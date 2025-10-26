KOL MTK: Kelsterbacher Déjà-vu - wieder 2:0 verspielt

Main-Taunus. Führungen zu verspielen - bei Viktoria Kelsterbach keine Seltenheit. Beim 2:2-Heimremis gegen Schlusslicht Hochheim brachte die Viktoria zum fünften (!) Mal in der laufenden Spielzeit eine 2:0-Führung nicht über die Ziellinie. Der FC Marxheim, der SV Zeilsheim II und der Türk FC Hattersheim feierten derweil deutliche Heimsiege, die SG Bremthal durfte in Schwalbach jubeln. Oberliederbach bleibt weiterhin ungeschlagen, Weilbach bleibt durch den Sieg gegen Hornau II oben dran.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Schlüsselmoment war die Rote Karte gegen Schwalbachs Kapitän Angelo Riitano (Notbremse), der zudem einen Strafstoß zur Folge hatte. Ibrahim Birinci (33.), der dreimal netzte, blieb cool. "In der zweiten Halbzeit haben wir es dem Gegner beim Stand von 3:0 in Überzahl einfach gemacht", war Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci mit dem zweiten Abschnitt nicht zufrieden. Tore: 1:0 Birinci (33.FE), 2:0 El Abbassi (36.), 3:0 Birinci (41.), 3:1 Taytay (56.), 4:1 Birinci (74.)

"Wir haben fünfmal eine 2:0-Führung hergeschenkt", war Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria, nach Abpfiff bedient. Und fand kaum Worte für die Leistung seiner Mannen: "Das darf niemals so ausgehen. Am Ende haben wir sogar noch Glück, dass unser Keeper Nico Altoe das 2:3 verhindert. Das wird jetzt ganz schwer." Symptomatisch für die Kelsterbacher Negativspirale: Die Ampelkarte gegen den spielenden Co-Trainer Philipp Langelotz (87.), der zehn Minuten zuvor ins Spiel gekommen war. "Ein Bärendienst", findet Niedermann, der nichts beschönigen wollte. Hochheim, wiederum, sendete nach zuvor blutleerer Leistung beim 0:7 gegen den BSC Kelsterbach, ein Lebenszeichen. Tore: 1:0 Akbulut (18.), 2:0 Placzek (43.), 2:1 Möhn (56.), 2:2 Dennis Lang (75./direkter Freistoß) / Gelb-Rot: Langelotz (87.)

"Im Moment fassen wir nicht nur mit einer Hand ins Klo, sondern mit beiden", fand Schwalbachs Michael Gremme kaum Positives nach der 0:5-Heimpleite. "Heute hat es an allem gefehlt. Was wir an den Tag gelegt haben, war erschreckend", betonte Gremme. Beim Derby gegen den FC Schwalbach am kommenden Wochenende soll dafür ein anderes Gesicht gezeigt werden. Tore: 0:1 Renner (26.), 0:2 Renner (34.), 0:3 Kleber (40./FE), 0:4 Schmidt-Hartlieb (55.), 0:5 Schmidt-Hartlieb (82./Nachschuss nach verschossenem Elfmeter) / Gelb-Rot: Rafet Erilmez (90.)