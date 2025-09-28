KOL: Lorsch verteidigt Tabellenführung

Ein Spieler von Olympia Lorsch am Ball. – Foto: Jasmin Rechel (Archiv)

Bergstrraße (kar/bore/ maz/ü). In der Kreisoberliga hat die Tvgg Lorsch die Tabellenführung verteidigt. Der Zweite Eintracht Bürstadt, vier Punkte hinter der Tvgg stehend, ist weiter ungeschlagen. Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim hat sich vorerst aus der Abstiegszone verabschiedet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. SV Lörzenbach Lörzenbach 5 3 Abpfiff

Am Ende eines wilden Spiels durfte die Starkenburgia dank Endrit Krasniqi aufatmen: Der Einwechselspieler nutzte in der Nachspielzeit seine Möglichkeit zum 5:3. Damit war der zweite Heimsieg in Folge fix für die Heppenheimer, die in den ersten 20 Minuten des Kellerkinderduells gegen den Vorletzten Lörzenbach große Schwierigkeiten hatten und in Rückstand lagen. Doch die Gastgeber steigerten sich, trafen bis zur Pause gegen nervöser werdende Lörzenbacher vier Mal. Dann war wieder der Gast an der Reihe, verkürzte mit einem Doppelschlag auf 3:4. Krasniqi hätte schon früher das fünfte Heppenheimer Tor erzielen können, sein Freistoß ging aber an den Pfosten, und mit dem Nachschuss scheiterte Julian Meister. So dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis der dritte Saisonsieg feststand. Tore: 0:1 Mades (6.), 1:1 Langer (13.), 2:1 Hashim (28.), 3:1, 4:1 Schemel (42., 43.), 4:1 Krauß (53.), 4:3 Sadic (55., Foulelfmeter), 5:3 Krasniqi (90.+5). – Schiedsrichter: Mucha (TSV Sensbachtal). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Die Eintracht hat weiter einen Lauf: Es war der sechste Sieg im achten Spiel. „Am Anfang waren wir schläfrig“, sagte Abteilungsleiter Flamur Bajrami. Birkenau gelang die Führung. „Wir haben allerdings dann schnell den Ausgleich erzielt. Nach 20 Minuten waren wir richtig im Spiel. Und in der zweiten Hälfte haben wir die Partie dominiert“, lobte Bajrami, der selbst noch ein Tor zum letztlich hochverdienten Sieg beisteuerte. Für den VfL war es schon die fünfte Saisonniederlage. Tore: 0:1 Möck (19.), 1:1, 2:1, 3:1 Kqiku (22., 39., 58.), 4:1 Bajrami (72.). – Schiedsrichter: Kaba (Egelsbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Kqiku, Bajrami/geschlossene Leistung.

Die Tabelle – Vierter gegen Letzter – spiegelte den Spielverlauf wider. Die Lorscher waren die bessere Mannschaft. Neben den fünf Toren kam der SCO auf zwei Aluminiumtreffer, viermal parierte FSG-Torhüter Noah Runhaar glänzend. Auf der anderen Seite hatte der Lorscher Pressewart Stephan Vogel zwei Paraden seines Torhüters Max Hohnhäuser notiert. Zu den besten Spielern zählte der 18 Jahre alte Noel Brinkmann, der nicht nur zwei Tore erzielte, sondern seine Mitspieler auch immer wieder in Szene setzte. Tore: 1:0 Söder (9.), 2:0 Grosu (14.), 3:0, 4:0 Brinkmann (38., 52.), 5:0 Serdar (79.). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Brinkmann, Söder, Pineker/Runhaar.

SSG-Trainer Andreas Keinz war zufrieden. Es sei zwar „keine überragende Leistung“ gewesen, „aber es war wieder ein Schritt nach vorne“. In der ersten Halbzeit tat sich die SSG auf dem tiefen Rasenplatz schwer, nach dem Seitenwechsel wurde sie besser. Anteil daran hatte Sebastian Steinmann, der die Vorlage für beide Einhäuser Tore gab. Hinten raus wurde es allerdings noch mal eng, die Alemannia hatte in der 90. Minute gar die Chance auf den Ausgleich. „Eigentlich hätte das Spiel mit einem Unentschieden enden müssen, leider sind wir nach einem Freistoß noch in einen Konter gelaufen“, ärgerte sich Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. Tore: 0:1 Marvin Knaup (60.), 0:2 Großfeld (75.), 1:2 Pino (81.). – Schiedsrichter: Sen (Dornheim). – Zuschauer: 110. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles reingeworfen, leider haben wir zu viel liegen gelassen. Wir haben kein Glück im Moment“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer. Der Ausgleich durch Nico Efstathiou neun Minuten vor Schluss war hochverdient. Mehr sprang aber für die SG nicht mehr heraus. „Wir müssen uns langsam von den vorderen Plätzen verabschieden“, befand Lauer. Tore: 0:1 Endrit Beka (31.), 1:1 Efstathiou (81.). – Schiedsrichter: Alex (Darmstadt). – Zuschauer: 150. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für David Knapp (SVU, 90.) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.