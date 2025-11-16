KOL MTK: BSC hält Viktoria den Spiegel vor

Main-Taunus. Der BSC ist Kelsterbacher Stadtmeister - zumindest wenn man Türk Kelsterbach ausklammert, die in der aktuellen Saison in der Gruppenliga spielen. Nach dem 4:0 im Hinspiel folgte nun gegen die Viktoria ein deutlicher 5:1-Erfolg. Für die Viktoria in einer ohnehin verkorksten Saison, ein weiterer Nackenschlag. Herbstmeister Oberliederbach wiederum trotzte dem 5:5 unter der Woche beim FC Schwalbach, musste sich beim Arbeitssieg gegen den BSC Schwalbach dennoch strecken. Beim FSC Eschborn gab es derweil eine Veränderung auf der Trainerposition.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Ibrahim Birinci (2.) und Marco Filipovic (42.) ebneten im ersten Durchgang den Weg zum Heimsieg, Yuto Takenaka (66.) und Doppelpacker Samiullah Akrami (86./88.) machten es hintenraus deutlich. "Das Ergebnis ist super positiv, aber wir wissen, dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben", sieht Ruhat Birinci, Trainer der Zeilsheim-Zweiten, sein Team trotz Ungeschlagen-Serie von sieben Spielen in Folge noch längst nicht am Zenit.
"Von hinten bis vorne mal wieder eine gute Mannschaftsleistung mit einem sehr guten Schiedsrichter", war Hornau-Coach Philipp Willenberg rundum happy. Dreierpacker Sebastian Schulze stach beim Sieger heraus sowie das Solo-Tor von Muhammad Bin Irwan zum 6:1.
Tore: 1:0 Schulze (12.), 2:0 Schulze (50.), 2:1 Seehöfer (61.), 3:1 Schulze (62.), 4:1 Coskovic (72.), 5:1 Glab (76.), 6:1 Irwan (83.), 7:1 Glab (86.)
"Wir werden bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen müssen", ist diese Erkenntnis für Viktorias Sportlichen Leiter Daniel Niedermann ernüchternd. Dabei erwischte sein Team vor 200 Zuschauern einen guten Start, "dann fangen wir uns Eiertore ein". "In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann ergeben, was mich dann sehr ärgert", sprach Niedermann nach der herben Pleite von einem "Spiegelbild der Saison". Dagegen war Dennis Hombach, Coach des BSC, in Feierlaune: "Derbysiege sind die schönsten." Innenverteidiger-Routinier, BSC-Urgestein und Derby-Doppelpacker Dennis Hoffmann war mit seinen wichtigen Treffern zum 1:0 und 3:1, nachdem Nicolai PLaczek per Traumfreistoß verkürzt hatte, der Matchwinner.
Tore: 0:1 Hoffmann (8.), 0:2 Bianco (53./Foulelfmeter), 1:2 Placzek (57./direkter Freistoß), 1:3 Hoffmann (63.), 1:4 Fries (77.), 1:5 Fries (80.)
"Verdient war das heute nicht", bedankte sich Oberliederbachs Tobias Merz bei Keeper Moritz Bremer und später bei Jonas Bucht, der per direktem Freistoß (74.) einschlenzte. "Trotz mehr Ballbesitz und Spielkontrolle hat der BSC die besseren Chancen gehabt", war der Sieg für Merz nach dem wilden 5:5 unter Woche beim FC Schwalbach umso wertvoller.
Tore: 1:0 Bucht (74./direkter Freistoß)
Als "wichtigen Arbeitssieg" bezeichnete Türk-Spielertrainer Abdel Mansouri den 2:1-Heimerfolg gegen die SG Bremthal. "Besonders in der zweiten Halbzeit war es ein Kraftakt, nachdem wir mit zehn Mann den Bremthaler Block bespielen mussten", war Mansouri nach dem Comeback in Unterzahl (Omar Khaldi sah die Ampelkarte) glücklich. Bennet Peterek hatte vor der Pause für die Gäste vorgelegt, ehe Karim Bouzakri (78.) und Semir Agovic (88.), dessen Flanke sich ins Tor senkte, den Dreier sicherten.
"Nach vorne waren wir konsequenter", war für Marxheims Sportlicher Leiter Tobias Göttner das der ausschlaggebende Grund für den Heimsieg, für den Doppelpacker Ivan Tadic den Grundstein legte. Am Samstag spielte die Marxheimer B-Jugend im Hessenpokal gegen den FSV Frankfurt, der in der DFB-Nachwuchsliga spielt, und schied denkbar knapp mit 2:4 aus.
Tore: 1:0 Tadic (30./Foulelfmeter), 2:0 Tadic (34.), 3:0 Bok (58.), 4:0 Friedrich (74.), 4:1 Senftleben (85./Eigentor)
"Das war nichts, wo ich hätte sagen können, dass es gefährlich werden könnte", sah Nourdine Ajarar, Trainer der Germania, einen souveränen Heimsieg. Alex Müller, Milos Calosevic, dessen Schuss noch abgefälscht wurde, und Sebastian Knezevic durften sich in die Torschützenliste eintragen.
Zamar Schokory ist nicht länger Trainer des FSC Eschborn, für ihn übernimmt Ruhullah Mahbubi, bestätigte Murat Sen, Vorsitzender des FSC. Ein gelungener Einstand blieb für Rubullah gegen den SV Kriftel aus. Trotz des Auswärtssiegs war Tomas Pelayo, Trainer der Gäste, dennoch alles andere als zufrieden: "Wenn ein Trainer nach dem Spiel eine zehnminütige Negativ-Rede hält, dann sagt das alles aus", waren für ihn Teile des Spiels "katastrophal mitanzusehen". Zu allem Überfluss verletzte sich Moritz Dirnbeck bereits in der Anfangsphase (Verdacht auf Bänderriss) bei einer Situation, in der Kriftel einen Elfmeter forderte. "Da wurde gesagt, er sei weggerutscht. Später führen wir eine Ecke per Antippen aus, erzielen daraus ein Tor und es wird aberkannt", war für Pelayo die Schiedsrichterleistung zudem nicht die glücklichste.
Tore: 0:1 Radtke (20.), 0:2 Santiago Pelayo (68./direkter Freistoß)