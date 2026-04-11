KOL: Macht der TSV Höchst vorentscheidenden Schritt zum Aufstieg?

Der TSV hat sich zuletzt beim 7:1 gegen die SG Bad König/Zell warmgeschossen. „Wir sind mit vielen Entwicklungen durchaus zufrieden“, so Stapp. Das Erfolgsrezept in dieser Runde: „Wir haben den Abstieg nie wieder thematisiert, einen Neuanfang ausgerufen.“ Eine Achse um Routiniers wie Christoph Eisenhauer, Kevin Seiler und Simoes blieb an Bord, Neuzugänge wie Leon Luft und Nikolas Helm wurden auf Anhieb integriert und Youngster wie Finn Leon Daum (elf Saisontore) sind durchgestartet. Was den TSV so gefährlich macht: die Unberechenbarkeit. Schon 13 Höchster haben getroffen.

TSG-Coach Cetin Karaman spielt die Favoritenrolle „klar Höchst zu. Wir sind ja immer noch überrascht, dass wir auf Rang zwei stehen“. Gleichzeitig habe man in der Winterpause „gemerkt, dass wir diesen halten können und wollen“. Karaman hatte kürzlich angekündigt, dass er im Sommer aufhören wolle - entschied sich aber doch weiterzumachen. „Ich hatte das Gefühl, das Team braucht einen neuen Impuls“, so Karaman. „Der Vorstand wollte aber, dass ich bleibe. Und so haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir den Kader breiter aufstellen können.“ Karaman findet, „dass wir von den Einzelspielern her die beste Mannschaft der Liga sind. Der große Unterschied zu Höchst ist aber: Wir spüren jeden Ausfall, unser Kader ist sehr klein. Sie sind deutlich besser vorbereitet auf die Gruppenliga.“

Vlahov mit 18 Treffern