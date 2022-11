Die SG Bremthal darf sich über drei Punkte freuen – Foto: Jochen Haupt

KOL-MTK: Bremthal mit Befreiungsschlag Durch Sieg sieben Punkte Abstand auf Abstiegsplätze +++ Hornau mit erster Heimniederlage

Main-Taunus. Der SG Bremthal verschafft sich mit einem Sieg gegen Hofheim Luft auf die Abstiegsplätze. Lorsbachs Ungeschlagenen-Serie reißt gegen Bad Soden, während Viktoria Klesterbach Hornau die erste Heimniederlage zufügt.

Gleich drei Dreierpacker gab es im Spiel zwischen dem Ersten und dem Letzten und alle drei trafen innerhalb von zehn Minuten dreifach. Zunächst Meikel Kocur zwischen der 48. Minute und der 55. Minute. Dann Sascha Müller zwischen der 66. Minute nd der 72. Minute und zum Abschluss Alexandros Prokopidis zwischen der 78. Minute und der 88. Minute. Das Tabellenschlusslicht aus Sossenheim hatte an diesem Tag keine Chance gegen die aufblühende Alemannia.

Ersatzgeschwächte Kriftler gehen gegen den BSC unter. "Wir haben heute gnadenlos gespielt. Das war wirklich ganz toll anzusehen", freut sich Dennis Hombach, der Trainer des BSC. Bereits zur Halbzeit lag sein Team mit 3:0 in Front und legte noch ein Dutzend Tore in der zweiten Hälfte nach.

Nachdem Michael Haar die Hochheimer in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, kamen die Hochheimer wie eingeschläfert aus der Halbzeit. Zeilsheim nutzen das Momentum und konnte zum 1:1 ausgleichen. Der Ausgleich weckte die Spielvereinigung auf und Haar erzielte nur kurz darauf seinen zweiten Treffer und brachte die Hochheimer wieder auf die Siegerstraße. Trotz kurzzeitiger Überzahl durch eine Zeitstrafe konnte Hochheim den Ausgleich für Zeilsheim nicht vermeiden. Immer noch in Unterzahl traf Nils Pitas kurz nach dem Ausgleich nach einer Ecke mit dem 3:2 Siegtreffer dann genau ins Hochheimer Herz. "Das war ein verdienter Sieg für Zeilsheim. Sie waren uns in Unterzahl in Sachen Mentalität und Einsatz heute einen Schritt voraus", räumt Rene Geilert, der sportliche Leiter der Hochheimer, ein.

Unter dem neuen Trainer Matthias Feist verliert Hornau zum ersten Mal diese Saison zu Hause. "Mit dem Trainerwechsel war es für Hornau heute sicherlich eine seltsame Situation. Wir hatten aber seit Minute eins alles unter Kontrolle", freut sich Gäste-Trainer Ahmet Demiroglou. Durch eine Ecke und den Treffer von Tobias Döringer ging die Viktoria nach 29. Minuten in Führung. Auch in der zweiten Hälfte dominierten die Kelsterbacher das Geschehen und versenkte den Ball gegen verunsicherte Hornauer noch zwei weitere Male im Netz.

Im wegweisenden Kellerduell verschafft sich Bremthal Luft zu den Abstiegsplätzen. "Das war ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Glücklicherweise konnten wir es für uns entscheiden", atmet Bremthal Trainer Felix Hanke auf. Nachdem den Bremthalern in der ersten Hälfte die Durchschlagskraft gefehlt hatte, war es Roman Glimm, der nach 31. Minuten einen Freistoß sehenswert im Tor versenkte. Mit der Führung im Rücken erhöhte Bremthal den Druck und ging nach den Treffern von Lukas Kleber und Marvin Schmidt Hartlieb mit 3:0 in Führung. Trotz des Anschlusstreffers für Hofheim zum 3:1 blieb die Schlussoffensive des SV aus. Stattdessen legte Bremthal in Form von Lucas Körner nach und erhöhte auf 4:1.

Nachdem es mit einem 2:2 Unentschieden in die Pause ging, konnte Neuenhain die Partie nach zwei weiteren Treffern mit 3:4 für sich entscheiden. Extrem wichtige Punkte für den FV der damit die Lücke zu den Nicht-Abstiegsplätzen schließt und nun nur noch sechs Punkte bis ans rettende Ufer fehlen. Eschborn auf der anderen Seite verpasst es einen neun Punkte Abstand auf die Abstiegspätze zu erspielen.

Die Ungeschlagen-Serie der Lorsbacher reißt in Bad Soden. "Jede Serie muss mal reißen, auch eine, die elf Spiele geht. Das war auch leider eine verdiente Niederlage", gesteht Benjamin Becker, der Trainer des FC. Bereits in der ersten Hälfte musste sein Team gleich zweimal auf der Linie retten, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Kurz vor der Pause brachte Giuseppe Pagliaro den Bad Sodenern dann dennoch die Führung. Pagliaros zweites Tor direkt nach der Pause war dann der Hingucker des Abends. Einen Freistoß aus 20 Metern versenkte er im Winkel. Der Anschlusstreffer zum 2:1 in der 92. Minute kam für die Lorsbacher dann zu spät.