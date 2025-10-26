KOL MTK: Kelsterbacher Déjà-vu - wieder 2:0 verspielt

Main-Taunus. Führungen zu verspielen - bei Viktoria Kelsterbach keine Seltenheit. Beim 2:2-Heimremis gegen Schlusslicht Hochheim brachte die Viktoria zum fünften (!) Mal in der laufenden Spielzeit eine 2:0-Führung nicht über die Ziellinie. Der FC Marxheim, der SV Zeilsheim II und der Türk FC Hattersheim feierten derweil deutliche Heimsiege, die SG Bremthal durfte in Schwalbach jubeln. Oberliederbach bleibt weiterhin ungeschlagen, Weilbach bleibt durch den Sieg gegen Hornau II oben dran.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Schlüsselmoment war die Rote Karte gegen Schwalbachs Kapitän Angelo Riitano (Notbremse), der zudem einen Strafstoß zur Folge hatte. Ibrahim Birinci (33.), der dreimal netzte, blieb cool. "In der zweiten Halbzeit haben wir es dem Gegner beim Stand von 3:0 in Überzahl einfach gemacht", war Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci mit dem zweiten Abschnitt nicht zufrieden.
Tore: 1:0 Birinci (33.FE), 2:0 El Abbassi (36.), 3:0 Birinci (41.), 3:1 Taytay (56.), 4:1 Birinci (74.)
"Wir haben fünfmal eine 2:0-Führung hergeschenkt", war Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria, nach Abpfiff bedient. Und fand kaum Worte für die Leistung seiner Mannen: "Das darf niemals so ausgehen. Am Ende haben wir sogar noch Glück, dass unser Keeper Nico Altoe das 2:3 verhindert. Das wird jetzt ganz schwer." Symptomatisch für die Kelsterbacher Negativspirale: Die Ampelkarte gegen den spielenden Co-Trainer Philipp Langelotz (87.), der zehn Minuten zuvor ins Spiel gekommen war. "Ein Bärendienst", findet Niedermann, der nichts beschönigen wollte. Hochheim, wiederum, sendete nach zuvor blutleerer Leistung beim 0:7 gegen den BSC Kelsterbach, ein Lebenszeichen.
Tore: 1:0 Akbulut (18.), 2:0 Placzek (43.), 2:1 Möhn (56.), 2:2 Dennis Lang (75./direkter Freistoß) / Gelb-Rot: Langelotz (87.)
"Im Moment fassen wir nicht nur mit einer Hand ins Klo, sondern mit beiden", fand Schwalbachs Michael Gremme kaum Positives nach der 0:5-Heimpleite. "Heute hat es an allem gefehlt. Was wir an den Tag gelegt haben, war erschreckend", betonte Gremme. Beim Derby gegen den FC Schwalbach am kommenden Wochenende soll dafür ein anderes Gesicht gezeigt werden.
Tore: 0:1 Renner (26.), 0:2 Renner (34.), 0:3 Kleber (40./FE), 0:4 Schmidt-Hartlieb (55.), 0:5 Schmidt-Hartlieb (82./Nachschuss nach verschossenem Elfmeter) / Gelb-Rot: Rafet Erilmez (90.)
"In der ersten Halbzeit hätten wir den Sack schon zu machen müssen, später haben wir es dann heruntergespielt", fasste Germania-Coach Nourdine Ajarar zusammen. Sebastian Knezevic knipste erneut (23./Kopfball), Pascal Fischer legte nach der Pause nach (57.).
Oberliederbach bleibt auch im 13. Ligaspiel ungeschlagen. "Eine sehr souveräne Mannschaft, der ich es absolut gönne, dass sie dort oben stehen", lobte Eschborns Parwez Naziri den Tabellenführer. Dennoch befand er nach der knappen 0:1-Heimniederlage: "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen." Jonas Bucht (20.) erzielte den goldenen Treffer. Nach der Ampelkarte gegen FSC-Akteur Alper Özdemir (70.) war der Auswärtssieg noch nicht in trockenen Tüchern. "Wir haben zu zehnt besser gespielt als zu elft", sagte Naziri.
Dreierpacker Dominik Friedrich glänzte vorne, hinten ragten Nico Diez (Doppelpack) und Kapitän Kai Senftleben, die beide nach langer Verletzungspause zurückkehrten, heraus. "Eine ganz klare Angelegenheit. Wir haben noch zweimal die Latte und einmal den Pfosten getroffen", sah Marxheims Sportlicher Leiter Tobias Göttner einen, auch in der Höhe, verdienten Sieg.
Tore: 1:0 Friedrich (4.), 2:0 Friedrich (13.), 3:0 Diez (32.), 4:0 Friedrich (43.), 5:0 Diez (49.), 6:0 Mayer (68.), 7:0 Herale (83.), 7:1 Hyseni (87.)
Zehn Gelbe Karten, drei Gelb-Rote Karten, dazu acht Tore in einem hitzigen Spiel. "Ich bin berufsbedingt erst zur zweiten Halbzeit dazugekommen. Dort haben wir absolut verdient gewonnen", bilanzierte Türk-Trainer Maurizio Sanfratello. Sein Gegenüber, Tomas Pelayo, musste einige Ausfälle kompensieren, sah die frühe Gelb-Rote Karte gegen Mert Kuzu (11.) als Knackpunkt an: "Danach war für uns das Spiel vorbei. Wobei das 4:2 klar Abseits war und wir danach einen klaren Elfmeter hätten bekommen müssen." Hattersheim-Stürmer Semir Agovic war mit seinem Viererpack der Mann des Tages. "Von der Einstellung her sind wir leider zu unreif", musste Pelayo feststellen.
Tore: 1:0 Fernandes Neto (15.), 2:0 Agovic (39.), 2:1 Radtke (47.), 3:1 Agovic (57.), 3:2 Radtke (63.), 4:2 Agovic (68.), 5:2 Mansouri (76.), 6:2 Agovic (79.) /Gelb-Rot: Türk Hattersheim: Mohamed Ouyachou (82.); SV Kriftel: Mert Kuzu (11.), Santiago Pelayo (90.)
Nach der Pause sorgte Nils Ostertag (46.) für die Führung, die dann jedoch den Gästen Aufwind gab. "Wir haben einfach nicht die Erfahrung, so eine Führung dann herunterzuspielen", sprach BSC-Trainer Dennis Hombach von einem "absolut enttäuschenden" Resultat. Shem Gaim (61.) und Doppelpacker Baris Özer (66./80.) schossen den SCE zum Auswärtsdreier.