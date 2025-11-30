KOL MTK: Hattersheimer Revanche für 3:9-Debakel, Remis im Derby

Main-Taunus. Der erste Advent hat bei vielen die Weihnachtsstimmung eingeläutet – und zugleich das Fußballjahr 2025 in der Kreisoberliga Main-Taunus beendet. Für Viktoria Kelsterbach dürfte sich die Winterpause allerdings lang anfühlen: Der Absteiger geriet beim Türk FC Hattersheim mit 2:7 heftig unter die Räder, der damit seine 3:9-Niederlage aus dem Hinspiel eindrucksvoll wettmachte. Ganz anders die Lage beim SV Zeilsheim II, der dank eines Last-Minute-Siegs gegen Hochheim als Tabellenführer in die Pause geht, weil die SG Oberliederbach gegen TuRa Niederhöchstadt II nicht über ein Remis hinauskam. Apropos Remis: Der SC Eschborn durfte im Derby immerhin einen Punkt feiern. Erfolgreich verabschiedeten sich auch der SV Kriftel und Germania Weilbach in die Winterpause, während sich der FC Marxheim und der BSC Kelsterbach mit einem 2:2 trennten.

"Es war nicht möglich unser Spiel aufzuziehen, weil der Schiedsrichter alles abgepfiffen hat", konnte Zeilsheims Trainer Ruhat Birinci, der selbst in der ersten Halbzeit an der Latte scheiterte, am Ende durchschnaufen. Amer Music traf kurz vor Schluss aus dem Gewühl heraus (90.). "Ein Arbeitssieg. Vielleicht tut uns die Winterpause ganz gut", sagte Birinci, dessen Team als Tabellenführer nach dem Jahreswechsel an den Start gehen wird.

"Ein sehr schwaches Spiel, bei dem wir uns am Ende zurückgekämpft und die Tore gemacht haben", wäre ein Unentschieden für Hornau-Coach Philipp Willenberg gerecht gewesen. Und dennoch geht er zufrieden in die Winterpause: "Neun Punkte aus den ersten drei Rückrundenspielen ist eine gute Ausbeute."

Die Reaktion der Gäste nach Wiederanpfiff war am Ende der Schlüssel zum Sieg. "In der Halbzeit habe ich deutliche Worte gefunden", sah Kriftels Trainer Tomas Pelayo seine Mannschaft dann deutlich präsenter. "Ich wusste, dass es der schwerste Brocken sein wird. Respekt an den Gegner, der in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war", war Pelayo nach Abpfiff happy. Sohnemann Santiago brachte per Distanzschuss die Wende (65.), zuvor hatte David Böhm für Schwalbach vorgelegt (21.). Jan Radtke war nach schöner Vorarbeit von Yassine Bouaddiss der Matchwinner (72.).

"Sehr kampfbetont und intensiv, aber am Ende verdient gewonnen", bilanzierte Germania-Coach Nouridne Ajarar, der dennoch ein faires Spiel sah. Andreas Kling traf nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke zur Führung, die Pascal Fischer später zum 2:0-Heimsieg krönte.

Kein Sieger im Eschborner Stadtduell vor rund 100 Zuschauer. "Der Fußball bestraft radikal", ärgerte sich Murat Sen, Vorsitzender des FSC, über den späten Ausgleich durch Timon Stasch (90.+1). "Man muss sagen, dass der SC die erste Halbzeit dominiert hat. Deshalb ist das Ergebnis fair", fasste Sen zusammen.

Tore: 0:1 Taibi (58.), 1:1 H. Mahbubi (63.), 2:1 Sen (86.), 2:2 Stasch (90.+1)

"In den letzten Wochen hat es an der Effizienz gelandet", biss sich die SGO laut Sportlichem Leiter Tobias Merz an der TuRa-Zweiten lange die Zähne aus. Nach Emre Danacis Ausgleich (61.) reichte es nicht mehr für den Lucky Punch. Die SGO geht, aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen den punktgleichen SV Zeilsheim II, als Tabellenzweiter in die Winterpause. Tore: 0:1 Lehner (7.), 1:1 Danavci (61.) - Gelb-Rot TuRa II: Mehdi Assefi (90.+2)

Von einem "krönenden Abschluss dieser Vorrunde" sprach Türk-Spielertrainer Abdel Mansouri - auch angesichts einer blitzsauberen Heimbilanz und der bis dato mit Abstand besten Offensive der Liga. Gleichzeitig revanchierte sich der TFC, der die letzten vier Spiele alle gewann, für das 3:9-Debakel aus dem Hinspiel. "Im Vordergrund stand aber die Fortsetzung unserer Serie", betonte Mansouri. Für die Viktoria, die auf einem Abstiegsplatz steht, könnte es hingegen ein langer Winter werden. Tore: 1:0 Sabic (13.), 2:0 Agovic (36.), 3:0 Agovic (40.), 4:0 Ayoub Mansouri (50.), 5:0 Ayoub Mansouri (51.), 6:0 Omar Khaldi (52.), 6:1 Kaltenmark (67.), 6:2 Caprak (87.), 7:2 Korac (89.)