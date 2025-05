KOL MTK: Diedenbergen crasht die Meisterparty

Main-Taunus. Die SG Nassau Diedenbergen ist nicht nur der Sieger im Topspiel gegen Türk Kelsterbach, sondern ist auch Gewinner des Spieltags. Denn nach furioser Aufholjagd ist die SGN neuer Tabellenführer der Kreisoberliga, machte vielmehr die Meisterfeier von Türk Kelsterbach kaputt, die durch einen Sieg sicher als Meister gewesen wären. Der FC Marxheim schoss die TuS Hornau mit 10:2 ab, der SV Kriftel gewann gegen Neuenhain in ähnlicher Deutlichkeit, während die SG Oberliederbach zuhause gegen die SG Bremthal keine Punkte liegen ließ. TuRa Niederhöchstadt II siegte verdient in Kelsterbach, Sulzbach musste die Partie gegen den FC Schwalbach aufgrund von Spielermangel absagen.

"Es ist natürlich schwer das alles zusammenzufassen", konnte es Türk-Spielertrainer Kilic Görgülü nach Abpfiff immer noch nicht realisieren. Denn nach 18 Minuten führte sein Team nach den Treffern von Vitalii Fedotov (11.) und Fabian Pfeifer (12./18.) bereits mit 3:0. "Danach haben wir aufgehört zu verteidigen", sei es laut Görgülü auch in der Kabine laut geworden. Tomislav Grubisic vom Punkt (32.), Alexander Müller (40.) und erneut Grubisic (44.) glichen noch vor der Pause aus. "Ich hätte nach 20 Minuten gedacht, dass wir hier untergehen. Unfassbar, wie die Mannschaft zurückgekommen ist", freute sich Diedenbergen-Coach Benjamin Becker über seine Mannschaft, die den Partycrasher spielte. Auch weil Timo Grünewald (72./78.) per Doppelpack zum 5:3 seiner SGN gleich drei Punkte sicherte. "Wir wollten nicht Teil einer Meisterfeier sein", betonte Becker, der mit seinem Team nun die Tabellenführung vorübergehend übernimmt - ein Punkt zum Saisonabschluss gegen den SV Zeilsheim II würde für die Relegation reichen. Für die Kelsterbacher reicht ein Sieg gegen die TuS Hornau II am kommenden Mittwoch. "Wir müssen uns an die eigene Nase packen. Wir werden aber aufsteigen - da bin ich mir zu 100 Prozent sicher", unterstreicht Görgülü.

"Am Ende hatte der Gegner nochmal zwei dicke Chancen", musste Zeilsheims Peter Strauch eingestehen. Semir Agovic (10.) brachte die Gäste früh in Führung, Candas Kara glich per direktem Freistoß aus. Eimin Basdar (22.) und erneut Agovic (30.) legten promt nach, Zeilsheim schaffte jedoch noch vor der Pause durch Salaheddin El Ouaddaf (35.) und Matthias Terzic (45.) den 3:3-Ausgleich. "Beide Abwehrreihen hatten starke Lücken", sah Strauch ein Spiel mit offenem Visier, in den Dreierpacker Agovic in der zweiten Hälfte Hattersheim erneut in Führung brachte (63.). Zakariya Ziouani (67.) glich zum 4:4-Endstand aus.