KOL MTK: Hochheim gewinnt Abstiegskrimi und setzt Viktoria K.o.

Main-Taunus. Mit der Meisterschaft von Germania Weilbach am vergangenen Sonntag herrschte bereits erste Gewissheit im Aufstiegsrennen der Kreisoberliga Main-Taunus. Spannend geht es im Kampf um den zweiten Platz zu, der zu den Aufstiegsspielen für de Gruppenliga berechtigt. Der SV Kriftel geht nach dem 3:0 über Türk Hattersheim als Jäger in die beiden verbleibenden Spiele, während die SG Oberliederbach die Vizemeisterschaft verteidigen will. Im Abstiegskampf konnten der FC Schwalbach und die Spvgg. 07 Hochheim Big-Points landen. Viktoria Kelsterbach hat nur noch Minimalchancen auf den Klassenerhalt und droht von der Gruppenliga in die A-Liga durchgereicht zu werden. Der BSC Kelsterbach sorgte derweil mit einem starken Comeback nach 0:4-Rückstand in Eschborn für Aufsehen. Auch, weil es aus BSC-Sicht außerhalb des Platzes erfreuliche Personal-News zu verkünden gab.
Wie der Auf- und Abstieg im Main-Taunus-Kreis abläuft, und was das für die KOL bedeutet, könnt ihr hier nachlesen.
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"Der Druck ist raus, aber trotzdem wollen wir das anständig zu Ende spielen. Ziel ist trotzdem, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Meister-Trainer Nourdine Ajarar, der sich besonders über das Premierentor von Innenverteidiger Julian Belosevic (55./Foulelfmeter) freute. Am 31. Mai steigt die Meisterfeier, bei der Ajarar auch auf die Beteiligung der A-Junioren hofft, die derweil noch um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen.
Tore: 0:1 Sebastian Knezevic (41./Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Glab (51./Foulelfmeter), 1:2 Julian Belosevic (55./Foulelfmeter), 1:3 Knezevic (84.) - Gelb-Rot: Tim Brunne (64./Foulspiel)
"Eigentlich haben wir gut angefangen. Da war mehr drin, jetzt müssen wir gucken, aus zwei Spielen noch etwas zu holen, um in der Klasse zu bleiben", fasste TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache zusammen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit verletzte sich ein Marxheimer Spieler schwer am Knie - der Notarzt musste kommen. "Wir wünschen ihm eine gute Besserung", sagte Ache im Namen aller Niederhöchstadter.
Tore: 1:0 Leon Ebert (22.), 1:1 Mohamed Boyardan (34.), 1:2 Eseyas Bariagaber (42.), 1:3 Dylan Bok (63.), 2:3 Luis Vazquez (65.), 2:4 Julius Sprenger (78.)
"Schwalbacher Klassiker würde ich sagen. Anfang der Saison stark anfangen, schnell stark nachlassen und dann, wenn es drauf ankommt, sind wir wieder da. Nächste Woche gilt dann Feuer frei im Derby", freute sich Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba über Big-Points im Abstiegskampf. Almedin Hodzic erwischte beim souveränen Heimsieg einen Sahnetag und traf viermal ins Schwarze. Mit einem Sieg im Stadtduell gegen den BSC Schwalbach könnte der FCS den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach bringen.
Derweil hat der SV Zeilsheim die Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem der SVZ erst sein neues Jugendkonzept verkündet hatte, nimmt die Umstrukturierung nun auch bei der Zweitvertretung Gestalt an. Die Zeilsheimer U23 wird in der kommenden Saison zu einer U21 geformt, bestätigt Hicham Asbai, der künftig gemeinsam mit Abdullah Tabarrant die Jugendleitung übernehmen wird. Mit Güngör Bayrak (B-Lizenz) hat der Verein aus dem Frankfurter Westen nun auch einen neuen Trainer gefunden, der zuvor auf die Trainerstation beim SV Germania Babenhausen (heute in einer Spielgemeinschaft mit Langstadt) und zuletzt auf ein Engagement als pädagogischer Leiter im Nachwuchsleistungszentrum von Kickers Offenbach zurückblickt. "Sein Profil war sehr interessant, weil er einen hohen pädagogischen Schwerpunkt reinbringen wird, was bei unserem Verein sehr wichtig ist. Mit ihm wollen wir die Jungs für uns gewinnen und von uns überzeugen", sagt Asbai. Ziel sei, für eine "bessere Durchlässigkeit für jüngere Spieler" zu sorgen und diesen "so viele Minuten wie möglich zu ermöglichen". Auch, um zukünftig zuerst im eigenen Stall nach potenziellen Spielern für die "Erste" Ausschau halten zu können. Asbai werde die Zeilsheim-Zweite bis Saisonende leiten, anschließend soll die Mannschaft ein neues Gesicht erhalten. Ein Gros der A-Junioren des Jahrgangs 2007 habe bereits für die künftige U21 zugesagt. Vom aktuellen Kader werden Adrian Juniku, Nico Wagner, Matthias Terzic, Sala Eddin El Ouaddaf, Sascha Gordanic und Francesco Trauner an Bord bleiben. "Es ist immer wichtig, den Prozess zu sehen", blickt Asbai optimistisch in die Zukunft.
