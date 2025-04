KOL MTK: Die Liga rückt immer enger zusammen

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Mit einer überzeugenden Leistung bezwang TuRa Niederhöchstadt II den FSC Eschborn klar mit 5:1. Dabei war vor allem Philipp Nocht nicht zu stoppen: Der Offensivspieler traf gleich viermal. „Bis auf die ersten fünf Minuten, in denen der FSC Eschborn richtig Druck gemacht hat, waren wir in der ersten Halbzeit spielbestimmend“, sagte Abteilungsleiter Carsten Ache. Zur Pause stand es durch Treffer von Nocht (2) und Noah Stranz bereits 3:0. Nach dem Anschlusstreffer wurde es kurz brenzlig, „aber wir sind wieder in die Bahn gekommen“, verriet Ache. Nach dem 4:1 und einer roten Karte für Marco Caltagirone (FSC Eschborn) war das Spiel entschieden. „Hochzufrieden“, zeigte sich Ache, auch wenn er anmerkte: „Leistungsträger wie Fries oder Rodriguez haben beim Gegner gefehlt – das hat man gemerkt.“ Tore: 1:0 Nocht (17.), 2:0 Stranz (33.), 3:0 Nocht (36.), 3:1 Diouf (63.), 4:1 Nocht (72.), 5:1 Nocht (85.)

Der FC Marxheim ließ dem BSC Kelsterbach auswärts keine Chance und gewann souverän mit 6:0. Friedrich war mit drei Toren der Mann des Tages. „Ein verdienter Sieg, der nie in Frage stand“, erklärte der 2. Vorsitzende Jürgen Baer. Zwar sei die Partie eher unspektakulär, aber jederzeit fair verlaufen. In Marxheim genießt man die aktuelle Tabellensituation: „Damit hätten wir in der Winterpause nicht gerechnet. Ohne Druck, aber mit viel Vorfreude blicken wir den kommenden Herausforderungen entgegen. Uns stehen fünf Hammerspiele bevor", sagte Baer. Tore: 0:1 Friedrich (12.), 0:2 Friedrich (28.), 0:3 Bariagaber (32.), 0:4 Freitag (40.), 0:5 Friedrich (57.), 0:6 Bok (81.)

Die SG Bremthal setzte ihren Aufwärtstrend fort und gewann gegen den FV Neuenhain mit 6:2. SG-Trainer Felix Hanke war sichtlich zufrieden: „Wir haben den Abstiegskampf angenommen und eine sehr gute Vorbereitung gespielt – und das zeigt sich jetzt auch in der bisherigen Restrückrunde. Das war der nächste wichtige Schritt, so müssen wir weitermachen." Besonders in Halbzeit eins glänzte seine Mannschaft mit starkem Raumspiel – laut Hanke war es „die beste Halbzeit der Saison“. In Durchgang zwei ließen es die Bremthaler etwas ruhiger angehen, kassierten zudem zwei späte Gegentreffer. Zwei Zeitstrafen – eine auf jeder Seite – sorgten für kurze Unterbrechungen: „Erst in Halbzeit eins für uns wegen Meckerns, weil ein klares Foul vorher nicht gepfiffen wurde, dann in Spielabschnitt zwei für den Gast wegen wiederholtem Foulspiel. Trotzdem war es ein Spiel mit gesunder Fußballhärte und keine überaus unfaire Begegnung", gab Hanke zu Protokoll. Tore: 1:0 Peterek (4.), 2:0 Kleber (8.), 3:0 Peterek (16.), 4:0 Benz (26.), 5:0 Reischmann (45.), 6:0 Schmidt Hartlieb (65.), 6:1 Weldeyes (67.), 6:2 Noell (83.)

