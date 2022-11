KOL-MTK: Hofheim in der Krise

Hofheim-Trainer Edwin Partenheimer (mittig) ist mit der leistung seiner Mannschaft heute nicht zufrieden – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Zum Rückrundenstart trennen sich Hochheim und der BSC Kelsterbach im direkten Duell unentschieden. Lorsbach fertigt Eschborn ab, während Bremthal sich gegen Neuenhain aus den Abstiegsplätzen schießt. Hofheim hingegen wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg und steckt damit tief in der Krise.

"Das war die schlechteste erste Halbzeit, die ich als Trainer je gesehen habe. Hattersheim hat heute verdient gewonnen", macht Edwin Partenheimer seinem Ärger nach der Partie Luft. Seine Mannschaft ließ heute die nötige Aggressivität vermissen und zeigte vor allem im Mittelfeld große Lücken. Nach dem Spiel setzte sich die Mannschaft rund um Partenheimer noch einmal zusammen und besprachen, wie man mit der aktuellen Situation umgehen sollte und was besser laufen muss. Durch die Niederlage rutscht Hofheim schließlich auf einen Abstiegsplatz.

Bereits nach acht Minuten stand es in Lorsbach schon 2:0 für die Gastgeber. Trotzdem ist Trainer Benjamin Becker mit der ersten Halbzeit nicht zu 100% zufrieden: "Es stand zu Pause nur 3:0. Wir waren nicht bissig und willig genug. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber gezeigt, dass wir heute die bessere Mannschaft waren." Besonders sehenswert war Nico Lindners Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Lindner nahm einen Diagonalpass mit vollem Risiko volley und nagelte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte.

Die Viktoria kam heute von Anfang an besser ins Spiel und sorgte mit den Treffern zum 1:0 und 2:0 schon vor der Pause für klare Verhältnisse. "Wir haben druckvoll nach Vorne gespielt und hatten ein starkes Tempo", sagt Viktoria Trainer Ahmet Demiroglou. Hervorzuheben ist Noah Brämer der nach 22 Minuten den Führungstreffer erzielte und auch generell einen besonders guten Tag erwischt hatte.

Im direkten Tabellenduell zwischen Sechsten und Fünften trennen sich beide Mannschaften verdient Unentschieden. "Wir kriechen momentan auf dem Zahnfleisch. Das Unentschieden ist wie ein Sieg", sagt Rene Geilert, der sportliche Leiter der Hochheimer. Nachdem Valentin Schrod die Spielvereinigung mit einem sehenswerten Lupfer noch in Führung gebracht hatte, konnte Kelsterbach nach der Pause durch einen Eckball den Ausgleich erzielen. In der Folge hatte sowohl Kelsterbach, als auch Hochheim den Siegtreffer auf dem Fuß, doch beide Mannschaften scheiterten am Aluminium.

"Ich finde, wir haben uns gut verkauft. Das Ergebnis ist deutlicher als das Spiel war", sagt Kriftel Trainer Francesco Casaluci. Durch einen strittigen Elfmeter ging der Tabellenführer aus Nied zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung. In der Folge erhöhte Nied auf 0:2. Kriftel kam durch einen Elfmeter den Denuz Bakirsu verwandelte in der 81. Minute noch einmal ran und machte hinten, mit der Hoffnung auf den Ausgleich, auf. Die entstehenden Lücken wusste Nied jedoch zu nutzen und erhöhte in den Schlussminuten auf 1:4.

Nachdem Sossenheim vergangene Woche die ersten Punkte eingefahren hatte, setzte es heute gegen Schwalbach gleich sieben Gegentore. Während sich die SG in der ersten Halbzeit noch wacker geschlagen hatte und nur mit einem 0:1 in die Pause ging, brach sie in den zweiten 45 Minuten zusammen und Schwalbach erzielte noch sechs weitere Tore.

Felix Hanke, der Trainer der SG Bremthal durfte sich heute, krankheitsbedingt von zu Hause, über ein Auswärtssieg seiner Mannschaft freuen. Bereits nach elf Minuten netzte Felix Körner zur frühen Führung. Noch vor der Pause konnte Felix Friessleben dann nach einer Ecke den vorausgegangenen 1:1 Ausgleich mit seinem eigenen Treffer zum 1:2 egalisieren. "Das war heute extrem wichtig", freut sich Felix Hanke. Bremthal springt durch die drei Punkte vorerst aus den Abstiegsplätzen.