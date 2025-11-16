Der Nauroder Lars Joshua Leitz (links) grätscht den Ball vor Ayman El Yazidi weg. Foto: Frank Heinen

KOL: Maroc überrascht, Igstadt mit Comeback, Frauensteiner Seuche Keine Tore, aber viele Chancen zwischen Maroc und Naurod +++ Igstadt mit Comeback +++ Delkenheim siegt effizient in Frauenstein Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 11 weitere

WIESBADEN. Im Kellerduell der Kreisoberliga Wiesbaden feierte Aufsteiger Spvgg. Igstadt nach einem 0:3-Rückstand gegen den SV Hajduk einen 6:4-Sieg. FC Maroc, weiterer Aufsteiger, knöpfte Favorit FC Naurod, der es versäumte Anschluss an die Spitze zu bekommen, einen Zähler ab. Die Freie Turnerschaft nahm auch die Hürde auf dem kleinen Platz bei der Spvgg. Sonnenberg, verteidigte Platz eins und feiert gleichzeitig die Herbstmeisterschaft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Freie Turnerschaft verteidigt Spitzenplatz

Heute, 15:30 Uhr SpVgg Sonnenberg Sonnenberg Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 2 4 Abpfiff In einem intensiven Spiel lagen die Gäste früh durch ein Tor von Miguel Camorlinga Juarez in Rückstand, kamen dann aber immer besser rein. „Dann waren wir drückend überlegen“, sprach Daniel Pollner, Trainer der Freien, von einem verdienten Sieg. Weitere Tore: Juarez/Abduelmelik Sari (2), Tawfeeq Johnson, Amin Arjoun.

„Das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider“, hätte FSV-Trainer Matthias Groß ein 1:3 als das gerechtere Resultat empfunden. Aber die spielstarke Germania hätte sich den Dreier auf jeden Fall verdient, räumte er ein. Groß freute sich für seinen Torschützen Ben Jäger, der in der „Ersten“ sein erstes Spiel gemacht hatte. Germania-Torschützen: Ivan Rebic (2), Necmi Gür, Maqsud Ahmadi, Sylvester Afriye Bonsu, Eigentor.

„Es war ein faires Spiel mit einem hochverdienten Sieg“, fasste 06-Coach Roberto D‘ Angelo zusammen. „Medenbach hat aber alles reingeworfen“, lobte er auch den Gegner. Entsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war auch TuS-Spielertrainer Manuel Ulm. Tore: Zekaryas Endale (2), Louis Stumpf mit Fernschuss ins Tordreieck, Kamil Kutluata/Marco Cece (2).

Die Gastgeber beklagten sechs Ausfälle, darunter wichtige Leistungsträger. „Deshalb sind wir mit dem Punkt zufrieden“, sagte SC-Trainer Nima Khanbareh, der von einem sehr fairen Spiel sprach. Daniel Pulice Cavalcante brachte die Platzherren in Führung, Nabil Morchid, hinter Ivan Rebic (Germania) zweitbester KOL-Torschütze, ließ auch die Gäste jubeln. Frauenstein verliert gegen Delkenheim

Bis auf das Ergebnis habe alles gestimmt, unterstrich Frauensteins Trainer Michael Klinkhammer. „Wir haben über 90 Minuten quasi nichts zugelassen und die Gäste treffen mit ihrer einzigen Torchance“, ärgerte er sich. „Wir hatten auch das letzte Aufgebot am Start, darunter drei Spieler, die vorher in der zweiten Mannschaft durchgespielt hatten – wir haben aktuell echt die Seuche.“ Das Tor des Tages schoss Renato Pereira. Heute, 15:30 Uhr FC Maroc Wiesbaden Maroc Wiesb. 1. FC Naurod Naurod 0 0 Abpfiff Eine flotte und faire Nullnummer mit vielen ungenutzten Torchancen, die nur den Underdog um Spielertrainer Yahya El Fachtali Sabbat zufriedenstellte. „Maroc hat sich einen Punkt verdient erkämpft“, sagten FC-Trainer Manfred Klug und sein Kapitän Marius Wanke unisono. „Die erste Halbzeit war von uns sehr schwach“, ärgerte sich Klug.