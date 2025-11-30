Die SG Bad Schwalbach/Langenseifen durfte einen überraschenden Sieg gegen die SG Orlen bejubeln. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

KOL: Morice Braun sorgt für Bad Schwalbacher Festtagsstimmung Matchwinner für die SG Bad Schwalbach/Langenseifen beim Coup über SG Orlen +++ SG Heftrich/Niederseelbach kann noch gewinnen

Rheingau-Taunus. Die drei Kreisoberliga-Aufstiegsaspiranten blieben zum Jahresabschluss ohne Sieg: Spitzenreiter SG Orlen kassierte bei der SG Bad Schwalbach/Langenseifen beim 1:3 die dritte Saison-Niederlage, doch weder der SV Walsdorf (0:0 gegen die TSG Wörsdorf) noch Aufsteiger TV Idstein (3:3 beim FSV Oberwalluf) konnten diese Schwäche so richtig nutzen. Die Partie SG Meilingen gegen FC Kiedrich fiel aus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Im Derby lässt SV Walsdorf vielen Chancen liegen

Im Stadtderby ließen die Gastgeber beste Möglichkeiten verstreichen, Mert Arslan setzte nach einer guten Stunde sogar einen Elfmeter neben den Kasten. „Der Ball wollte nicht über die Linie“, schüttelte Walsdorfs Sven Ott den Kopf. Allerdings hatte auch Wörsdorf seine Chancen: „Wir haben uns im November gefangen, hätten auch gewinnen können“, lobte TSG-Trainer Schahin Samadi in seiner guten Elf insbesondere Davide Frusteri und Philip Hemarat.

Nach 0:2-Rückstand nahmen die Rheingauer richtig Fahrt auf, steigerten sich zu einer „bockstarken Leistung“, lobte Andre Seifert: „Wir hatten am Ende noch drei, vier Möglichkeiten. Idstein kann froh sein, mit einem Punkt nach Hause gefahren zu sein.“ Als Dreifach-Schütze überragte Luis Cortijo-Lange beim Gast. Nick Brox und Christopher Piltz hatten vor der Pause ausgeglichen, ehe Roberto Rivera Cruces im zweiten Durchgang mit feinem Heber aus der Drehung eine Antwort auf die neuerliche Führung der Gäste parat hielt. „In einem unfassbaren Jahr mussten wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein“, war für Idsteins Trainer Christian Freyer auch die Spielpause am letzten Wochenende nicht zielführend.

Freude in Bad Schwalbach über die starke Vorstellung gegen den Primus: „Orlen hatte meistens den Ball, Chancen waren aber Mangelware“, bilanzierte Michael Mohr nach dem Coup. Der Sieger zehrte vom Führungstor von Morice Braun nach nur 20 Sekunden. Braun legte in der 5. Minute nach und machte in der Nachspielzeit seinen Dreierpack perfekt. Mehr als der Strafstoßtreffer durch Yannick Klische (30.) kam für den Tabellenführer nicht rum. „Jeder merkte, dass wir den Sieg unbedingt wollten“, war Mohr schon in Festtagsstimmung.

Im Duell der Kellerkinder wollten die Gastgeber den Sieg einen Tick mehr, hatten das Spielglück auf ihrer Seite und feierten erstmals seit August wieder einen Dreier. „Ganz stark Reservespieler Daniel Wozniak, der schon 90 Minuten in den Knochen hatte und nach Ausfällen überragend einsprang“, so SG-Coach Alex Krebs. Ganz schwierig nun die Aufgabe für den FSV, wo Jannik Schneider wieder mal das Fehlen einer A-Jugend bedauerte: „Wir werden aber nicht aufgeben.“ Tore: Steven Höfer, Marco Wagner (je 2), Mario Schäfer/Simon Sobert, Alex Freimuth, Gabriel Krämer, Ricardo Moos.