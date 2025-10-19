KOL MTK: Hochheimer Offenbarungseid

Main-Taunus. Die Saison der SpVgg 07 Hochheim läuft bisher wie ein Albtraum - zwölf Spiele, sechs Punkte, dazu Tabellenletzter. Nach der 0:7-Heimpleite gegen den BSC Kelsterbach sprach Sportlicher Leiter René Geilert von einem "Offenbarungseid". Beim SV Kriftel und dem SV Zeilsheim herrschte trotz Siegen keine Feierlaune, während sich TuRa Niederhöchstadt II und der SC Eschborn ihrerseits mit einem Remis zufriedengeben mussten. Die TuS Hornau II sammelten mit dem Heimsieg gegen Marxheim Big-Points. Der FSC Eschborn gewann in Schwalbach. Am Donnerstagabend fand das vorgezogene Spitzenspiel zwischen der SG Oberliederbach und Germania Weilbach statt - Endstand 1:1.

Früh lief für die Hausherren alles nach Plan - David Böhm traf nach zwei Minuten zur Führung (2.). "Schade, dass wir danach unkonzentriert waren", ärgerte sich Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba über den direkten Ausgleich durch Romal Naziri (3.). Daniel Aguirre (52.) und Emin Yalin (65.) drehten für den FSC im zweiten Durchgang das Spiel. "Eschborn hat es im letzten Drittel einfach besser gemacht", hakte Ghiba die Niederlage gleich ab.

"Sehr umkämpft, aber am Ende vom Ergebnis fair", bilanzierte TuS-Trainer Philipp Willenberg, dessen Team Big-Points sammelte. Stefan Böhmig traf nach rund einer halben Stunde per direktem Freistoß zur Führung (28.), die im Anschluss auch deutlich höher hätte ausfallen können, berichtet Willenberg. Maximilian Glab (87./90.+5) machte später mit dessen Doppelpack den Deckel drauf, ließ zuvor jedoch beste Möglichkeiten liegen.

"Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, das hat sich dann in der zweiten Hälfte etwas gedreht", musste TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache feststellen. Yannick Fischer traf früh per Kopf zur Führung (10.), die Can Altun (66.) für die Gäste aus Hattersheim egalisierte. Kurz vor Schluss sah Gäste-Akteur Silvio Luis Daniel wegen Foulspiels die Ampelkarte (90.).

"Wir haben uns auf das Niveau der Gäste herabgelassen und all das, was uns letzte Woche stark gemacht hat, vermissen lassen", zeigte sich Zeilsheim-Coach Ruhat Birinci trotz deutlichen Heimsiegs nicht zufrieden. Auch, weil sein Team eine 3:0-Führung zwischenzeitlich herschenkte. "Am Ende haben wir die individuelle Qualität, dieses Spiel zu gewinnen", weiß Birinci.

"Am Ende muss man zufrieden sein", sagte Eschborns Yury Thacherial angesichts der Unterzahl in den letzten 15 Minuten, nachdem Dmytro Postolakii (wiederholtes Foulspiel) Gelb-Rot gesehen hatte. Baris Özer traf schnell zur Führung (3.). "Bremthal hatte einen überragenden Torwart, wir haben zudem noch die Latte getroffen", sah Thacherial seine Mannschaft überlegen. Mit dem Ausgleich durch Bremthals Manuel Haas (59.) nach schönem Spielzug kippte das Momentum.

"Unser Gründungsjahr ist heute auch das Ergebnis", war Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert nach Abpfiff "maßlos enttäuscht". Bisher eine Saison zum Vergessen für den Gruppenliga-Absteiger: "Das ist einfach nicht kreisoberligareif, ein absoluter Offenbarungseid", ist Geilert sprachlos. Tom Schiermeisen - Trainer der "Zweiten" - ersetzte den urlaubsbedingt fehlenden Chefcoach Jerome Triquart, dem Geilert weiterhin sein Vertrauen ausspricht. "Es liegt nicht am Trainer", nimmt er die Mannschaft klar in die Verantwortung und kündigt personelle Verstärkungen im Winter an. Tore: 0:1 Fabian Fries (5.); 0:2 Antonio Bianco (12./FE); 0:3 Nils Ostertag (27.); 0:4 Mustafa Mustafov (46.); 0:5 Fries (54.); 0:6 Bilal Taadou (75.); 0:7 Adrian Bauer (86.)