Tore: 1:0 Anas Taytay (23.), 1:1 Mahmoud Azaoum (30.), 2:1 Almedin Hodzic (58.), 3:1 Hodzic (75.), 4:1 Hodzic (80.), 5:1 Hodzic (88.), 5:2 Tayssir El Abbassi (90.+2)
"Am Anfang war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Hattrick von Florian Joerss war das Spiel entschieden", sah Oberliederbachs Sportlicher Leiter Tobias Merz eine einseitige Angelegenheit. Nun gehe es darum, in den beiden verbleibenden Spielen - erst gegen den SV Zeilsheim II (A.), dann gegen den FC Schwalbach (H.), die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. "Wir haben Aufgaben vor uns, die wir meistern müssen, um dort die Aufstiegsspiele zu erreichen", betont Merz, der aktuell die kommende Saison zweigleisig planen müsse.
Tore: 1:0 Florian Joerss (18.), 2:0 Joerss (21.), 3:0 Joerss (24.), 4:0 Jonas Bucht (27.), 5:0 Woojin Lee (55.), 6:0 Müller (56.), Kurt (63./Unsportlichkeit), 7:0 Can Torgul (79.), 8:0 Bucht (81.)
"Nach dem 3:1 war der Drops gelutscht", resümierte Bremthals Trainer Felix Hanke, der einen kontrollierten und dominanten Auftritt seiner Mannen gesehen hatte. Der BSC Schwalbach verpasste durch die deutliche Niederlage einen Befreiungsschlag und muss am kommenden Samstag (15:30 Uhr) im Derby beim FC Schwalbach punkten.
Tore: 1:0 Leon Renner (26.), 2:0 Jona Borstell (30.), 2:1 Rafet Erilmez (40.), 3:1 Renner (62.), 4:1 Marvin Schmidt-Hartlieb (72.), 5:1 Felix Körner (75.)
"Wir waren von der ersten Minute an Herr im eigenen Haus", war für Kriftel-Coach Tomas Pelayo der Sieg hoch verdient. Für die Arbeit gegen den Ball verdiente sich seine Elf ein Extralob. Durch den Dreier gegen den direkten Konkurrenten hält der SVK kurz vor Saisonende die Hoffnungen auf Platz zwei am leben, während Türk Hattersheim nun ein Wunder braucht. Pelayo will von Platz zwei aber noch nichts hören: "Saisonziel war unter die ersten vier zu kommen. Wenn wir Dritter werden, ist auch alles okay. Wir sind die Jäger und laufen im Windschatten. Oberliederbach muss immer gewinnen."
Tore: 1:0 Jan Radtke (32.), 2:0 Moritz Dirnbeck (56.), 3:0 Radtke (58.)
Durch den Sieg gegen Schlusslicht Viktoria Kelsterbach ist Hochheim dem Klassenerhalt nahe. "Das war ein nervenauftreibendes Spiel. Wir haben uns immer wieder die Zähne ausgebissen am Kelsterbacher Schlussmann. Beim 2:2 und dem späten Lucky-Punch habe ich die Erleichterung auch bei mir gemerkt", war bei Hochheims Sportlichem Leiter René Geilert Aufatmen angesagt.
Kelsterbachs Daniel Niedermann sprach hinterher von einer "unfassbar bitteren Niederlage". Der Mannschaft könne er für eine couragierte Leistung allerdings überhaupt keinen Vorwurf machen. "Ich werde jetzt nicht anfangen auszurufen, dass wir sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen holen müssen. Wir sollten schauen, dass wir zwei die Spiele noch über die Bühne bringen, ohne zu sagen, dass wir aufgeben", geht es für Niedermann auch darum, einen würdigen Abschied für viele langjährige Spieler beim mutmaßlich letzten Kreisoberliga-Heimspiel gegen den SC Eschborn am kommenden Freitag (19:15 Uhr) zu schaffen. Rechnerisch ist für die Viktoria das Erreichen des vorletzten Platzes zwar noch möglich. Allerdings benötigt das Schlusslicht sechs Punkte aus den zwei verbliebenen Spielen und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.
Tore: 0:1 Noah Maiworm (15./Eigentor), 1:1 Marko Kunac (33./Kopfball), 1:2 David Kaltenmark (38./Distanzschuss), 2:2 Sven Heinze (84.), 3:2 Arne Gerken (90.+4)
"Wenn du 0:4 zur Halbzeit zurückliegst, dann drehst du das in dieser Liga normalerweise nicht mehr", hob BSC-Coach Dennis Hombach, der dem Verein seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat, die Moral seiner Mannschaft hervor.
Sein Gegenüber, Yury Thacherial (im Trainer-Tandem mit Giuseppe Petrillo), konnte dagegen nur den Kopf schütteln. "In der ersten Halbzeit waren wir effizient, die zweite wirkte hingegen so, als hätte man uns Stecker gezogen - auch wenn wir große Chancen auf das fünfte und sechste hatten. Am Ende war das ein gerechtes 4:4, hätte aber auch 8:8 ausgehen können", fasste Thacherial, der sich über die Zusage von 95 Prozent des Teams freute, zusammen.
Tore: 1:0 Shem Gaim (6.), 2:0 Aurelio Azevedo (13.), 3:0 Marcel Díaz Aptiev (37.), 4:0 Azevedo (40.), 4:1 Robin Schmiegel (53.), 4:2 Marvin Henrich (58.) , 4:3 Nils Ostertag (65.), 4:4 Schmiegel (68.)