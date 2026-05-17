KOL MTK: Hochheim gewinnt Abstiegskrimi und setzt Viktoria K.o.

Die Spvgg. 07 Hochheim ist dem Klassenerhalt nahe, während die Viktoria im wahrsten Sinne des Wortes am Boden ist. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Main-Taunus. Mit der Meisterschaft von Germania Weilbach am vergangenen Sonntag herrschte bereits erste Gewissheit im Aufstiegsrennen der Kreisoberliga Main-Taunus. Spannend geht es im Kampf um den zweiten Platz zu, der zu den Aufstiegsspielen für de Gruppenliga berechtigt. Der SV Kriftel geht nach dem 3:0 über Türk Hattersheim als Jäger in die beiden verbleibenden Spiele, während die SG Oberliederbach die Vizemeisterschaft verteidigen will. Im Abstiegskampf konnten der FC Schwalbach und die Spvgg. 07 Hochheim Big-Points landen. Viktoria Kelsterbach hat nur noch Minimalchancen auf den Klassenerhalt und droht von der Gruppenliga in die A-Liga durchgereicht zu werden. Der BSC Kelsterbach sorgte derweil mit einem starken Comeback nach 0:4-Rückstand in Eschborn für Aufsehen. Auch, weil es aus BSC-Sicht außerhalb des Platzes erfreuliche Personal-News zu verkünden gab.

"Der Druck ist raus, aber trotzdem wollen wir das anständig zu Ende spielen. Ziel ist trotzdem, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Meister-Trainer Nourdine Ajarar, der sich besonders über das Premierentor von Innenverteidiger Julian Belosevic (55./Foulelfmeter) freute. Am 31. Mai steigt die Meisterfeier, bei der Ajarar auch auf die Beteiligung der A-Junioren hofft, die derweil noch um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen.

"Eigentlich haben wir gut angefangen. Da war mehr drin, jetzt müssen wir gucken, aus zwei Spielen noch etwas zu holen, um in der Klasse zu bleiben", fasste TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache zusammen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit verletzte sich ein Marxheimer Spieler schwer am Knie - der Notarzt musste kommen. "Wir wünschen ihm eine gute Besserung", sagte Ache im Namen aller Niederhöchstadter.

"Schwalbacher Klassiker würde ich sagen. Anfang der Saison stark anfangen, schnell stark nachlassen und dann, wenn es drauf ankommt, sind wir wieder da. Nächste Woche gilt dann Feuer frei im Derby", freute sich Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba über Big-Points im Abstiegskampf. Almedin Hodzic erwischte beim souveränen Heimsieg einen Sahnetag und traf viermal ins Schwarze. Mit einem Sieg im Stadtduell gegen den BSC Schwalbach könnte der FCS den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach bringen.

SV Zeilsheim hat neuen Trainer für neue U21 gefunden

Derweil hat der SV Zeilsheim die Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem der SVZ erst sein neues Jugendkonzept verkündet hatte, nimmt die Umstrukturierung nun auch bei der Zweitvertretung Gestalt an. Die Zeilsheimer U23 wird in der kommenden Saison zu einer U21 geformt, bestätigt Hicham Asbai, der künftig gemeinsam mit Abdullah Tabarrant die Jugendleitung übernehmen wird. Mit Güngör Bayrak (B-Lizenz) hat der Verein aus dem Frankfurter Westen nun auch einen neuen Trainer gefunden, der zuvor auf die Trainerstation beim SV Germania Babenhausen (heute in einer Spielgemeinschaft mit Langstadt) und zuletzt auf ein Engagement als pädagogischer Leiter im Nachwuchsleistungszentrum von Kickers Offenbach zurückblickt. "Sein Profil war sehr interessant, weil er einen hohen pädagogischen Schwerpunkt reinbringen wird, was bei unserem Verein sehr wichtig ist. Mit ihm wollen wir die Jungs für uns gewinnen und von uns überzeugen", sagt Asbai. Ziel sei, für eine "bessere Durchlässigkeit für jüngere Spieler" zu sorgen und diesen "so viele Minuten wie möglich zu ermöglichen". Auch, um zukünftig zuerst im eigenen Stall nach potenziellen Spielern für die "Erste" Ausschau halten zu können. Asbai werde die Zeilsheim-Zweite bis Saisonende leiten, anschließend soll die Mannschaft ein neues Gesicht erhalten. Ein Gros der A-Junioren des Jahrgangs 2007 habe bereits für die künftige U21 zugesagt. Vom aktuellen Kader werden Adrian Juniku, Nico Wagner, Matthias Terzic, Sala Eddin El Ouaddaf, Sascha Gordanic und Francesco Trauner an Bord bleiben. "Es ist immer wichtig, den Prozess zu sehen", blickt Asbai optimistisch in die Zukunft.

Tore: 1:0 Anas Taytay (23.), 1:1 Mahmoud Azaoum (30.), 2:1 Almedin Hodzic (58.), 3:1 Hodzic (75.), 4:1 Hodzic (80.), 5:1 Hodzic (88.), 5:2 Tayssir El Abbassi (90.+2)