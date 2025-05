KOL MTK: Diedenbergen im Flow

"Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, in unser Spiel reinzukommen", musste Bremthals Felix Hanke den Gästen zum verdienten Sieg gratulieren. Felix Körner brachte die SGB noch in Führung (23.). Giuseppe Tedesco, der einen Sahnetag erwischte, glich per Traumfreistoß aus (45.). Mit sattem Schuss setzte der Stürmer im zweiten Durchgang nochmal einen drauf (56.) "zumal wir heute auf einige Stammkräfte verzichten mussten", lobte FCS-Pressewart Nico Ghiba den Stürmer. Christian Seehöfer (69./76.) schraubte per Doppelpack auf 4:1 aus Sicht der Schwalbacher. Derweil wird Bremthal-Galionsfigur Felix Friessleben nach der Saison seine Karriere beenden, bestätigt Hanke, der den Rekordspieler als "absolute Vorbildsfigur" bezeichnet.