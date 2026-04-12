KOL MTK: Germania Weilbach stürmt an die Spitze

Erstmals Tabellenführer seit dem 5. Spieltag: Germania Weilbach. – Foto: Shams Amini - Archiv

Main-Taunus. Die Osterpause ist vorbei und die Kreisoberliga hat am 23. Spieltag zu Beginn des Saison-Schlussspurts einen neuen Tabellenführer. Germania Weilbach übernimmt durch den Kantersieg beim BSC Schwalbach die Spitze - auch, weil die SG Oberliederbach und der SV Zeilsheim II auswärts patzen. Rückrundenerster Türk FC Hattersheim reitet weiterhin die Erfolgswelle und ist nun erster Verfolger der Spitzengruppe mit nur drei Punkten Abstand auf Platz zwei. Der FC Marxheim überzeugte vor dem Kreispokal-Halbfinale gegen den FC Eddersheim (Dienstag, 20 Uhr), während Hornau II die SG Bremthal mit 5:0 abfertigte. Der SC Eschborn entschied das Derby gegen TuRa Niederhöchstadt II knapp für sich, während in Kelsterbach und in Hochheim jeweils ein Remis auf der Anzeigetafel stand.

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Nicolai Placzek sorgte per Traumtor für den späten Ausgleich, trotzdem überwog nach Abpfiff mal wieder der Enttäuschung bei der Viktoria. "Das ist trotzdem zu wenig", war Sportlicher Leiter Daniel Niedermann vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit bezeichnend. Die in 2026 noch sieglose Viktoria bleibt weiterhin Tabellenletzter, muss nächstes Wochenende zu Top-Team Oberliederbach. Tore: 0:1 Almedin Hodzic (46.), 1:1 Nicolai Placzek (47.), 1:2 David Böhm (52.), 2:2 Placzek (90.)

Schon nach zwei Minuten waren die Gäste auf der Siegerstraße, schalteten nach dem 5:0-Pausenstand in den Verwaltungsmodus und trafen nach dem Seitenwechsel noch zweimal. "Das fühlt sich sehr gut an", strahlte Germania-Coach Nourdine Ajarar über die erste Tabellenführung seit dem fünften Spieltag und über die erwachsene Leistung seiner jungen Mannschaft, bei der Viererpacker Sebastian Knezevic in einem fairen Spiel (keine einzige Gelbe Karte) herausragte. Tore: 0:1 Sebastian Knezevic (2.), 0:2 Mohamed Abdellaoui (12.), 0:3 Knezevic (23.), 0:4 Knezevic (33.), 0:5 Justin Thieme (43.), 0:6 Thieme (55.), 0:7 Knezevic (57.)

"War ein kompliziertes Spiel. Es spricht für die Moral der Jungs, das wir diesen Rückstand drehen und zeigt, was bei uns in den letzten Monaten entstanden ist", sprach Türk-Spielertrainer Abdullah Mansouri von einem verdientem Heimsieg, der den Abstand auf Platz drei auf drei Punkte verkürzte. "Das spricht für die Jungs. Ich weiß, welche Qualität wir haben ", betont Mansouri, dessen Team in der Rückrundentabelle auf Platz eins steht. Auf Seiten der Zeilsheimer herrschte nach Abpfiff großes Unverständnis über die Leistung des Schiedsrichters. "Das war das bodenloseste, was ich seit langem gesehen habe", war Spielertrainer Ruhat Birinci bedient. Vor allem ärgerte ihn die Entstehung des 2:2-Gegentreffers, bei dem ein Foul vorausgegangen sein soll, sowie ein nicht gegebener Handelfmeter kurz vor Schluss. Tore: 0:1 Ismail Qasichani (16.), 0:2 Tayssir El Abbassi (18.), 1:2 Semir Agovic (20.), 2:2 Karim Bouzakri (36.), 3:2 Mohamed Benamar (70.)

"Endlich haben wir wieder unser gutes Gesicht gezeigt", war Marxheim-Coach Agon Alihajdari mit der Generalprobe vor dem Kreispokal-Halbfinal-Highlight gegen den großen FC Eddersheim (Dienstag, 20 Uhr) zufrieden. "Das ist ein Bonbon - ein geiles Erlebnis, was man nicht oft haben wird. Wir werden versuchen lange die Null zu halten", sagt Alihajdari vor dem Spiel gegen den Hessenligisten. Gegen den FSC Eschborn hob er Jelle Bok hervor, der das frühe 1:0 erzielt hat und eine starke Leistung gezeigt habe. Tore: 1:0 Jelle Bok (3.), 1:1 Masood Sayed (19.), 2:1 Lukian Theuring (31.), 3:1 Kamal Idrissou (45.), 4:1 Lennart Mayer (49./Foulelfmeter), 5:1 Dominik Friedrich (53.), 6:1 Mohamed Boyardan (60.), 7:1 Theuring (82.)

"Das war eine sehr starke Leistung gegen einen sehr guten Gegner", geht für Hochheims René Geilert die Punkteteilung in Ordnung und hob die Moral der Mannschaft heraus, die nach der Roten Karte gegen Semih Oyar (64./soll wohl den Schiedsrichter beleidigt haben) noch den 3:3-Ausgleich schaffte. "Unser bester Mann war heute unser Torhüter Jaroslaw Kirillow", lobte Geilert den mehrfach gut aufgelegten Keeper. Gäste-Trainer Tomas Pelayo sah das Remis unterm Strich als gerecht an, haderte aber mit dem Fakt, dass seine Mannschaft eine 3:1-Führung nicht ins Ziel brachte. "Wir müssen den Sack zu machen", war ferner für Pelayo der Handelfmeter zum 2:3 sowie der Platzverweis gegen den starken Lucas Wittich (90.+4/letzter Mann), der aus der zweiten Mannschaft aushalf, klare Fehlentscheidungen. Tore: 1:0 Semih Oyar (22.), 1:1 Anas Massaoui (29.), 1:2 Moritz Dirnbeck (45.+1), 1:3 Jan Radtke (56.), 2:3 Jona Stöcker (58./Handelfmeter), 3:3 Roman Jitareanu (74.) - Rot: Semih Oyar (64./soll Schiedsrichter beleidigt haben) / Lucas Wittich (90.+4/Notbremse)

"Ein schweres und zähes Spiel auf unserem Rasen, bei dem wir - gemessen an den Chancen - als verdienter Sieger vom Feld gehen", bilanzierte Eschborn-Trainer Yury Thacherial, der Schiedsrichter Erol Yilmaz ein Sonderlob verteilte. Eine schöne Kombination vergoldete Marcel Díaz Aptiev zum frühen, aber entscheidenden Treffer (6.). Tore: 1:0 Marcel Díaz Aptiev (6.)

"Heute war ein gebrauchter Tag. Glückwunsch an Hornau", musste SGB-Coach Felix Hanke anerkennen. Nach einer schwachen ersten Hälfte, klärten die Gäste zweimal auf der Linie, "mit dem 0:3 war die Messe dann gelesen", analysierte Hanke. Tore: 0:1 Muhammed Diniz Bin Irwan (27.), 0:2 Maximilian Glab (35.), 0:3 Florian Gasse (74.), 0:4 Ilias Khzane (78.), 0:5 Sebastian Schulze (80.)