KOL: Maroc steigt ab, 08er gerettet Niederlagen für beide zum Kreisoberliga-Finale - für Maroc mit Folgen. A-Liga-Meister SC Meso-Nassau und Vize Türkischer SV II kommen hoch +++ Lio Erhard vom FC Naurod zum VfB Ginsheim von Martin Gebhard · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der Ball pasiert Medenbachs Torhüter Dominic Boensch, Abdoul-Halik Zakari vom FSV Schierstein 08 schaut erwartungsvoll hinterher - am Ende dürfen sich beide Teams über den Kreisoberliga-Verbleib freuen. Foto: Jörg Halisch

WIESBADEN. Am letzten Spieltag in der Kreisoberliga Wiesbaden konnte die Abstiegssituation geklärt werden. Wiederaufsteiger FC Maroc steigt als Tabellenletzter ab. Da aus der Gruppenliga nur der SV Niedernhausen runtermuss, entfällt für den Vorletzten FSV Schierstein 08 die Relegation mit dem A-Liga-Vize, sodass dieser, der Türkische SV II, neben Meister SC Meso-Nassau direkt aufsteigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SpVgg Sonnenberg Sonnenberg FC Maroc Wiesbaden Maroc Wiesb. 5 3 Abpfiff „Es war ein Sommerkick“, sagte Gastgeber-Trainer Alex Kopp, der sich aber über den fünften Tabellenplatz freut. Die Gäste gerieten beim 2:2 per Ampelkarte (Vahrim Redza) erstmals in Unterzahl und schossen noch ein Eigentor. Gegen Ende sah auch FC-Spieler Mohammed Kzibar Gelb-Rot. „Der Schiedsrichter war eine Katastrophe“, ärgerte sich FC-Spielertrainer Yaha El Fechtali Sabbat. Tore: Aleksandar Vukovic, Nils Kapral, Jascha Pastaa (Strafstoß), Blessing Eriyo, Eigentor/Redouan Haddouzi, Youness Oumoussa, Nassim Bouamama.

Die 08er, die 2:1 führten, gerieten schließlich doch noch unter die Räder. Aber sie werden die Niederlage schnell abhaken, da sie weiterhin für die KOL planen dürfen. Tore: Josip Jozic (3), Dennis Deider (2), Marco Cece (2)/Nico Götze, Leon Botros.

Nach wenigen Minuten spielten die Gäste des scheidenden Trainerpaars Roberto D‘ Angelo und Christian Neumann in zweifacher Unterzahl. Erst sah Dennis Hummel glatt Rot, dann Kapitän Marco Knabe die Ampelkarte. „Aber die Jungs haben es gut gemacht“, war auch die Meinung von TuS-Trainer Eldin Avdija. Dem Handelfmeter zum 2:0, verwandelt von Salvo Ansani, sei eine Abseitsentscheidung vorausgegangen, ärgerten sich die Kasteler Übungsleiter, die dem Schiedsrichter kein gutes Zeugnis ausstellten und deren Jungs Chancen vergeben hätten. Weitere Tore: Arda Horoz/Joao Sousa Cardoso. Eldin Avija freut sich auch über zwei Neuzugänge: Jonas Panella (FV Delkenheim) und Philmon Mehreteab.

„Das waren zum Schluss noch zwei souveräne Auftritte“, freute sich Germania-Trainer Stefan Kühne und bezog damit das 9:2 beim SV Hajduk mit ein. Noch mehr hätte er sich gefreut, „wenn wir heute vor eigenem Publikum die Meisterschaft hätten feiern können“. Stattdessen habe sich sein Team als Vizemeister immerhin für die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga satt eingegroovt. „Bei Igstadt, das ersatzgeschwächt war, und eigentlich das Spiel absagen wollte, war auch ein bisschen die Luft raus“, beobachtete der Coach. „Für uns war es vor den Aufstiegsspielen aber besser zu spielen.“ Die Seinen hätten exzellent Ball und Gegner laufen lassen, was den Gästen zusätzlich Körner gekostet habe. Tore: Ivan Rebic (3), Elias Karatas (2), Necmi Gür, Sylvester Afriyie Bonsu, Yazan Eskhita, Stefan Simic/Alexander Knittel. Besonderes Vorkommnis: Gür scheitert mit Handelfmeter an Igstadts Torwart Tobias Köllner.

Allein vier Tore erzielte FTW-Stürmer Armin Ajoun. Franzesco Frasca und Ijobed Ebhotemen machten das halbe Dutzend voll. Für die Gäste, bei denen gegen Ende jeweils Luka Sumak und Mike Bontzol Gelb-Rot sahen, trafen Gojo Kolak (2), Marko Puljic und Hatim El Khlifi Ayad. „Ein verdienter Sieg, bei dem auch Laurin Walke nach längerer Zeit wieder dabei war“, sagte FTW-Coach Daniel Pollner. „Ich gratuliere den Freien zur Meisterschaft und hoffe, dass sie sich in der Gruppenliga halten“, sagte SVH-Trainer Miro Stojcevic.

Das Remis reichte den Naurodern, um den dritten Tabellenplatz zu sichern. „Wir haben bis allerdings bis zur 90. Minute noch mit 4:2 geführt“, sagte FC-Trainer Manfred Klug. Aber man sei froh und stolz über den dritten Platz, betonte er. Tore: Luis Klaus, Manfred Sonnick, Lio Erhard (wechselt zum Süd-Verbandsligisten VfB Ginsheim). Derweil hat der SVF mit Kevin Studer einen neuen Trainer für seine Reserve in der A-Liga gefunden. Der 34-jährige 1,95-Meter-Mann tritt die Nachfolge von Kevin McMillen an, seit seiner Jugend Frauensteiner ist. „Kevin Studer hat sich bei uns gemeldet, nachdem wir lanciert hatten, das wir auf der Suche waren. Ich kenne ihn noch aus meiner Trainerzeit beim SV Erbach“, sagt Werner Orf, Sportlicher Leiter des SVF.