KOL: Lützel-Wiebelsbach trotz guter Hinrunde unzufrieden

Lützel-Wiebelsbach. Der SV Lützel-Wiebelsbach spielt aus ergebnistechnischer Sicht die erfolgreichste Hinrunde in der Kreisoberliga der letzten zehn Jahre. Die Fußballer um Trainer Jochen Dewitz stehen hinter dem Aufstiegstrio Höchst, Steinbach und Dieburg auf einem beachtlichen vierten Tabellenrang und könnte durch sein Nachholspielprogramm zur Spitze weiter aufschließen. Was geht für die Lützelbacher noch in dieser Saison?
„Wenn ich auf die Spielverläufe der einzelnen Begegnungen zurückschaue, wird schnell deutlich, wie oft wir Rückständen hinterherlaufen mussten. Mir fehlt trotz der Zwischenbilanz die Ruhe am Ball, das starke Zirkulieren des Balls aus der Rückrunde der Vorsaison und das zielstrebige nach vorne spielen, als wir mit den beiden späteren Aufsteigern mit die beste Rückserienbilanz hatten“, sagt Lützelbachs Trainers Jochen Dewitz.
Damit keine Missverständnisse entstehen, legt der Coach nach: „Grundsätzlich habe es an der Einstellung der Mannschaft nie gefehlt. Aber der Teamgeist der letzten Saison war ganz anders, als wir hinten drin standen und unter Druck diese unglaublich starke Rückrunde hinlegten.“ Dewitz will wieder die Entschlossenheit in den Zweikämpfen und die unglaubliche Motivation seiner Schützlinge sehen: „Da will ich gemeinsam mit der Mannschaft wieder hin.“ Eine gute Wintervorbereitung solle dabei helfen. „Den Riesenzusammenhalt haben wir uns ja auch noch immer bewahrt, und der ist besonders wichtig“, sagt er. Wenn sein Team die Vorbereitung nutze, könne aus einer guten Saison auch noch eine herausragende Spielzeit werden.
Bloß kein Abrutschen in der Tabelle
Dewitz beklagt immer noch einen zu kleinen Kader. Verletzungen würden sofort auf die Qualität gehen. Lützel-Wiebelsbach steht nach 16 Spielen hervorragend da. Mit zwei Erfolgen in den nachzuholenden Begegnungen wäre der SVL punktgleich mit Dieburg. Zum Aufstiegsrelegationsplatz, der von der TSG Steinbach eingenommen wird, wären es acht Zähler. Auch hier wäre das Heranrücken für die Lützelbacher möglich, zumal beide Mannschaften noch aufeinandertreffen. Doch Jochen Dewitz verweist auf die Ausgeglichenheit der Klasse und will erst einmal so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich einfahren, damit ein Abrutschen in der Tabelle nicht mehr möglich wäre. Abstiegskampf in Lützelbach? Selbstverständlich will der Trainer oben dabeibleiben, aber in dieser Liga sind die Wege nach oben genauso schnell, wie nach unten. „Wir sind in gewissen Momenten etwas zu nachlässig gewesen“, sagt Dewitz. Bestes Beispiel war das Topspiel gegen Hassia Dieburg, wo der SVL bis in die Nachspielzeit führte und schließlich noch den Ausgleich hinnehmen musste.
Letztlich dominierte Lützelbach nur gegen Mosbach (5:1) und Rimhorn (6:1). „Es liegt letztlich an jedem Einzelnen, ob wir die Rückrunde der Vorsaison wiederholen können. Wir rufen immer erst die Grundlagen ab, wenn wir schon hinten liegen. Und genau das gilt es abzustellen.“ Dewitz spricht die fünf grundlegenden Fähigkeiten, Ballkontrolle, vor allem bei der Annahme, Schießen und entschlossen Verteidigen an. Nur so sei Spielkontrolle möglich. Im zurückliegenden Jahr verlor der SVL kein Heimspiel, musste sich bisher nur viermal geschlagen geben. In Lützelbach will man den nächsten Schritt in der Entwicklung machen. Dafür spricht die hohe Bereitschaft der Dewitz-Schützlinge.