1:0 Unbekannt (48.), 2:0 Unbekannt (71.)

Der FSC Eschborn musste am dritten Spieltag eine 1:0-Niederlage zu Hause hinnehmen. Nach einem langen Ball aus der Defensive über die linke Seite konnte Bremthal bereits in der virten Minute einen Treffer erzielen. Eschborn erspielte sich im weitere Verlauf noch einige Torchancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. "Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft, aber Bremthal hat es gut gemacht. Die haben hinten stabil gestanden und lange Bälle nach vorne gespielt. Dafür haben wir heute keine Lösung gefunden", sagt felix Vajagic, Trainer des FSC über die Begegnung. Tore: 0:1 Felix Koerner (4.)

"Wir waren bis zur ersten Halbzeit sehr gut aufgestellt und haben, vor allem für diese Temperaturen, auch sehr gut gespielt", sagt Carsten Ache, sportlicher Leiter bei TuRa Niederhöchststadt, über den Beginn der Begegnung zwischen Niederhöchstädter Reserve und der SG Oberliederbach. Die Partie ging mit einem 1:1 in die Halbzeit, allerdings kam das Team des TuRa danach nicht mehr gut ins Spiel. "In der zweiten Hälfte war Oberleiderbach die bessere Mannschaft und spätestens beim 1:3 war dann klar, dass wir da nichts mehr aufholen", erklärt Ache. Tore: 0:1 Leonard Rick (31.), 1:1 Miguel Rosenberg (36.), 1:2 Leonard Rick (56.), 1:3 Lennox Nunheim(62.), 1:4 Mustafa Mustafov (92.)

"Nach den ersten beiden Niederlagen war das ein wichtiger Sieg, wobei fünf Tore noch fast zu wenig sind", sagt René Geilert, sportlicher Leiter der Spvgg Hochheim, über die Begegnung mit der SG Kelkheim. Die Mannschaft der SG habe vor allem ihrem Torhüter Jan Oliver Clemann zu verdanken, dass das Spiel "nur" 5:1 endete. "Der hat ein ganz tolles Spiel gemacht", lobt Geilert den gegnerischen Torwart. Außerdem freue er sich darüber, dass das Spiel so fair verlaufen sei und betont die souveräne Spielleitung des Schiedsrichters. Tore: 0:1 Geron Meding (38.), 1:1 Semih Oyar (41.), 2:1 Marko Kunac (49.), 3:1 Marko Kunac (51), 4:1 Leo Süveges (79.), 5:1 Marko Kunac (82.)