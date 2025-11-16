KOL MTK: BSC hält Viktoria den Spiegel vor

Tore: 1:0 Tadic (30./Foulelfmeter), 2:0 Tadic (34.), 3:0 Bok (58.), 4:0 Friedrich (74.), 4:1 Senftleben (85./Eigentor)

"Das war nichts, wo ich hätte sagen können, dass es gefährlich werden könnte", sah Nourdine Ajarar, Trainer der Germania, einen souveränen Heimsieg. Alex Müller, Milos Calosevic, dessen Schuss noch abgefälscht wurde, und Sebastian Knezevic durften sich in die Torschützenliste eintragen.

Zamar Schokory ist nicht länger Trainer des FSC Eschborn, für ihn übernimmt Ruhullah Mahbubi, bestätigte Murat Sen, Vorsitzender des FSC. Ein gelungener Einstand blieb für Rubullah gegen den SV Kriftel aus. Trotz des Auswärtssiegs war Tomas Pelayo, Trainer der Gäste, dennoch alles andere als zufrieden: "Wenn ein Trainer nach dem Spiel eine zehnminütige Negativ-Rede hält, dann sagt das alles aus", waren für ihn Teile des Spiels "katastrophal mitanzusehen". Zu allem Überfluss verletzte sich Moritz Dirnbeck bereits in der Anfangsphase (Verdacht auf Bänderriss) bei einer Situation, in der Kriftel einen Elfmeter forderte. "Da wurde gesagt, er sei weggerutscht. Später führen wir eine Ecke per Antippen aus, erzielen daraus ein Tor und es wird aberkannt", war für Pelayo die Schiedsrichterleistung zudem nicht die glücklichste.

Tore: 0:1 Radtke (20.), 0:2 Santiago Pelayo (68./direkter Freistoß)