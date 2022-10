Lars Palkovitsch (rechts) erzielte den 3:2-Siegtreffer für den SC Olympia Lorsch beim TV Lampertheim (Joshua Schöner). – Foto: Gutschalk

KOL: Mitlechtern verteilt Gastgeschenke Heimniederlage gegen Groß-Rohrheim +++ Endlich darf auch SG Azzurri/Olympia feiern

Bergstraße. Fast hätte die Turnvereinigung Lorsch in der Kreisoberliga für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Lorscher führten im Heimspiel gegen der SG Odin Wald-Michelbach bis in die Nachspielzeit mit 2:1, und das in Unterzahl. Doch der Tabellenführer kam noch zum Ausgleich. Ein Lebenszeichen sendete Schlusslicht SG Lampertheim.

Tvgg Lorsch – SG Odin Wald-Michelbach 2:2 (2:1). Trotz Unterzahl – in der 30. Minute sah Doppeltorschütze Philipp Dewald Rot – lieferte die Tvgg dem Tabellenführer einen großen Kampf. Dann entschied Schiedsrichter Collatz, mit dessen Entscheidungen die Lorscher nicht immer einverstanden waren, in der Nachspielzeit nach einer unübersichtlichen Situation im Lorscher Strafraum auf Handelfmeter. Den nutzte David Schmidt zum 2:2-Endstand. „Schade, dass sich die Mannschaft heute nicht für ihren aufopferungsvollen Kampf belohnt hat“, befand Tvgg-Vorstandsmitglied Lebert. Tore: 1:0, 2:0 Dewald (7., 29.), 2:1 Lammer (37.), 2:2 Schmidt (90. + 2). – Schiedsrichter: Colditz (Seeheim-Jugenheim). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Rot für Dewald (30./Tvgg) wegen unsportlichen Verhaltens beim Torjubel. – Beste Spieler: D´Ignoti, Meissner, Benedikt Bersch/Roth. TV Lampertheim – Olympia Lorsch 2:3 (2:2). Die Lorscher jubelten über einen in jeder Hinsicht verdienten Sieg, der noch klarer hätte ausfallen müssen, so Teammanager Bekir Ilhan: „Wir haben es uns wieder einmal selbst schwer gemacht. Spielerisch und kämpferisch war das in Ordnung, einzig vor dem Tor sind wir zu fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgegangen.“ Youngster Lars Palkovitsch zeigte sich nervenstark, verwandelte einen Foulelfmeter zum Siegtreffer (53.). „Dann wurde es hektischer, es gab viele Gelbe Karten, und es war kein schönes Spiel mehr“, sagte der Lampertheimer Pressewart Frank Willhardt, der den 1:1-Ausgleich seiner Elf als Tor mit Slapstick-Charakter bezeichnete. Der Lorscher Keeper unterschätzte eine Flanke, der Ball sprang über ihn hinweg. Tim Gärtner musste nur noch einschieben. Tore: 0:1 Wiemer (18.), 1:1 Gärtner (38.), 1:2 Dorval (39.), 2:2 Kutschera (43.), 2:3 Palkovitsch (53., Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Schwarz (Bruchköbel). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: keine/ Lautenbach, Krämer. SG Unter-Abtsteinach – SSG Einhausen 1:1 (0:0). „Warum der nicht immer souveräne Schiedsrichter unser eigentliches 1:0 durch Nils Döhren nach Steinmann-Ecke nicht anerkannte, bleibt mir unerschlossen“, konnte Stefan Ringel vom Einhäuser Spielausschuss nicht nur diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Sebastian Steinmann (75.) brachte die Einhäuser in der hektischen Schlussphase in Führung, Ramzy Yahaya markierte im direkten Gegenzug den Ausgleich. „Es war letztlich ein Duell auf Augenhöhe. Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer. Tore: 0:1 Steinmann (75.), 1:1 Yahaya (76.). – Schiedsrichter: Braun (Damstadt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Kunzelmann. Eintracht Wald-Michelbach II – SV Lörzenbach 1:1 (0:1). Wieder einmal verpasste Aufsteiger Lörzenbach auf dem letzten Drücker einen Dreier. Der SVL hatte die besseren Torchancen, hätte zur Pause höher führen müssen. Wald-Michelbach kam nach dem Seitenwechsel besser in die Partie und hatte mit einem Latten- und Pfostentreffer Patrik Babics Pech. In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte Dörsam Ahmed zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Niklas Halblaub zum 1:1-Endstand. „Lörzenbach hätte das Ding schon früher entscheiden müssen“, sagte Eintracht-Pressewart Lothar Strusch. Tore: 0:1 Dörsam (31.), 1:1 Halblaub (Foulelfmeter, 90. + 1). – Schiedsrichter: Kautz (Münster)- Zuschauer: 100. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.