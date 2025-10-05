KOL MTK: Bremthals nächster 5:1-Streich

Main-Taunus. Vergangene Saison dem Abstieg knapp entkommen, nun auf dem dritten Tabellenplatz. Eine Momentaufnahme, die dem SG Bremthal sehr gefallen dürfte. Nach dem 5:1-Heimsieg in der vergangenen Woche gegen die TuRa-Zweite, bezwang die SGB nun auch den SV Kriftel mit 5:1. Hornau II, der FC Schwalbach, die SG Oberliederbach und der FSC Eschborn durften sich jeweils über Heimsiege freuen. Ebenso der SV Zeilsheim II, der Germania Weilbach die erste Niederlage zufügte. Hochheim und der SC Eschborn trennten sich mit 1:1.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Das Ergebnis ist knapper, als es der Spielverlauf wiedergegeben hat", sah TuS-Coach Philipp Willenberg einen hochverdienten Sieg für seine Mannen. Philipp Langelotz (5.) sorgte zunächst für die frühe Gäste-Führung. Kurios dann der Hornauer Ausgleich: Kelsterbach-Keeper Nico Altoe konnte den Ball beim Hochsteigen nicht festhalten, dieser fiel dann ins eigene Tor (53.). Elian Matons (70.) erzielte den Siegtreffer für die TuS-Zweite, die seit drei Spielen ungeschlagen ist.
"Wenige Chancen zugelassen, verdient gewonnen", resümierte SVZ-Coach Ruhat Birinci. In einem umkämpften Spiel, in dem Gäste-Trainer Nourdine Ajarar früh wegen Meckerns die Rote Karte sah (25.), war Marco Filipovics direkter Freistoß (70.) der Spielentscheider. Später sah Zeilsheims Ogulcan Türkmen nach wiederholtem Foulspiel noch die Ampelkarte (85.). Die erste Niederlage für Weilbach, die zuvor neun Spiele ungeschlagen blieben.
"Für beide Seiten ein verdienter Punkt, der für uns auch einer für die Moral ist", befand TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache. Dennis Hombach, Trainer des BSC, sah das anders: "Ein schmeichelhafter Punkt für Niederhöchstadt. Das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen."
Tore: 1:0 Riccardo Cognetta (46.); 1:1 Cihan Kacan (50.); 1:2 Nils Ostertag (78.); 2:2 Maurizio Mostacci (86.)
"Zu 70 Prozent war es ein Spiel auf ein Tor", sagte Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba, der "Juwel" Timo Jedamski - war mit seinem späten Doppelpack (89./90.+4) der gefeierte Held - hervorhob. Zuvor hatte David Böhm den FCS in Front (30.), Dominik Friedrich (61.) und Mo Boyardan (84.) hatten das Spiel aus Marxheimer Sicht zwischenzeitlich gedreht. "Eine unnötige Niederlage", ärgerte sich Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FCM.
Nachdem die SGO am vergangenen Donnerstag im Kreispokal bei B-Ligist TuS Niederjosbach im Elfmeterschießen ausgeschieden ist, folgte in der Liga gegen den Türk FC Hattersheim, bei dem eine Spielabsage für Gesprächsstoff sorgte, eine Reaktion. "Der Sieg ist schon verdient. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, oft jedoch zu unsauber", sagte Oberliederbach-Coach Eckhard Weller. Emre Danaci traf nach schönem Spielzug zur Führung (10.), die Mohamed Benamar per Kopf nach einem Freistoß egalisierte (17.). Nach der Pause traf Danaci (49.) erneut, Can Torguls abgerutschte Flanke senkte sich in Folge zum 3:1 in die Maschen (69.). "Die Entwicklung der Jungs ist sehr sehr gut", lobte Weller seine junge Mannschaft, die trotz des späten Hattersheimer Anschlusstreffers durch Ronald Korac (90.+1) auch nicht die Fassung verlor, weiterhin ungeschlagen durch die Kreisoberliga marschiert.
"Nach vier Niederlagen am Stück, ist man sich nie sicher. Die Mannschaft hat sich jedoch mit der laufenden Spieldauer den Sieg verdient", fasste Parwez Naziri, Sportlicher Leiter des FSC, zusammen. Nach dem 1:0 durch Emin Yalin (33.) hielt Marcel Schmitz zweimal glänzend, und damit Eschborn die Null fest. Marco Caltagirone (71.) und erneut Yalin (82.) machten es hintenraus deutlich.
"Wir hätten in der Schlussphase einen klaren Elfmeter bekommen müssen", sah Hochheims René Geilert dennoch eine gerechte Punkteteilung. Bitter aus Gäste-Sicht: Torschütze Marcel Díaz Aptiev (3.) musste verletzt ausgewechselt werden. "Wir wünschen ihm von unserer Seite gute Besserung", betont Geilert. Jona Stöcker traf per schöner Einzelaktion zum Ausgleich (24.). Roman Maier sah hintenraus wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.
"Kollektivversagen gegen eine fußballerisch limitierte Mannschaft", ärgerte sich Kriftel-Coach Tomas Pelayo. Mourad Azouzi hatte seine Mannen noch in Führung gebracht, ehe Lukas Kleber (FE) und Marvin Schmidt-Hartlieb das Spiel aus Sicht der Gäste drehten. "Der Tabellenplatz hat uns scheinbar nicht gutgetan", bemängelte Pelayo schon die Trainingseinstellung unter der Woche. Alex Benz, Schmidt-Hartlieb und Kleber (direkter Freistoß) - beide per Doppelpack - schraubten das Ergebnis nach oben. Durch den Auswärtssieg zieht die SGB an den Kriftelern vorbei auf den dritten Tabellenplatz.