Der FC Türk Hattersheim hatte beim 8:1-Heimsieg gegen Schlusslicht 1. FC Sulzbach leichtes Spiel. Dabei sah es zunächst nicht so deutlich aus: „Bis zum 1:1 hat Sulzbach richtig gut dagegengehalten“, lobte Trainer Maurizio Sanfrantello den Gegner. Danach übernahm sein Team das Kommando. „Es war ein ruhiges Spiel, sehr fair geführt.“ Besonders beeindruckt zeigte sich Sanfrantello vom Charakter der Gäste: „Ich ziehe meinen Hut vor Sulzbach. Das ist eine mega faire Truppe mit großem Charakter. Wir kennen die Situation selbst, wenn man etwas mit dem Rücken zur Wand steht. Aber die Jungs geben sich nicht auf und fangen auch nicht an zu treten, dafür haben sie meinen Respekt.“ Eine schöne Geschichte gab es heute zudem für Berkan Altinkaya. „Ich habe ihn heute in der 75. Minute eingewechselt, das freut mich riesig für den Jungen. Er kommt aus der zweiten Mannschaft, die zurückgezogen hat. Berkan hat sich die Einwechselung durch seine Hartnäckigkeit verdient und kommt mehr und mehr auf KOL-Niveau“, betonte sein Trainer.

Tore: 0:1 Pita (23. Foulelfmeter), 1:1 Mansouri (24.), 2:1 Kitic (31.), 3:1 Agovic (39.), 4:1 Agovic (53.), 5:1 Mansouri (72.), 6:1 Kitic (74.), 7:1 Agovic (80.), 8:1 Mansouri (82.)

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Kriftel konnte die SG Nassau Diedenbergen erneut punkten. „Ein verdienter Sieg“, resümierte SG-Trainer Benjamin Becker. Nach dem Kopfballtor von Grünewald ging Diedenbergen mit einer Führung in die Pause, ließ davor aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Nach dem Ausgleich war es Christopher Potlitz, der direkt nach dem Anstoß zum 2:1 traf. Kriftel blieb gefährlich – insbesondere bei Einwürfen und Standards – traf sogar einmal die Latte. Zwei Spielunterbrechungen, bei denen der Schiedsrichter beide Teams in ihre Strafräume schickte, sorgten für Verwunderung. „Der Schiri hat insgesamt einen guten Job gemacht, aber diese beiden Unterbrechung waren sehr fragwürdig, es war nämlich eine wirklich faire Begegnung und Ermahnungen hätten in beiden Situationen vollkommen ausgereicht", meinte Becker. Trotzdem brachte seine Elf den Vorsprung über die Zeit: „Wir haben das souverän wegverteidigt", freute sich Becker. Tore: 1:0 Grünewald (23), 1:1 Radtke (54.), 2:1 Potlitz (55.)

Einen echten Coup landete die SG Oberliederbach beim 3:1-Erfolg gegen Spitzenreiter Türk Kelsterbach. „Unser Matchplan ist zu 100 Prozent aufgegangen“, freute sich Gästetrainer Nick Schlotterer. „Der Gegner hatte in ungefährlichen Räumen viel Ballbesitz, wir haben situativ hoch gepresst und sind durch Umschaltsituationen zum Erfolg gekommen, das war heute der Schlüssel", befand der Oberliederbacher Übungsleiter, der vor allem von Durchgang zwei seines Teams angetan war: „Da hatten wir auch im Ballbesitz die nötige Ruhe und hätten in den Schlussminuten das Ergebnis deutlich klarer gestalten müssen, als wir etwas Chancenwucher betrieben haben." Ins Schwarze trafen für die SG Bucht (2) und Karouia jeweils nach Ballgewinnen. „Wir haben über 90 Minuten extrem gut verteidigt und richtig mutig gegen den Ball agiert. Am Ende steht ein hochverdienter Auswärtserfolg für meine Jungs zu Buche“, lobte Schlotterer. Tore: 0:1 Bucht (13.), 1:1 Burnett (47.), 1:2 Bucht (68.), 1:3 Karouia (88.)