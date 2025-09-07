KOL MTK: Emre Danaci sorgt für Oberliederbacher Happy End

Main-Taunus. Drei Tore, davon das wichtigste in letzter Sekunde: Emre Danaci sichert der SG Oberliederbach einen späten 4:3-Heimsieg gegen einen starken SC Eschborn. Viktoria Kelsterbach, bei denen Top-Neuzugang Turgay Akbulut sein Debüt feierte, und Germania Weilbach durften sich ähnlich spät über einen Punktgewinn freuen. Dafür reichte es beim FC Schwalbach gegen den FC Bremthal knapp nicht, während der BSC Kelsterbach durch den 5:2-Auswärtssieg beim SV Zeilsheim II an die Tabellenspitze springt. Die TuS Hornau II holten die ersten Punkte, der FC Marxheim tat sich lange gegen Aufsteiger BSC Schwalbach schwer. Der SV Kriftel ist durch das 4:1 bei der TuRa-Zweiten nunmehr seit drei Spielen ungeschlagen.

"Gegen einen fußballerisch guten Gegner hat der glücklichere heute gewonnen", fasste Tobias Merz, Sportlicher Leiter der SG Oberliederbach, zusammen. Dreimal in Rückstand, dreimal ausgeglichen und mit der letzten Aktion in Unterzahl (Tom Krämer sah zuvor die Ampelkarte) den Siegtreffer erzielt - ein Drehbuch eines Spiels, mit Happy End für die SGO. Dabei nahm Emre Danaci (40./61./90.+4) mit seinem Dreierpack und dem Last-Minute-Siegtreffer ("Danach wurde sofort abgepfiffen") die Hauptrolle ein. "Emre und Jonas Bucht haben nochmal mehr Verantwortung übernehmen müssen", lobt Merz die beiden Ausnahme-Talente und Aushängeschilder. Auch erwähnenswert: Marcel Díaz Aptiev traf bei seinem Startelfdebüt für den SCE nach langer Kreuzbandverletzung doppelt.

"Große Erleichterung" herrschte bei Bremthal-Coach Felix Hanke nach 90 kräftezehrenden Minuten, in denen sein Team fast eine 4:1-Führung aus der Hand gab. "Der beste Mann auf dem Platz war unser Keeper Patrick Morawietz", betonte Hanke, der auf der Gegenseite die Effektivität bei eigenen Gelegenheiten lobte.

Tore: 1:0 Timo Jedanski (4.); 2:4 Alpay Can Özdemir (57.); 3:4 Angelo Riitano (84.) / 1:1 Marvin Schmidt Hartlieb (12.); 1:2 Marvin Schmidt Hartlieb (45.+5.); 1:3 Angelo Riitano (Eigentor, 48.); 1:4 Dennis Morawietz (51.)

Zakariya Ziouani und Amer Music brachten die Hausherren früh mit 2:0 in Front. "Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir alles im Griff, vergaben unsere etlichen Großchancen jedoch kläglich", ärgerte sich SVZ-Coach Ruhat Birinci über den weiteren Spielverlauf. Erst stellte Antonio Bianco per 40-Meter-Heber den Anschluss her, dann zogen Fabian Fries und Mustafa Mustafov das Spiel auf die Seite des BSC. Nach Handelfmeter - verursacht durch Khalid Ahmad Barakzay - erhöhte Bianco auf 4:2 - mit dem 5:2 machte der Kapitän seinen Dreierpack perfekt. "Eine sehr unnötige Niederlage", sagte Birinci, der Schiedsrichter Alexander Dehne ein Sonderlob verteilte.

Lange war das Spiel offen, bis Ilias Aurag den vermeintlichen Siegtreffer (89.) kurz vor Schluss erzielte. Die Viktoria warf in einem spannenden Spiel nochmal alles nach vorne und schaffte durch den kurz zuvor eingewechselten Safouane Azzouzi den Ausgleich (90.+3). "Sehr sehr bitter, wir haben so viele Chancen liegen lassen", konstatierte Parwez Naziri, Sportlicher Leiter des FSC Eschborn.

"Ein ganz schwaches Spiel von beiden", hob Weilbachs Trainer Nourdine Ajarar dennoch die Moral seiner Mannschaft hervor, die sich immerhin einen Punkt erkämpfte. Doppelpacker und A-Junior Sebastian Knezevic (erzielte auch das 1:0) schaffte per direktem Freistoß den späten Ausgleich. Edin Kitic, Semir Agovic und Ayoub Mansouri hatten für die Gäste zuvor auf 3:1 gestellt, ehe Jan Schliesche mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 aus Sicht der Germanen die Aufholjagd einläutete.

"Ein hartes Stück Arbeit. Am Ende ein glücklicher, aber verdienter Sieg", bilanzierte Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FC Marxheim. "Schwalbach war zu Beginn viel besser, hätte locker 3:0 führen können", war für Göttner nach Rückstand (Rafet Erilmaz traf für den BSC) der gehaltene Elfmeter von Niklas Erfort gegen Sergejs Parfenovics, und der Ausgleich durch Mo Boyardan (33.) der Weckruf. Highlight war der direkte Freistoß von Niklas Freitag zum 2:1 (37.). Tore: 1:1 Mohamed Boyardan (33.); 2:1 Niklas Freitag (37.); 3:2 Lennart Mayer (56.); 4:2 Kamal Idrissou (70.) / 0:1 Rafet Erilmez (18./Kopfball); 2:2 Leon Roscher (38.); Verschossener Elfmeter Sargejs Parfenovics (24.)

Carsten Ache, Abteilungsleiter der TuRa, sprach von einem "verdienten Sieg" für den SV Kriftel. "Besonders in der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr den Zugriff", musste Ache feststellen, nachdem Rian Bachiri mit dem Pausenpfiff den Krifteler Führungstreffer von Jan Radtke (9.) egalisieren konnte. Anas Moussaoui (52./62.) per Doppelpack und Santiago Pelayo (90.+4) machten den Auswärtsdreier klar. "Auf den wir uns jedoch nichts einbilden können", sah Pelayo trotz Sieg noch viel Luft nach oben.