KOL MTK: Knezevic trifft und trifft - und sagt für kommende Saison zu

Bereits 21 Tore durfte Weilbachs Durchstarten bejubeln: Sebastian Knezevic (rechts). – Foto: Shams Amini - Archiv

Main-Taunus. Der SV Zeilsheim II springt durch seinen 2:1-Heimsieg gegen die SG Bremthal vorübergehend an die Tabellenspitze der Kreisoberliga Main-Taunus, am Dienstag kann Oberliederbach durch einen Sieg gegen Hochheim wieder vorbeiziehen. Germania Weilbach machte beim souveränen 4:1 über Viktoria Kelsterbach ebenfalls seine Hausaufgaben und kann sich auf Doppelpacker Sebastian Knezevic (jetzt 21 Saisontore) verlassen, der trotz einiger Anfragen anderer Klubs für die kommende Saison zugesagt hat. Der FC Marxheim zeigte beim 6:0 gegen Hattersheim seine beste Saisonleistung, während Leistung und Ergebnis beim FSC Eschborn nicht übereinstimmten. Der FC Schwalbach und der SC Eschborn trennten sich 1:1, während der SV Kriftel mit 1:5 in Hornau unterlag und im neuen Jahr der so guten Winterform weiterhin hinterherhinkt.

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TuS-Coach Philipp Willenberg sah einen umkämpften ersten Durchgang, "nach der Gelb-Roten Karte kurz nach der Pause war es dann entschieden". Kriftels Mert Kuzu soll den Schiedsrichter verbal angegangen sein, sah nach seinem Foul im selben Zug dann die Ampelkarte (46.). Nach dem enttäuschenden 1:3 am vergangenen Wochenende bei TuRa Niederhöchstadt II holte die TuS-Zweite im neuen Jahr den ersten Sieg und ist in der Rückrundentabelle Zweiter. Tore: 1:0 Muhammed Diniz Bin Irwan (12.); 1:1 Anas Moussaoui (16.); 2:1 Ilias Khzane (19.); 3:1 Ben Weide (55.); 4:1 Bin Irwan (62.); 5:1 Stefan Böhmig (85.) - Gelb-Rot: Mert Kuzu (46.)

"In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, in der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft dann zu passiv", sah Zeilsheims Trainer Ruhat Birinci, der selbst per direktem Freistoß den Siegtreffer erzielte (45.), dennoch einen verdienten Dreier. Die Zeilsheim-Zweite ist damit vorübergehend Tabellenführer - Oberliederbach kann am Dienstag (20 Uhr) gegen Hochheim wieder vorbeiziehen. Tore: 1:0 Zakariya Ziouani (28.); 1:1 Dennis Morawietz (30.); 2:1 Ruhat Birinci (45./direkter Freistoß)

"Das Ergebnis zählt, der Rest ist mir egal", schnaufte TuRa-Coach Federico Da Costa Coutinho kräftig durch. In einem sehr fairen Derby sah er sein Team bis zur letzten Sekunde zittern, besonders durch "die vielen hohen und langen Bälle" habe der BSC sein Team vor Probleme gestellt. Durch den Sieg sammelte die TuRa Big Points im Abstiegskampf, während für Schwalbach die Luft immer dünner wird. "Ich wünsche mir wirklich, dass sie drin bleiben, obwohl es jetzt natürlich schwer wird", sagt Da Costa Coutinho. Tore: 1:0 Jonathan Conan (13.); 1:1 Can Altun (20.); 2:1 Conan (21.); 3:1 Luis Vazquez (45.); 3:2 Sergejs Parfenovics (63./Foulelfmeter)

"Ein gerechtes Unentschieden, bei dem wir vielleicht die Nase etwas weiter vorne hatten", bilanzierte Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba, der ein sehr faires Spiel mit einem guten Schiedsrichter gesehen hatte. Tore: 1:0 Sinan Akin Meral (9.); 1:1 Dmytro Postolakii (47.)

"Es war ein gutes und souveränes Spiel, bei dem wir nichts zugelassen haben", freute sich Nourdine Ajarar über einen ungefährdeten Heimsieg. Auch wenn ihn der Kelsterbacher Ehrentreffer durch einen direkten Eckball von Nicolai Placzek (90.+2) etwas wurmt. "Das war eine gute Mannschaftsleistung", wollte Ajarar keinen herausheben. Sebastian Knezevic erzielte per Doppelpack seine Saisontore 20 und 21 und bleibt auch in der kommenden Saison - trotz einiger Interessenten - bei der Germania an Bord. "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, da ich ihn schon in der Jugend trainiert habe", sagt Ajarar, dessen Team vorerst auf Platz zwei springt. Tore: 1:0 Sebastian Knezevic (18.); 2:0 Luke Wesp (43.); 3:0 Wesp (45.+2); 4:0 Knezevic (75.); 4:1 Nicolai Placzek (90.+2/direkter Eckball)

Von der besten Saisonleistung sprach Marxheims Sportlicher Leiter Tobias Göttner, der seinem Team eine geschlossene Mannschaftsleistung bescheinigte. "Nach den enttäuschenden Spielen gegen Bremthal und Kelsterbach haben wir heute Moral gezeigt und verdient gewonnen." Mit Trainer Agon Alihajdari und seinem spielenden Co Muhamet Aliaj hat der FCM bereits für die kommende Spielzeit verlängert, dazu habe ein Gros der Mannschaft ihre Zusage gegeben. Tore: 1:0 Eseyas Bariagaber (8./Foulelfmeter); 2:0 Lukian Theuring (28./Kopfball); 3:0 Dominik Friedrich (64.); 4:0 Fabio Czerner (74.); 5:0 Robin Fichtner (81.); 6:0 Friedrich (84.)