Umkämpftes Derby zwischen dem FC Schwalbach (rot) und dem BSC Schwalbach (weiß). – Foto: Marcel Lorenz

KOL MTK: Doppeltes Derby-Remis, Oberliederbachs Serie gerissen SV Zeilsheim II fügt Tabellenführer die erste Niederlage zu und ist zugleich erster Verfolger +++ Schwalbach-Derby und Nachbarschaftsduell zwischen Marxheim und Kriftel endet Unentschieden +++ Neun Tore in Hochheim

Main-Taunus. Am 14. Spieltag ist es passiert - bis dahin verlor die SG Oberliederbach kein einziges Spiel. Nun fügte der SV Zeilsheim II der SGO die erste Niederlage zu. Im Schwalbacher Stadtderby mussten sich der BSC und der FC am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben, während sich der SV Kriftel über verlorene Punkte beim Derby-2:2 gegen den FC Marxheim ärgerte. Der Spvgg. Hochheim gelang beim Neun-Tore-Spektakel ein Befreiungsschlag, den Viktoria Kelsterbach bei der 2:4-Niederlage in Eschborn verpasste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nachdem die Gäste ein 0:2 egalisierte, drehten die Hausherren auf und trafen in einer halben Stunde gleich fünffach. "Das war verdient am Ende. Wir haben uns einfach mal belohnt", lobte TuS-Coach Philipp Willenberg die gesamte Mannschaft. Tore: 1:0 Bin Irwan (27.), 2:0 Böhmig (35./direkter Freistoß), 2:1 Yalin (47.), 2:2 Günay (53.), 3:2 Gädke (61.), 4:2 Böhmig (65./direkter Friestoß), 5:2 Toufexis (70.), 6:2 Schulze (80.), 7:2 Khzane (90.)

Nullnummer zwischen der TuRa-Zweiten und Germania Weilbach, die sich für die Hausherren wie ein "super Punktgewinn" anfühlt. "Das freut uns sehr, wir haben gut gekämpft und mit Ilyas Wimmer einen guten Keeper gehabt", sagte Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache.

Die Ungeschlagen-Serie der SG Oberliederbach ist gerissen. "Wir waren über 90 Minuten die Mannschaft, die aktiv mehr fürs Spiel getan hat, während Zeilsheim auf Konter gelauert hat", sah Oberliederbachs Tobias Merz bei der Mannschaft die Köpfe hängen. "Fader Beigeschmack war, dass der Zeilsheimer Linienrichter bei der Entstehung des 1:0 die Fahne gehoben hat. Der Schiedsrichter hat im Anschluss weiterlaufen lassen, nach dem Tor ihn sogar gefragt, ob der Ball im Aus war. Dieser antwortete dann mit ´Nein´", war das für Merz eine entscheidene Szene. Ibrahim Birinci machte später nach einem Konter den Deckel drauf (85.). "Es war unnötig und ärgerlich, heute sitzt der Frust tief", sagte Merz und verweist auf die Wiedergutmachens-Chance am kommenden Sonntag beim FC Schwalbach. Tore: 0:1 Takenaka (38./Kopfball), 0:2 Birinci (85.)

"Für uns eine Katsastrophe", war für Tomas Pelayo, Trainer des SV Kriftel, im Derby deutlich mehr drin. Zumal seine Mannen früh in Person von Jan Radtke einen Elfmeter verschossen (15.) und die letzte halbe Stunde in Überzahl spielten, nachdem Eseyas Bariagaber wegen Notbremse glatt Rot sah (60.). "Wir sind momentan leider nicht druckvoll genug", ärgerte sich Pelayo vor allem über den späten Gegentreffer, der Marxheim den Ausgleich bescherte. Tore: 1:0 Senftleben (25./Eigentor), 1:1 Bariagaber (30./Foulelfmeter), 2:1 Dirnbeck (50.), Diez (89./Kopfball)

"Ein wirklich wildes Spiel, das nichts für schwache Nerven war", musste Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert nach Abpfiff erstmal durchschnaufen. Nach acht sieglosen Spielen, war für den Absteiger mal wieder ein Dreier drin, der sich beim 2:2 aus der Vorwoche bei Viktoria Kelsterbach schon angedeutet habe. "Jetzt hat sich die Mannschaft für letzte Woche belohnt", freute sich Geilert. Hamza El Idrissi brachte die Hausherren in Führung. Hattersheim drehte das Spiel, ehe Ivo Schedereit zum 2:2 ausglich und Max Möhn einen draufsetzte. Nach dem 3:3 wehnte sich Hochheim nach beiden Strafstoßtreffern von Dennis Lang und Nebil El Yahyaoui (5:3) schon auf der Siegerstraße, ehe es die Gäste mit dem 4:5 hinten raus nochmal spannend machten.

"In der ersten Halbzeit waren wir schon überlegen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal das Tempo erhöht", beschrieb SCE-Trainer Yury Thacherial den Spielverlauf und freute sich besonders für den eingewechselten Timon Stasch, der kurz vor Schluss sein erstes Saisontor erzielte. "Er hängt sich immer im Training voll rein, deswegen freut es mich besonders", sprach Thacherial auch Doppeltorschütze Aurelio Azevedo ein Sonderlob aus. Tore: Belhadj (22.), 1:1 Placzek (36./direkter Freistoß), 1:2 Kaltenmark (45.+2), 2:2 Azevedo (53.), 3:2 Azevedo (58.), 4:2 Stasch (90.+3)