KOL: Lützel-Wiebelsbach trotz guter Hinrunde unzufrieden

Jochen Dewitz, Trainer des SV Lützel-Wiebelsbach, erwartet von seiner Mannschaft mehr: In der Rückrunde will er den gleichen Teamgeist wie im Abstiegskampf der vergangenen Saison bei seinen Spielern sehen. Foto: Joaquim Ferreira

Lützel-Wiebelsbach. Der SV Lützel-Wiebelsbach spielt aus ergebnistechnischer Sicht die erfolgreichste Hinrunde in der Kreisoberliga der letzten zehn Jahre. Die Fußballer um Trainer Jochen Dewitz stehen hinter dem Aufstiegstrio Höchst, Steinbach und Dieburg auf einem beachtlichen vierten Tabellenrang und könnte durch sein Nachholspielprogramm zur Spitze weiter aufschließen. Was geht für die Lützelbacher noch in dieser Saison?

„Wenn ich auf die Spielverläufe der einzelnen Begegnungen zurückschaue, wird schnell deutlich, wie oft wir Rückständen hinterherlaufen mussten. Mir fehlt trotz der Zwischenbilanz die Ruhe am Ball, das starke Zirkulieren des Balls aus der Rückrunde der Vorsaison und das zielstrebige nach vorne spielen, als wir mit den beiden späteren Aufsteigern mit die beste Rückserienbilanz hatten", sagt Lützelbachs Trainers Jochen Dewitz.

Damit keine Missverständnisse entstehen, legt der Coach nach: „Grundsätzlich habe es an der Einstellung der Mannschaft nie gefehlt. Aber der Teamgeist der letzten Saison war ganz anders, als wir hinten drin standen und unter Druck diese unglaublich starke Rückrunde hinlegten.“ Dewitz will wieder die Entschlossenheit in den Zweikämpfen und die unglaubliche Motivation seiner Schützlinge sehen: „Da will ich gemeinsam mit der Mannschaft wieder hin.“ Eine gute Wintervorbereitung solle dabei helfen. „Den Riesenzusammenhalt haben wir uns ja auch noch immer bewahrt, und der ist besonders wichtig“, sagt er. Wenn sein Team die Vorbereitung nutze, könne aus einer guten Saison auch noch eine herausragende Spielzeit werden. Bloß kein Abrutschen in der Tabelle