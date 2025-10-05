KOL MTK: Bremthals nächster 5:1-Streich

Main-Taunus. Vergangene Saison dem Abstieg knapp entkommen, nun auf dem dritten Tabellenplatz. Eine Momentaufnahme, die dem SG Bremthal sehr gefallen dürfte. Nach dem 5:1-Heimsieg in der vergangenen Woche gegen die TuRa-Zweite, bezwang die SGB nun auch den SV Kriftel mit 5:1. Hornau II, der FC Schwalbach, die SG Oberliederbach und der FSC Eschborn durften sich jeweils über Heimsiege freuen. Ebenso der SV Zeilsheim II, der Germania Weilbach die erste Niederlage zufügte. Hochheim und der SC Eschborn trennten sich mit 1:1.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Das Ergebnis ist knapper, als es der Spielverlauf wiedergegeben hat", sah TuS-Coach Philipp Willenberg einen hochverdienten Sieg für seine Mannen. Philipp Langelotz (5.) sorgte zunächst für die frühe Gäste-Führung. Kurios dann der Hornauer Ausgleich: Kelsterbach-Keeper Nico Altoe konnte den Ball beim Hochsteigen nicht festhalten, dieser fiel dann ins eigene Tor (53.). Elian Matons (70.) erzielte den Siegtreffer für die TuS-Zweite, die seit drei Spielen ungeschlagen ist.

"Wenige Chancen zugelassen, verdient gewonnen", resümierte SVZ-Coach Ruhat Birinci. In einem umkämpften Spiel, in dem Gäste-Trainer Nourdine Ajarar früh wegen Meckerns die Rote Karte sah (25.), war Marco Filipovics direkter Freistoß (70.) der Spielentscheider. Später sah Zeilsheims Ogulcan Türkmen nach wiederholtem Foulspiel noch die Ampelkarte (85.). Die erste Niederlage für Weilbach, die zuvor neun Spiele ungeschlagen blieben.

"Für beide Seiten ein verdienter Punkt, der für uns auch einer für die Moral ist", befand TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache. Dennis Hombach, Trainer des BSC, sah das anders: "Ein schmeichelhafter Punkt für Niederhöchstadt. Das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen." Tore: 1:0 Riccardo Cognetta (46.); 1:1 Cihan Kacan (50.); 1:2 Nils Ostertag (78.); 2:2 Maurizio Mostacci (86.)

"Zu 70 Prozent war es ein Spiel auf ein Tor", sagte Schwalbachs Sprecher Nico Ghiba, der "Juwel" Timo Jedamski - war mit seinem späten Doppelpack (89./90.+4) der gefeierte Held - hervorhob. Zuvor hatte David Böhm den FCS in Front (30.), Dominik Friedrich (61.) und Mo Boyardan (84.) hatten das Spiel aus Marxheimer Sicht zwischenzeitlich gedreht. "Eine unnötige Niederlage", ärgerte sich Tobias Göttner, Sportlicher Leiter des FCM.