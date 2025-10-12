KOL MTK: BSC gibt 3:0 noch aus der Hand

Main-Taunus. Der BSC Kelsterbach war nach dem 3:3 gegen den SV Kriftel geknickt - immerhin hatte man noch zur Pause mit 3:0 geführt. Derweil schossen sich Germania Weilbach und die SG Oberliederbach für das Topspiel am kommenden Donnerstag (19:30, der Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream) warm.

Nourdine Ajarar, Trainer der Germania, hatte am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Zeilsheim II die Rote Karte gesehen, verfolgte den 4:0-Heimsieg gegen Schwalbach von außerhalb. Ibrahim Özveren übernahm für ihn das Coaching. "Anfangs haben wir etwas Glück gehabt, später hatten wir den nötigen Platz zum Kontern", beobachtete Ajarar. Die Dauer der Sperre sei noch nicht bekannt, zumal es sich bei der Roten Karte um ein Missverständnis gehandelt habe, betont Ajarar. "Ich wollte den Schiedsrichter auf einen Spieler hinweisen, der noch drinnen (gem. auf dem Feld) stand. Er hat verstanden, dass ich zu ihm: "Brauchst du eine Brille?", gesagt hätte", erzählt er.

"Es ist immer eine Halbzeit, die nicht gut ist. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison", ist Schwalbachs Sportlicher Leiter Michael Gremme aufgrund des ersten Durchgangs bedient. "Wir müssen gucken, dass wir uns mit unseren Verletzten in die Winterpause schleppen", sieht er auch hinsichtlich personeller Verstärkungen Bedarf.

"Eigentlich zu wenig", befand Daniel Niedermann, Sportlicher Leiter der Viktoria. Spät gelang den Gästen durch Yannick Fischer der Ausgleich (89.). Im ersten Durchgang hatte Dimitrios Megarisiotis (eigentlich Spieler der "Zweiten) die Viktoria in Führung gebracht (35.). "Kein gutes Spiel von beiden Teams", musste Niedermann feststellen. Kuriose Szene: Kelsterbach-Coach Patrick Schmidt hatte wegen verbalem Ausdruck eigentlich schon die Rote Karte gesehen, die der Schiedsrichter in Folge zurücknahm (54.).

Schmidt-Hartlieb-Show beim dritten Bremthaler-5:1-Sieg in Folge. "Wenn's läuft, dann läuft's", war Trainer Felix Hanke nach einer "guten Vorstellung" der Mannschaft um Viererpacker Schmidt-Hartlieb happy. "Hochheim schenkt uns die ersten drei Tore", fügt er an und wünscht Gäste-Akteur Nahor Tesfalem, der sich in der letzten Minute am Knie verletzte, beste Genesung. Tore: 1:0 Schmidt-Hartlieb (26.), 2:0 Schmidt-Hartlieb (47.), 3:0 Schmidt-Hartlieb (56.), 3:1 Jona Stöcker (58.), 4:1 Schmidt-Hartlieb (58.), Marc Kaltenborn (78.)

"Ein verdienter Sieg", urteilte Zeilsheim-Trainer Ruhat Birinci, dessen Team sich im zweiten Durchgang durch die Tore von Ibrahim Birinci (62./FE) und Samiullah Akrami (71.) drei Punkte sicherte. Parwez Naziri, Sportlicher Leiter des FSC Eschborn, sah das anders, musste aber anerkennen: "Sie haben uns den Schneid abgekauft. Wir haben fünfmal frei stehend im Fünfer vergeben". In Durchgang eins hatte Amer Music (23.) die Zeilsheim-Zweite in Führung gebracht, Emin Yalin (38.) für den FSC noch vor der Pause ausgeglichen. Nach den Ampelkarten gegen Ilias Aurag und Fatih Turan (beide wegen Foulspiel) beendeten die Eschborner die Partie zu neunt.

"Wir haben viele individuelle Fehler gemacht", ärgerte sich Marxheims Tobias Göttner und schiebt nach: "Dann hast du auch gegen so eine Mannschaft wie Oberliederbach keine Chance." Die SGO bleibt weiterhin ungeschlagen und geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel am Donnerstag gegen Germania Weilbach. Tore: 0:1 Danaci (13.), 1:1 Czerner (29.), 1:2 Karouia (44.), 1:3 Danaci (47.), 1:4 Lee (62.), 1:5 Kircher (71.)

"Wir waren von der ersten Minuten an die bessere Mannschaft", hätte es aus Sicht von Türk-Trainer Maurizio Sanfratello auch höher ausgehen können. Einzig die beiden Gegentreffer wurmen ihn: "Da ärgere ich mich drüber". Karim Bouzakri, Semir Agovic, Can Altun, Edin Kitic und Abdullah Mansouri per Doppelpack trafen für Hattersheim.