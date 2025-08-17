KOL MTK: Elf-Tore-Wahnsinn bei BSC-Heimpremiere

Main-Taunus. 42 Tore schmückten den zweiten Spieltag in der Kreisoberliga Main-Taunus. In der Aufsteiger BSC Schwalbach mit sage und schreibe 6:5 die TuS Hornau II niederrang, zuhause seinen ersten Dreier einfuhr. Der FSC Eschborn darf sich vorerst Stadtmeister nennen, während der BSC Kelsterbach seinen Rückkehrer Nils Ostertag feiert. Die SG Oberliederbach und Germania Weilbach hatten auswärts keine Probleme, gewannen souverän. Viktoria Kelsterbach schoss Türk Hattersheim mit 9:3 ab, die SpVgg. Hochheim steht nach zwei Spielen noch ohne Punkte da.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Oberliederbach, die sich den Sieg bei der TuRa-Zweitvertretung vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdienten. "Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hat uns das 2:0 und 3:0 den Stecker gezogen", gratuliert Abteilungsleiter Carsten Ache den Gästen zum gerechten Auswärtssieg. Timo Sinovcic (12.) besorgte die frühe Führung, die Leon Ruhland (49.), Jonas Bucht (60.), Can Torgul (69.) und Emre Danaci (80.) auf 5:0 hochschraubten.

"Unfassbar, das ist unglaublich", war Schwalbachs Sportlicher Leiter, Michael Gremme, nach Abpfiff noch ganz perplex. Denn bis in die Nachspielzeit führten noch die Gäste aus Hornau mit 5:4, ehe Robin Kaluza (90.+2) mit dem Ausgleich und kurz darauf Frederik Ziehn per Lucky-Punch (90.+5) beim Aufsteiger Kollektiv-Ekstase auslöste. "Die Jungs haben nie aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft", freute sich Gremme über den ersten Dreier in der Kreisoberliga.

Tore: 1:0 Sergejs Parfenovics (19.); 2:1 Anas Mansouri (39.); 3:2 Bruckey Isaak (69.); 4:3 Bruckey Isaak (83.); 5:5 Robin Kalulza (90.+2); 6:5 Frederik Ziehn (90.+5) / 1:1 Ludwig Palm (21.); 2:2 Antonio Coskovic (49.); 3:3 Ben Weide (81.); 4:4 Antonio Coskovic (84.); 4:5 Sebastian Schulze (86.)

"Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Weilbach, weil sie über 90 Minuten die konsequentere und bessere Mannschaft waren", resümierte SGB-Coach Felix Hanke. Der 18-jährige Sebastian Knezevic sorgte kurz vor der Pause für die psychologisch wichtige Führung (45.), legte nach Wiederanpfiff gleich nach (53.). Christoph Hame per Handelfmeter (55.) und der ebenfalls erst 18-jährige Oresti Memelli (58.) machten den Sack früh zu. "Was uns natürlich nicht passieren darf, ist, dass wir in der ersten Viertelstunde nach der Pause nicht präsent waren", betont Hanke.

Aufsteiger SC Eschborn muss weiter auf die ersten Punkte warten - auch im Stadtderby gegen den FSC ging der SCE am Ende als Verlierer vom Platz. "Schade, dennoch war es ein überragendes Spiel von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit haben wir versäumt, die Tore zu machen", sagte Trainer Yury Thacherial. Der die Gäste in Durchgang zwei deutlich verbessert sah. Folglich dann der Führungstreffer durch Hamza Bouchen (62.), der gleichzeitig den Endstand bedeutete. "Im Grunde genommen war es ein Unentschieden-Spiel", fand Thacherial und spricht Schiedsrichter Recai Kivnac ein Sonderlob aus.

"Es ist noch ein bisschen Sand im Getriebe", muss René Geilert, Sportlicher Leiter der SpVgg. Hochheim, auch nach der zweiten Niederlage nach der unfreiwilligen Rückkehr in die Kreisoberliga, feststellen. Patryk Kuras (6.) legte früh für die Gäste vor. Nach Wiederanpfiff scheiterte Roman Meier vom Punkt an Gäste-Keeper Adrian Juniku (56.). Nabil El Yahyaoui (57.) gleich dennoch nur eine Minute später für die 07er aus. "Ein Spiel, was du nicht verlieren musst", sah Geilert sein Team in Folge zu fehlerhaft. Zakariya Ziouani (75.) und Neuzugang Abdoulaye Junior Toure (78./ kam von der TSG Wörsdorf) bestraften das. Der Anschlusstreffer von Dennis Lang (88.) zum 2:3 kam am Ende zu spät.

"Das war ein vogelwildes Spiel - als ob die Saison fast schon vorbei wäre", musste Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria, schmunzeln. Nach dem 4:1 durch Felix Conradi (36.) kamen die Gäste zurück und schafften noch vor der Pause durch Semir Agovics Doppelpack (41./45.+3) den Anschluss. Am Tag der offenen Tür behielten die Hausherren die Oberhand, gewannen am Ende fast noch zweistellig. "Beide Teams waren hinten löchrig und vorne spielfreudig. Das hätte auch 12:5 ausgehen können", freut sich Niedermann nach dem verpatzten Derby gegen den BSC Kelsterbach am Donnerstag (0:4) über eine gute Reaktion der Mannschaft. "Wir sind im Soll", steht für den Sportlichen Leiter nach dem Umbruch im Sommer die Entwicklung der eigenen Talente im Mittelpunkt. Tore: 1:0 Mohamed Benamar (Eigentor, 12.); 2:1 Philipp Langelotz (26.); 3:1 Moritz Kleiner (31.); 4:1 Felix Conradi (36.); 5:3 Felix Conradi (53.); 6:3 Moritz Kleiner (65.); 7:3 David Kaltenmark (70.); 8:3 Moritz Kleiner (78.); 9:3 Dimitrios Megarisiotis (81.) / 1:1 Edin Kitic (15.); 4:2 Semir Agovic (41.); 4:3 Semir Agovic (45.+3)