KOL Main-Taunus: Torfestival in Kelsterbach

In Zeilsheim entwickelte sich ein echtes Spitzenspiel gegen TuRa Niederhöchstadt II, das die Hausherren am Ende mit 4:3 für sich entscheiden konnten. „Wir waren die gierigere Mannschaft“, betonte Zeilsheims Coach Peter Strauch nach dem Spiel am Telefon. Für ihn war der Sieg alles andere als selbstverständlich, schließlich habe sich seine Mannschaft in einer Saison, in der ihr nicht viel zugetraut wurde, erst richtig zusammenfinden müssen. „Die Jungs haben gestern von Anfang bis Ende gefightet und mich dabei auch spielerisch überzeugt“, lobte Strauch.

Nach der Führung durch den A-Jugendlichen Zakariya Ziouani und einem weiteren Treffer von Kuras habe Zeilsheim früh wie der Sieger ausgesehen. „In der ersten Halbzeit hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle“, schilderte Strauch. Doch kurz vor der Pause kam TuRa durch ein Eigentor zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gäste weiter, doch Strauch freute sich besonders über das 4:2 durch Ziouani, der „in die Mitte zieht und voll in den Winkel trifft“. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig, als ein Elfmeter zum 4:3 führte. Strauch war trotzdem stolz auf sein Team: „Wir haben schon jetzt mehr erreicht, als uns diese Saison zugetraut wurde.“ Für das entscheidende letzte Spiel in Diedenbergen könne seine Mannschaft befreit aufspielen.