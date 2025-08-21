KOL: Modau für Genclerbirligi zu stark

Bischofsheim (step). Nach zwei Erfolgen zum Einstieg musste Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim am vierten Spieltag in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau gegen die SG Modau eine 0:3 (0:2)-Niederlage einstecken - die zweite in dieser Saison. „Das war unser bisher stärkster Gegner und haben verdient verloren“, gab der Bischofsheimer Sprecher Thomas Krausse nach der Partie gegen den Gruppenliga-Absteiger zu.

In den ersten zehn Minuten waren die Gastgeber besser im Spiel, ehe Modau das Kommando übernahm. Bereits in der elften Spielminute gelang Tim Benzing die Führung für die Gäste. Modau war auch weiterhin dominant und erhöhte durch Tuna Sofu auf 2:0 (29.), was dem Spielverlauf entsprach. Die Bischofsheimer steckten aber nicht auf.. Auch nach dem dritten Gegentreffer durch Melih Kaan Sözer (65.) bemühte sich der Aufsteiger, konnte sich aber gegen die Defensive der Gäste nicht durchsetzen. „Wir waren heute chancenlos, die Niederlage ist auch in der Höhe in Ordnung“, so Krausse. Der Gegner war für den Aufsteiger an diesem Abend zu stark, wie er weiter erklärte.