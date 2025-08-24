KOL MTK: BSC Schwalbach will Hattersheim so schnell nicht wiedersehen

Main-Taunus. Was in der Relegation bereits geklappt hat, klappt auch in der Liga, dürfte man sich beim Türk FC Hattersheim denken, der mit dem 3:2-Heimsieg gegen den BSC Schwalbach seine ersten drei Punkte holte. Der SV Zeilsheim II macht den Top-Start perfekt, während die SpVgg Hochheim nach der Nullnummer beim FC Schwalbach weiter auf den ersten Dreier warten muss. Philipp Willenberg, Trainer der TuS Hornau II, war beim 2:3 gegen die TuRa-Zweite mit der Einstellung seines Teams nicht zufrieden. Die SG Oberliederbach, der FSC Eschborn und der FC Marxheim mussten sich jeweils mit einem Remis zufriedengeben.

Fast 29 Jahre lang standen sich der Türk FC Hattersheim und der BSC Schwalbach in der Liga nicht mehr gegenüber. Das bislang letzte Duell datiert aus dem Jahr 2006, als der TFC in der Kreisliga A mit 2:0 die Oberhand behielt. Im Juni kreuzten sich die Wege beider Teams schließlich in der Relegation: Hattersheim setzte sich durch, doch Schwalbach durfte am Ende dennoch den Aufstieg feiern. "Gäste-Trainer Wolfgang Höhn sagte mir nach dem Spiel, dass er uns jetzt erstmal nicht mehr sehen möchte", scherzte Türk-Coach Maurizio Sanfratello, dessen Team gegen den BSC seinen ersten Saison-Dreier einfuhr. "Ein sehr schweres und intensives Spiel, bei dem wir uns nach der zweiten Halbzeit nicht über einen Punkt hätten beschweren dürfen", fasste Sanfratello zusammen und lobte Can Altun für eine couragierte Leistung.

Nico Ghiba, Pressewart des FC Schwalbach, trauerte nach Abpfiff drei Punkten hinterher. "Sehr unglücklich, die Chancen waren da. Dennoch können wir froh sein, dass wir die Null gehalten haben", hob Ghiba die Leistung von Keeper Teo Milicevic hervor.

"Ein verdienter Sieg, bei dem wir zu viele Torchancen vergaben", resümierte Ruhat Birinci, Trainer des SV Zeilsheim II. Tiziano Terzic (19.) und Ibrahim Birinci (23.) legten für die "Grünen" vor, die im Anschluss zu nachlässig agierten. Der Aufsteiger bestrafte das in Person von Aurelio Azevedo (31.) und Mohamed Boudarhan (42.) mit dem Ausgleich noch vor der Pause. Doch auch dritten Anlauf klappte es für den SCE nicht mit den ersten KOL-Punkten. Ganz anders die Hausherren, die durch Patryk Kuras´ Siegtreffer (65.) mit der maximalen Ausbeute dastehen. "Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft, die noch viel lernen muss", betont Birinci.

"Bremthal hat gut dagegengehalten, während wir zu verspielt waren", sah Parwez Naziri, Sportlicher Leiter des FSC, dennoch in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion seines Teams. Das sich dementsprechend mit dem Ausgleich durch Ilias Aurag (53.) belohnte - zuvor hatte Lukas Kleber (17.) die Gäste in Führung gebracht. Wermutstropfen: Benjamin Zeisel sah hintenraus aufgrund groben Foulspiels die Ampelkarte (85.). "Es war dennoch ein sehr faires Spiel", hob Naziri auch die Leistung des Schiedsrichters hervor.

"Nach dem 1:2 ist der Knoten geplatzt", durfte sich Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FC Marxheim, über eine gute Reaktion der Mannschaft freuen. Denn nach 45 Minuten sah es noch nach einem Auswärtssieg für die Viktoria aus, die nach den Toren von Philipp Langelotz (23./Kopfball) und David Kaltenmark (40.) mit 2:0 führte. "In der ersten Halbzeit sind wir nicht so richtig vors Tor gekommen", brachten für Göttner die Einwechslungen die Wende. Hamza Chighannou (75.) und Co-Trainer Muhamet Aliaj (76.) sorgten per Doppelschlag für ein am Ende, aus FCM-Sicht, versöhnliches Remis.

"Die Einstellung fehlt, da kann sich jeder Spieler hinterfragen", war Hornau-Coach Philipp Willenberg angesichts von null Punkten nach drei Spieltagen konsterniert. John Bettoni traf mit der ersten zwingenden Gäste-Chance zur Führung (24.). Der späte Ausgleich von Ben Weide (84.) konnte nicht in mehr umgemünzt werden - vielmehr konterte die TuRa-Zweite wie aus dem Lehrbuch. Sirak Berhane Wolday (84.) und erneut Bettoni (90.+4) dabei die Torschützen. Da half auch das "überragende" Freistoßtor von Stefan Böhmig (90.+6) nicht für einen Punktgewinn.