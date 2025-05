KOL MTK: Elf-Tore-Wahnsinn in Kelsterbach

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Ich bin trotzdem super stolz auf die Jungs", konnte es BSC-Coach Dennis Hombach nach Abpfiff kaum glauben. Auch, weil der Siegtreffer der Gäste aus einer "katastrophaler Schiedsrichter-Entscheidung" resultiert sei, haderte Hombach. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld soll ein BSC-Verteidiger umgerissen worden sein - Dominik Ortega, der genauso wie ein paar andere Spieler aus der "Ersten" bei der zweiten Garde aushielfen, schoss in der Nachspielzeit zum 6:5-Siegtreffer ein. Zuvor ging es hin und her: Zunächst hatten Tomislav Zevicic (20.) und Maximilian Lechner (25.) den BSC in Führung gebracht, Ortega (25.) und Candas Kara (26.) glichen praktisch im Gegenzug aus. Nachdem Ilias Becker die Hausherren erneut in Führung brachte (35.), traf Ibrahim Birinci (37.) zum 3:3-Pausenstand. Verschnaufen konnten die Zuschauer zunächst nur eine halbe Stunde, bevor Rabieuhullah Helmand (74.) die Gäste zum ersten Mal in Führung brachte, Antonio Bianco (77./Elfmeter) konterte promt. Gleiches Bild nur kurze Zeit später - diesmal brachte Kara die Gäste wieder in Front (84.), Bianco traf kurz vor Schluss zum 5:5 (88.). "Wir sind vorne immer für ein Tor gut, die Rückwärtsbewegung zeugt jedoch nicht von einer KOL-Spitzenmannschaft", hatte sich Zeilsheims Peter Strauch weniger Spannung erhofft.