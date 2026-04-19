KOL: Maroc und Hajduk mit Big Points im Abstiegskampf FCM feiert klaren Heimsieg gegen Schierstein, während den Kroaten mit dem 1:0 die Sensation des Spieltags gelingt von Martin Gebhard · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser

Der SV Hajduk siegte beim FC Naurod mit 1:0 und sammelte wichtige Zähler im Abstiegskampf – Foto: Jochen Haupt (Archiv)

Eine überraschende Favoritenniederlage und ein mit Spannung erwartetes Abstiegsduell waren die Highlights in der Kreisoberliga Wiesbaden, die mit dem 24. Spieltag langsam auf die Zielgerade einbiegt. So unterlag der Tabellenvierte FC Naurod unerwartet dem SV Hajduk, der sich über wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt freuen darf. Riesenjubel war auch beim FC Maroc angesagt, der mit dem klaren Heimsieg über den FSV Schierstein 08 die Rote Laterne an den TuS Medenbach, ein weiterer Aufsteiger, weitergeben konnte. Einen Kantersieg landete Aufstiegskandidat SG Germania beim FV Delkenheim und dürfte sich zumindest den Relegationsplatz nicht mehr nehmen lassen. Jetzt abonnieren: Der Whatsapp-Channel von FuPa Wiesbaden!

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr TuS Nordenstadt Nordenstadt Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 2 5 Abpfiff „Mit elf Mann wäre mehr drin gewesen“, befand der enttäuschte Trainer der Gastgeber, Eldin Avdija. „Aber der Schiedsrichter hatte einen großen Einfluss aufs Spiel“, meinte er zur Ampelkarte seines Bruders Halil Avdija, der in der 47. Spielminute runter musste. „Nur die zweite Gelbe Karte war gerechtfertigt“, befand der TuS-Coach kopfschüttelnd. Sein Gegenüber Daniel Pollner, der mit René Kleemann den Spitzenreiter coacht, resümierte nach der 4:0-Führung der Seinen: „Nordenstadt hat es sehr gut gemacht. Aber wir waren durchgehend überlegen.“ Die Torschützen: Hector Luilli Lasso Camilo, Yusuf Adou/Ayoub Boujdad (2), Abdullah Kasilmis (2), Enrico Mittelstädt.

Vor rund 150 Zuschauern verlief die Partie in der ersten Halbzeit weitgehend auf Augenhöhe. Doch schon da hatte der Favorit nach einem frühen Tor durch seinen routinierten Goalgetter Ivan Rebic leicht die Nase vorn. Nach Wiederbeginn lief die Germania förmlich heiß und baute den Vorsprung durch Rebic mit zwei weiteren Toren, Necmi Gür Elias Karatas und einem Eigentor sukzessive aus. „Die erste Halbzeit war okay“, fasste FVD-Spielertrainer Eric-Pascal Bender zusammen. „Aber dann sind wir auseinandergefallen.“

Trotz des Dreiers wirkte Max Hellwig, der die 46er zusammen mit Cemal Sürmeli anleitet, nicht gerade zufrieden. „Wir können mehr, haben uns das Leben jedoch viel zu schwer gemacht“, ärgerte er sich. Ein Lob hatte er dafür für den Aufsteiger parat: „Medenbach hat es wirklich gut gemacht.“ Aber über die drei Punkte durfte sich Hellwig dann doch freuen. Es trafen die Brüder Redouane und Nabil Morchid sowie Filippo Aiello zum 3.2 in der Nachspielzeit. Für die Tus waren Josip Jozic und Dennis Deider per Foulelfmeter erfolgreich.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe – aber die Gäste haben aus wenig Chancen die Tore gemacht“, resümierte Frauensteins Coach Stefan Carbach, der sich mehr Effektivität der Seinen vor des Gegners Tor gewünscht hätte. Und bedauerte: „Leider haben wir nun den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze verpasst.“ Sein Gegenüber, Roberto D‘ Angelo, zusammen mit Christian Neumann Trainer der Gäste, sagte: „Wir waren hochmotiviert und engagiert und hatten in beiden Halbzeiten gute Phasen, haben aber um den Ausgleich gebettelt.“ Tore: Clinton Asante/Tobias Boss mit 25-Meter-Traumtor zum Siegtreffer.

„Wir planen nun für die A-Liga“, räumte Gäste-Coach Matthias Groß, der nur mit den ersten 20 Spielminuten bei gutem Pressing und Zugriff einverstanden war, enttäuscht ein. FC-Mittelfeldspieler Yassine El Harrati, der seinen Cheftrainer Yaha El Fachtali Sabbat vertreten hatte, schwärmte von seiner spielstarken und hochmotivierten Mannschaft: „Wir haben uns nach gutem Training mit der letzten Chance auf den Klassenerhalt belohnt.“ Tore: Redouan Haddouzi, Nassim Bouamama, Samih Sabbar, Ayman El Yazidi/Jan Beuscher.

„Das haben wir gebraucht nach der Niederlage letzte Woche (2:3 beim SV Hajduk, Anm. d. Red.)“, sah Sonnenbergs Coach Alex Kopp nach dem Dreier eher über vergebene Hochkaräter hinweg. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, dass wir auch hätten gewinnen können“, befand sein Gegenüber Tobias Neumann. Und schob gerne nach: „Wir glauben fest an den Klassenerhalt.“ Tore: Blessing Eriyo (2), Jascha Pastaa/Luis Miguel Gros (2/ein Foulelfmeter).